Evinize uygun Amerikan kapı modelleri

Ev dekorasyonu deyince aklımıza gelen ilk şeylerden biri değildir oda kapıları değil mi? Oysaki kapılar her odada bulunan, üstelik oldukça büyük bir yer kaplayan ve evin genel görüntüsünü etkileyen unsurların başında geliyor. Diğer tüm mobilya parçaları kadar büyük ve dikkat çekici olma özelliğine sahip olan iç kapılara mobilyalara verdiğimiz önemi veriyor muyuz? Dekorasyonumuzu değiştirirken kapılarımızı da değişecekler listeye koyuyor muyuz? Yeni bir eve taşındığımızda şansımıza nasıl bir kapı çıkarsa onu mu kullanıyoruz? Ve sonra da evin dekorasyonunu tamamladığımızda (daha doğrusu tamamladığımızı sandığımızda)sonuçtan memnun kalmayıp ancak sorunun ne olduğunu bir türlü çözemiyor muyuz? Kapılar olmasın?

Bu sayfamızda farklı dekorasyon çeşitlerine ve farklı zevklere uygun Amerikan kapı modellerini derledik. Örneklerin hem renkleri hem de modelleri oldukça farklı. Amerikan kapı dendi mi ilk akla gelecek örneklerin epey dışına çıkan modeller de var, göreceksiniz. Değişik pervaz çeşitlerini incelemek de aynı şekilde mümkün, bazı modellerde farkı yaratan kapının kendisi değil pervazı.