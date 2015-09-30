Evinize uygun Amerikan kapı modelleri

Ev dekorasyonu deyince aklımıza gelen ilk şeylerden biri değildir oda kapıları değil mi? Oysaki kapılar her odada bulunan, üstelik oldukça büyük bir yer kaplayan ve evin genel görüntüsünü etkileyen unsurların başında geliyor. Diğer tüm mobilya parçaları kadar büyük ve dikkat çekici olma özelliğine sahip olan iç kapılara mobilyalara verdiğimiz önemi veriyor muyuz? Dekorasyonumuzu değiştirirken kapılarımızı da değişecekler listeye koyuyor muyuz? Yeni bir eve taşındığımızda şansımıza nasıl bir kapı çıkarsa onu mu kullanıyoruz? Ve sonra da evin dekorasyonunu tamamladığımızda (daha doğrusu tamamladığımızı sandığımızda)sonuçtan memnun kalmayıp ancak sorunun ne olduğunu bir türlü çözemiyor muyuz? Kapılar olmasın?
Bu sayfamızda farklı dekorasyon çeşitlerine ve farklı zevklere uygun Amerikan kapı modellerini derledik. Örneklerin hem renkleri hem de modelleri oldukça farklı. Amerikan kapı dendi mi ilk akla gelecek örneklerin epey dışına çıkan modeller de var, göreceksiniz. Değişik pervaz çeşitlerini incelemek de aynı şekilde mümkün, bazı modellerde farkı yaratan kapının kendisi değil pervazı.
Bu muhteşem Amerikan kapı modeli Birleşik Krallık'tan. Çağdaş tasarımda adeta bir marka olan İngiliz firmaları kapı konusunda da kendini göstermiş. Urban Front isimli firmanın tasarlayıp imal ettiği bu Amerikan panel kapı ahşap görünümü ile öne çıkıyor. Firmanın birçok enteresan kapı modeli bulunuyor. Sıradanlıktan uzak bir model arayanlar için mükemmel bir örnek olan ahşabın sıcak görüntüsünü modern çizgilerle buluşturmuş.
Ahşap kaplama olması nedeniyle klasik bir hava estiren, aslında son derece modern ve düz hatlara sahip bu kapının evinizde elit bir hava yaratacağı kesin. Mutsan Mutfak tarafından tasarlanıp imal edilen bu kapının iki yanı ince bir satıh üzerinde dikey, orta kısmı ise yatay ahşap desenine sahip. Yatay çizgiler giysilerde olduğu üzere evlerde de bir alanı geniş gösterme özelliğine sahip. Giyimde hoşumuza gitmeyen bu özellik evlerde ise aksine, özellikle istenen bir şey, zira geniş ev demek ferah ve lüks ev anlamına geliyor.
Mutsan Mutfak Amerikan panel kapı dışında mutfak, banyo, ray dolap, vestiyer, portmanto, gömme dolap, giyinme odası dolapları da tasarlanıp üreten bir firma.
Bu fotoğraftaki örnek İspanya'dan. İspanyol Brico-Valera firmasının bir modeli olan ve Mutsan Mutfak'ın modeline çok benzeyen bu Amerikan panel kapıda fark olarak yatay ve dikey kısımları birbirinden ayıran iki dikey oluk ve yatak kısımların arasında belirli mesafelerle yine yatay oluklar var. Ancak benim üzerine eğilmek istediğim konu başka: Duvar renkleri ile kapının muhteşem uyumu. Türkiye'de badana renkleri konusunda oldukça tutucuyuz, bu nedenle eşyalarımızı ön plana çıkaracak cesur renkler kullanma konusunda imtina ediyoruz. Oysa fotoğraftaki örneğe bakarsak, koyu mavi boyalı bir duvara yerleştirilen açık ahşap rengi kapının nasıl ön plana çıktığını ve güzel durduğunu görebiliriz.
Kapının pervazının ise kapıyla değil süpürgelikle bir olduğu gözden kaçmasın. Benzer çalışmaları başka örneklerde de göreceğiz.
Vizyon Mimarlık ve Dekorasyon'un dekore ettiği bir evde kullanıldığı bu Amerikan kapı renkli taşlarla bezenmiş. Kapının düz ve beyaz satıhının bir kanvas olarak kullanıldığı kapıya renkli taşlarla adeta bir tablo çizilmiş. Bu kapının, hem modern hem de şık ve gösterişli tarzlardan hoşlanan okuyucularımız için çok güzel bir örnek olduğu kanısındayım.
Bu seferki örnek ise İspanyol Brico-Valera'nın tasarımının aynısının beyaz renkte olanı. Duyar Ahşap Ürünleri tarafından üretilen bu model, Amerikan panel kapı çeşitleri arasında bir klasik. Beyaz olması nedeniyle, fotoğraftaki örnekte de olduğu üzere dar koridorların olduğu ve doğal ışık almayan holler için iyi bir seçim. Her tarz ev dekorasyonuna uyum sağlayabilecek bir model olan beyaz kapılar beyaz duvarlarla birleşince adeta gözden kayboluyor ve mekanı olduğundan daha da küçük gösterecek karanlık lekeler haline dönüşmüyor.
Fotoğraftaki örnekte şık ancak sıradan bir ahşap görünümlü Amerikan kapı örneği var. Peki ya pervaza ne demeli? Örnek Rusya'dan, Lesomodul isimli bir firmadan. Gösteriş ve ihtişam dendi mi en öne çıkan mimari örnekleri Ruslarda görmek mümkün. İnternette Rus mimarisini aratırsanız ne dediğimi anlayacaksınız. Basit bir örnek; Kremlin Sarayı. Kapıya dönecek olursak, şık, sade, modern bir kapıyı ihtişamlı bir giriş kapısına çevirmenin yolu elbette kapıyı çevreleyen, ona adeta bir çerçeve olan pervazdan geçiyor. Son derece basit bit kapıyı dahi saray giriş kapısına çevirmek ihtişamlı pervazlarla elimizde.
Dekorasyonda en sık kullanılan ikililerin başında siyah ve beyaz geliyor olabilir. Bu iki kontrast rengi bir arada başarıyla kullanmabilmek ustalık gerektirir. Tüm evi siyah ve beyazla donatırsak ev aşırı derecede göz yoran bir hale gelebilir ancak ustalıkla kullanıldığı takdirde de elegansın vücut bulmuş haline dönüşür. Bu fotoğraftaki örnek elegansın dünya başkenti İtalya'dan. İtalyan Tontin Porte SRL Unico Socio firmasının bir çalışması olan kapı gösterişli, modern, zarif. Firmanın birbirinden şık, güzel ve sıra dışı diğer kapı modellerini bu linkten görebilirsiniz. Bu arada, süpürgelik ve pervaz bütünlüğüne dikkat.
Neden olmasın? İstediğiniz herhangi bir Amerikan kapıyı el boyaması ile tamamen özel ve kişisel bir hale getirebiliriz. Ahşap boyamak için özel olarak geliştirilen boyaları neredeyse her semtten bulmak mümkün. Gerisi zevkinize ve elbette becerinize kalmış. Fotoğraftaki örnek İtalya'dan. Bu sayfadan diğer boyama örneklerini de görebilirsiniz. İster güzel bir desen, ister manzara resmi isterse de patine ile eskitilmiş görünüm verebileceğiniz kapılar evlerinizin yıldızı olmaya aday.
Country tarzdan hoşlanıyorsanız, ki son dönem oldukça trendi bir tarz, özellikle mutfak ünitelerinden görmek mümkün) böyle bir kapı sizin için olabilir. Dekorasyonu Dekorevi İç Mimari tarafından yapılmış bir evin oturma odasının girişine uygulanmış bu çift kanatlı kapının yüzeyi beyaza boyanmış ahşap görünümüne sahip. Kare bölmelerle ayrılmış kapının her bölmesine buzlu cam yerleştirilmiş.
(Country tarz mutfaklarla ilgili daha fazla bilgi için Country tarzı bir mutfağa sahip olmanın 13 yolu isimli yazımıza göz atmanızı tavsiye ederiz. Bu yazıda değişik modellerde country mutfak çeşitleri göreceksiniz. Fotoğraftaki Amerikan kapıda da görülen, çıtalarla bölünmüş satıh modellerine özellikle dikkat, zira tarzın belirleyici özelliklerinde biri.)
Bu sıra dışı modeli de eklemeden edemedim. Bağcılar bulunan Duyar Ahşap Ürünleri firması tarafından tasarlanıp üretilen bu kapı odayı gizlilik ve mahremiyet gibi nedenlerle tamamen kapatmak yerine odanın ayrımını ortaya çıkaran bir seperatör görevi gören şık ve ihtişamlı bir kapı. Cam üzerine desenli MDF levha ile kaplanmış olan çarpıcı görünüme sahip bu kapı Türkiye'de avangart olarak adlandırılan yeni nesil klasik mobilyalarla döşeli, gösterişli bir evin örneğin salonuna çok uygun olabilir.