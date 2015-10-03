Tuğla desenli duvar kağıtları

Harman tuğla görünümlü duvarlar Avrupa'da ve Amerika'da uzun bir süredir moda ve bu moda nihayet ülkemize de geldi ve görünen o ki, epey de sevilip yaygınlaşacak. Orijinalinde endüstriyel tasarım unsuru olan ve duvarın çıplak bırakılması, yani üzerine sıva ve badana yapılmaması ile ortaya çıkan tuğla duvarlar zamanla bir trend haline gelmiş. Avrupa'da ve Amerika'da, günümüzde hala nadiren de olsa bazı yapılarda duvar örmek için kullanılan harman tuğlalar ülkemizde ise bu anlamda işlevsel olarak kullanılmıyor. Harman tuğla ile örülmüş duvarları ancak çok eski bazı köy evlerinde görme imkanı var. Öte yandan yurt dışında da rutin olarak kullanılmamasına rağmen dekoratif bir unsur olarak kullanılmaya devam ediyor.

Harman tuğla ile ile yapılan binaların sayısı azaldı dedik ancak aksine dekoratif bir unsur olarak kullanılma trendi genişledi. Eskiden endüstriyel bir tasarım unsuru olan tuğla duvarlar modern tasarımlar ile, eklektik tasarımlar ile hatta İskandinav tasarımları ile dahi kullanılmaya başlandı. Durum böyle olunca da tuğla görünümü verilmiş duvarlar için yeni çözümler üretildi. Bunların ilk örneklerinden biri ince, harman tuğla görünümlü terakota plakalar ile duvarların kaplanması şeklinde oldu. Bu yöntem en gerçekçi görünümü yakalaması nedeniyle oldukça yaygın ve popüler. Ancak öte yandan birtakım dezavantajları da mevcut. Öncelikle maliyet. Malzeme tuğlanın da imal edildiği orijinal terakota (yani pişmiş toprak) olduğu için çok pek ucuz sayılmaz. Bu ana malzemeye ek olarak çimento ve nakliye de alış veriş listesine giriyor. En son kalem, ki en pahalı kalemlerden biri, işçilik. DIY(Do-It-Yourself) yani kendiniz tarafından yapılması mümkün olmayan, bir profesyonel tarafından işlenmesi gereken duvarın maliyeti bu nedenlerle yükseliyor. Diğer bir dezavantaj ise çalışma esnasında mekanın ufak bir şantiye alanına dönüşecek olması. Nihayetinde işin içine yüzlerce pişmiş toprak plaka ve çimento giriyor. Sonuç olarak, gerçeğine eş değer bir görünüm elde etmiş oluyorsunuz ancak maddi ve manevi bedeli epey kabarık oluyor.

Bu nedenle birçok insan tuğla görünümlü duvarlara sahip olmak için daha kolay çözümlere sahip olmak istediler ve elbette firmalar da bu talebe kulak verdi. Sonuç: Tuğla duvar görünümlü duvar kağıtları. Ham maliyeti uygun hem uygulaması kolay duvar kağıtları tuğla görünümünü vermek için ideal bir malzeme. Kaplama işlemini kendimiz kolaylıkla yapabiliriz, kendimiz yapmak istemezsek dahi aşırı yüksek olmayan fiyatlara işin ustasını bulup yaptırabiliriz. İşlem kaplanacak duvarın büyüklüğüne göre ancak bir kaç saat, en fazla bir gün sürer ve işte, istediğimiz tuğla görünümlü duvarlara ulaşmış oluruz. İthal ve yerli çoğu duvar kağıdı firması orijinal turuncu renginde ya da boyanmış tuğla görünümünü vermek için beyaz ve siyah gibi renklerde duvar kağıtları üretiyorlar. Seçim zevkinize kalmış. Evin genel dekorasyonu, mobilyaların rengi, bizlerin tercihi doğrultusunda seçim yapabiliriz.

Bu derlemede homify sayfalarından bulduğumuz örnekleri topladık. İç mimar ve dekoratörlerin hangi renk kağıdı nasıl bir mekana uygun gördüklerini inceleyebilir, bu örneklerden ilham alarak kendi evlerinizde de güzel dekorasyonlar yapabilirsiniz.