Tuğla desenli duvar kağıtları

Harman tuğla görünümlü duvarlar Avrupa'da ve Amerika'da uzun bir süredir moda ve bu moda nihayet ülkemize de geldi ve görünen o ki, epey de sevilip yaygınlaşacak. Orijinalinde endüstriyel tasarım unsuru olan ve duvarın çıplak bırakılması, yani üzerine sıva ve badana yapılmaması ile ortaya çıkan tuğla duvarlar zamanla bir trend haline gelmiş. Avrupa'da ve Amerika'da, günümüzde hala nadiren de olsa bazı yapılarda duvar örmek için kullanılan harman tuğlalar ülkemizde ise bu anlamda işlevsel olarak kullanılmıyor. Harman tuğla ile örülmüş duvarları ancak çok eski bazı köy evlerinde görme imkanı var. Öte yandan yurt dışında da rutin olarak kullanılmamasına rağmen dekoratif bir unsur olarak kullanılmaya devam ediyor.
Harman tuğla ile ile yapılan binaların sayısı azaldı dedik ancak aksine dekoratif bir unsur olarak kullanılma trendi genişledi. Eskiden endüstriyel bir tasarım unsuru olan tuğla duvarlar modern tasarımlar ile, eklektik tasarımlar ile hatta İskandinav tasarımları ile dahi kullanılmaya başlandı. Durum böyle olunca da tuğla görünümü verilmiş duvarlar için yeni çözümler üretildi. Bunların ilk örneklerinden biri ince, harman tuğla görünümlü terakota plakalar ile duvarların kaplanması şeklinde oldu. Bu yöntem en gerçekçi görünümü yakalaması nedeniyle oldukça yaygın ve popüler. Ancak öte yandan birtakım dezavantajları da mevcut. Öncelikle maliyet. Malzeme tuğlanın da imal edildiği orijinal terakota (yani pişmiş toprak) olduğu için çok pek ucuz sayılmaz. Bu ana malzemeye ek olarak çimento ve nakliye de alış veriş listesine giriyor. En son kalem, ki en pahalı kalemlerden biri, işçilik. DIY(Do-It-Yourself) yani kendiniz tarafından yapılması mümkün olmayan, bir profesyonel tarafından işlenmesi gereken duvarın maliyeti bu nedenlerle yükseliyor. Diğer bir dezavantaj ise çalışma esnasında mekanın ufak bir şantiye alanına dönüşecek olması. Nihayetinde işin içine yüzlerce pişmiş toprak plaka ve çimento giriyor. Sonuç olarak, gerçeğine eş değer bir görünüm elde etmiş oluyorsunuz ancak maddi ve manevi bedeli epey kabarık oluyor.
Bu nedenle birçok insan tuğla görünümlü duvarlara sahip olmak için daha kolay çözümlere sahip olmak istediler ve elbette firmalar da bu talebe kulak verdi. Sonuç: Tuğla duvar görünümlü duvar kağıtları. Ham maliyeti uygun hem uygulaması kolay duvar kağıtları tuğla görünümünü vermek için ideal bir malzeme. Kaplama işlemini kendimiz kolaylıkla yapabiliriz, kendimiz yapmak istemezsek dahi aşırı yüksek olmayan fiyatlara işin ustasını bulup yaptırabiliriz. İşlem kaplanacak duvarın büyüklüğüne göre ancak bir kaç saat, en fazla bir gün sürer ve işte, istediğimiz tuğla görünümlü duvarlara ulaşmış oluruz. İthal ve yerli çoğu duvar kağıdı firması orijinal turuncu renginde ya da boyanmış tuğla görünümünü vermek için beyaz ve siyah gibi renklerde duvar kağıtları üretiyorlar. Seçim zevkinize kalmış. Evin genel dekorasyonu, mobilyaların rengi, bizlerin tercihi doğrultusunda seçim yapabiliriz.
Bu derlemede homify sayfalarından bulduğumuz örnekleri topladık. İç mimar ve dekoratörlerin hangi renk kağıdı nasıl bir mekana uygun gördüklerini inceleyebilir, bu örneklerden ilham alarak kendi evlerinizde de güzel dekorasyonlar yapabilirsiniz.
İlk örneğimiz Birleşik Krallık'tan geliyor. Home Flair Decor firmasının bu çalışması keskin hatlara sahip modern oturma odası mobilyalarının arka fonu olarak tek duvarda kullanılmış. Koyu renkli ahşap detayların olduğu oturma odasında ikili kanepe, tekli koltuklar ve duvar beyaz, mekan ferah ve aydınlık.
Bu seferki örneğimiz ise Güney Kore'den. Teknolojisi ise ünlü bu doğu Asya ülkesi modern dekorasyon anlayışıyla da İskandinavlara taş çıkartıyor. Fotoğraftaki örneğin gerçek tuğla duvar değil de duvar kağıdı olduğuna inanmak güç. Modern bir yemek masasının konduğu yemek odası duvarında kullanılan bu duvar kağıdının mermer beyazı tonu da mevcut.
Bu seferki örnek oldukça enteresan. Geniş ofis alanında büyük bir duvarın kaplandığı duvar kağıdından malzeme vinil. Doğası gereği parlak bir yapıya sahip olan bu malzeme normalde mat ve eski görünen tuğla duvara canlı ve parlak bir yorum getirmiş. Tezattan doğan harika bir espri yaratılmış.
Fotoğraftaki örnek yine Birleşik Krallık'tan. Firmanın ismi ise şahane: I Want Wallpaper. Tuğla görünümlü birçok renkte duvar kağıdı üreten firma, çalışmalarını modern dekorasyonlar eşliğinde sergilemiş. Dokulu malzeme kullanarak ürettikleri duvar kağıtları gerçek tuğla görünümüne müthiş derecede yakın.
Karşınızda yine I Want Wallpaper firmasının piyasaya sürdüğü bir tuğla desenli duvar kağıdı modeli var. Gerçekçi görünüm konusunda usta olan firma, bu duvar kağıdında farklı tonlara sahip tuğlalardan örülmüş izlenimi veren değişik kızıl tonları kullanmış. Kabartmalı doku ile de birleşince sonuç muhteşem.
İskenderun firması Çağrı Aytaş İç Mimarlık, eklektik tarzda dekore ettiği bu oturma odasında açık renkli Chesterfield kanepeler, koyu renkli iki adet ikili koltuk, açık renk halı, açık renk duvarlar ve beyaza boyanmış harman tuğla görünümlü duvar kağıdı kullanmış. Taze ve ferah bir havası olan oturma odasında renk detayları ise duvara asılan büyük boylu ve canlı renklere sahip çerçeveli posterler ile sağlanmış.
Bej ve ahşap rengi tonlarının ağırlıklı kullanıldığı bu yatak odasında, yatak başının olduğu duvar açık renkli tuğla desenli duvar kağıdı ile kaplanmış. Odanın diğer duvarları bej renginde normal badana ile boyalı, yalnızca bir duvar tuğla desenli duvar kağıdı ile kaplanmış, böylece duvarların bir örnek ve boğucu olması engellenmiş. Zaten dikkat ederseniz, tuğla görünümlü duvar, ister orijinal tuğla olsun ister plaka, isterse de duvar kağıdı ya da panel, genelde yalnızca bir ya da bazen iki duvarda kullanılıyor, dört duvar birden tuğla görünümlü yapılmıyor. Böylece hem tuğla desenli duvar ön plana çıkarılmış oluyor hem de mekanın dört bir duvarında aynı desen olması nedeniyle mekanın basık ve boğucu olması engelleniyor.
Genç odalarına modern ve eğlenceli bir hava katmak için de kullanılabilecek olan tuğla desenli duvar kağıtları bu örnekte iki farklı duvarda iki renk şeklinde kullanılmış. Yatak başlarının olduğu duvara beyaza boyanmış gibi görünen tuğla desen, karşı tarafa ise orijinal renginde ve iki parça halinde tuğla desen kullanılmış. Orijinal rengin boğucu olmaması adına arada beyaz zeminli posterlerin olduğu kısımlar bırakılmış.
Gelişen duvar kağıdı teknolojisi sayesinde ıslak zeminlerde de gönül rahatlığıyla kullanabileceğimiz duvar kağıtları üretiliyor. Nuevo Tasarım tarafından dekore edilmiş vintage İskandinav tarzı bir evin mutfağında da tuğla görünümlü duvar panelleri görüyoruz. Açık raf sisteminin kullanıldığı mutfağın arka duvarı komple beyaza boyalı tuğla görünümlü, ıslak zeminlere uygun paneller ile kaplanmış. Siyah ve beyaz renklerinin ustalıkla kullanıldığı bu mutfak Ankara’da bir eve ait.
Mutfaklarınızda ya da diğer ıslak zeminlerde duvar kağıdı kullanmayı düşünüyorsanız Dekorasyonda mutfak için duvar kağıdı örnekleri isimli yazımıza göz atmayı unutmayın.
Tuğla görünümlü duvar panellerinde de tıpkı duvar kağıtlarında olduğu şekilde renk çeşitleri mevcut. Polisitren malzemeden imal edilen, bu nedenle düz olmayan satıhlara da şekil verilip kolayca döşenebilen bu panellerde beyazdan griye, kızıldan beje, dekorasyonunuza ve zevkinize uygun bir çeşit bulmak mümkün.
Daha gerçekçi bir görünüm için duvar kağıdı yerine duvar panelleri kullanmayı da düşünebilirsiniz. Üç boyutlu dokuları sayesinde oldukça gerçekçi görünen, hafif, uygulaması kolay, fiyatları gerçek terakota plakalara göre çok daha makul olan bu duvar panellerini Delle Dekoratif Yapı Ürünleri firmasında bulabilirsiniz.