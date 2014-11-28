Göz alıcı Amerikan mutfak modelleri

Yemek odasıyla mutfağın ayrılmaz bir ikili olduğuna şüphe yok. Öyleyse bu ikilinin arasına duvarlar, kapılar veya koridorlar yerleştirmenin anlamı nedir? Elbette mutfağın ayrı bir odada yer alması havalandırma ve gürültü açısından önemli yararlar sağlıyor. Ancak modern, basit ve toplanmalara imkan veren bir mutfak tasarımının, yemek odasıyla birleşik olması gerekiyor. Amerikan kültüründe sıkça kullanılan bu mutfaklar, evin sosyalleşmeye açık bir alanı olarak kullanılıyorlar.

İşte Homify'ın Fransız uzmanları bu tip mutfaklardan bir seçki yaptılar. Tanıtacağımız Amerikan mutfak modellerinin tamamı Fransız profesyonellerin imzasını taşıyor. Sıcak ve modern çizgilerle örülü bu mutfaklar, ailenizle keyifli zaman geçirme fırsatı sunuyor. Mutfağınızı yenilemeyi düşünüyorsanız bu çalışmaya göz atmanızda yarar var.