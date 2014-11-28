Göz alıcı Amerikan mutfak modelleri

Yemek odasıyla mutfağın ayrılmaz bir ikili olduğuna şüphe yok. Öyleyse bu ikilinin arasına duvarlar, kapılar veya koridorlar yerleştirmenin anlamı nedir? Elbette mutfağın ayrı bir odada yer alması havalandırma ve gürültü açısından önemli yararlar sağlıyor. Ancak modern, basit ve toplanmalara imkan veren bir mutfak tasarımının, yemek odasıyla birleşik olması gerekiyor. Amerikan kültüründe sıkça kullanılan bu mutfaklar, evin sosyalleşmeye açık bir alanı olarak kullanılıyorlar.
İşte Homify'ın Fransız uzmanları bu tip mutfaklardan bir seçki yaptılar. Tanıtacağımız Amerikan mutfak modellerinin tamamı Fransız profesyonellerin imzasını taşıyor. Sıcak ve modern çizgilerle örülü bu mutfaklar, ailenizle keyifli zaman geçirme fırsatı sunuyor. Mutfağınızı yenilemeyi düşünüyorsanız bu çalışmaya göz atmanızda yarar var.
Tasarımcı Baptiste Legue, Chartres'deki bu evin mutfağı yeniden tasarlarken doğal ışıktan yararlanmış ve beyaz rengi kullanarak ferahlık duygusunu pekiştirmiş. Mutfak ile yemek odasının birleşik olduğu bu tasarımda, evin diğer odalarına geçişler de camdan duvarlara yerleştirilen sürgülü kapılarla sağlanıyor. Uzun, bembeyaz renkli, minimalist tezgah mutfağı kullanışlı hale getiriyor. Yemek bölümünde de tezgaha benzer bir masa kullanılmış ve tavandan sarkan Tom Dixon tasarımı iki avizeyle tamamlanmış. Döşemedeki açık renkli beton paneller de aydınlık bir his uyandırılmasına yardımcı olmuş.
Çatı katları, modern tasarım çizgisinin en sık görüldüğü evlerdir. Fotoğraftaki mutfak da bir çatı katına ait. Burada da modern çizginin korunduğunu görüyoruz. Fazla işlenmemiş ahşap ve metal malzemelerin kuşattığı bu mutfakta yemek bölümüne uzun bir piknik masası yerleştirilmiş. Table Boissiere adını taşıyan bu masa tasarımcı Adrian Ducerf'in imzasını taşıyor. Geniş pencereler de mutfağı olduğundan daha geniş gösteriyor. Basit ve kullanışlı bu mutfak, gösterişsiz İskandinav tasarım çizgisinin tüm özelliklerini taşıyor.
Daha ufak evlerde mutfağın, yemek odasından ziyade salon veya oturma odası gibi yaşam alanlarıyla birleştirildiğini görüyoruz. Fotoğrafta Grupa Hybryda'nın tasarımcılarının iki blok halinde bir mutfak inşa ettiklrini görüyoruz. Fotoğrafın solundaki ilk blokta eviye, mermer tezgah ve çekmeceler yer alıyor. Sağda gördüğümüz koyu renkli blokta ise buzdolabı ve fırın yer alıyor. Basit, gösterişsiz ancak son derece kullanışlı bu tasarımı, fotoğrafın hemen altında gördüğümüz yemek takımı tamamlıyor. Bu bölüm, odanın merkezinde yer alarak tasarımı hareketlendiriyor ve odağın mutfaktan uzaklaşmasını sağlıyor.
Paris'te Saint-Martin kanalının yanındaki lüks bir apartmanın çatı katına uygulanan dönüştürme projesi sonucunda ortaya çıkan bu mutfak, UOA Workshop'un bir eseri. Bu Amerikan tipi mutfakta, tavandaki ahşap kirişler ve doğal ışık kullanımını pekiştiren beyaz renk dikkat çekiyor. Ayrıca yaşam alanı tek bir odaya sığdırılarak modern tasarım çizgisine uygun hareket edilmiş. Fazla yer kaplamayan, kullanışlı mobilyaların kullanıldığı bu tasarım, L şeklinde bir tezgahın etrafında toplanıyor. Döşemede kullanılan ahşap gibi doğal malzemeler de odanın samimi ve iç ısıtan bir hava yaymasını sağlıyor. Yemek bölümündeki ufak masa da arkadaşlar arasındaki yemeklere ev sahipliği yapmak için ideal görünüyor.
İç mekan tasarımlarında uzmanlaşmış Un Amour de Maison'un ekibi, bu çalışmada yemek odasıyla mutfağı harmoniyi gözeterek iç içe geçirmişler. Odanın bu iki farklı kullanım alanına sahip bölümü arasında büyük bir uyum var. Geniş, siyah mutfak tezgahı, ahşap yemek masasının hemen yer alıyor. Ayrıca malzemelerin kullanımı da belli bir düzen göz önünde bulunarak yapılmış. Burada da Tom Dixon'ın elinden çıkmış avizeler görüyoruz. Böylece odanın havası değişiyor, tasarım hareketleniyor.
Son olarak başkent Paris'te, Parc Monceu yakınlarındaki bu evin mutfağını inceleyeceğiz. Tasarımcılar, mutfağın yemek odası ve oturma odasıyla uygun şekilde birleşmesini sağlamak için boşlukları dikkatli kullanmışlar. Beyaz mutfak dolapları, duvarların rengiyle uyum sağlıyor. Ancak mutfağı evin diğer bölümlerinden yer döşemesiyle ayırmışlar. Geniş, gri fayans döşeli bu bölüm mutfağa daha uygun ve kullanışlı görünüyor. Böylesi basit ve fonksiyonel bir tasarımı kim kullanmak istemez ki?