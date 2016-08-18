Bahçe ve balkonlar için farklı modeller

Bahçe ve teras dekorasyonları kolay olmayan ve emek gerektiren dekorasyonlardır. Kişilere göreceli olan görsellik, fiyat, bütçe, malzeme seçimi gibi etkenler nedeniyle dekorasyon işlemlerinde oldukça zorlanırsınız. Bahçenize, balkonunuza farklı modellerde teras örtüsü yapmak veya terasınızın üzerine kişiliğiniz ile uyumlu bir örtü ile kapatmak için dikkat etmeniz gereken püf noktalarından biri de tasarımınızın eviniz ile uyumlu olmasıdır. Bir gölge sistemi oluşturmak için eviniz ile uyumsuz ve göze batacak kadar itici olan bir sistem yerine eviniz ile uyumlu evinizi daha fazla görsel hale getiren ve teras gibi kullanacağınız bu alanda zaman geçirirken size huzur verecek kadar estetik olmalıdır. Bu nedenlerden dolayı oldukça meşakkatli olan bahçe balkon ve ters dekeorasyonlarına örnek olarak homify bahçe balkon ve teras dekorasyon örneklerini bir araya getirerek sizlere sunuyoruz.
Veranda ve teras örtüleri için son yıllarda oldukça trend olmuş olan yelken çadır stili bu örnekte de uygulanmış. Esnek yapısı ile hem şık hem de zarif bir görünümü olan yelken çadırı terasta ve veranda da oluşacak aşırı yüklenmeleri de absorbe edecektir. Renk seçiminde de doğal olması için beyaz tercih edilmiş ve yaz tadında bir veranda örtüsü ortaya çıkarılmış.
Evinizin avlusunda kendinize özel bir dinlenme alanı veya ailenizle dostlarınızla keyifli vakit geçireceğiniz bir alan yapmak istiyorsanız resimde yer alan ve normal pergolelere göre çok alternatif bir uygulama olan ayarlanabilir pergole türlerini tercih edebilirsiniz. Ayarlanabilir özelliği ile sizlere istediğiniz derece güneş ışığı ve gölge alma imkanı sunması işlevsel ve kullanışı olmasını sağlıyor.
Geniş evluların yaz aylarında gölge olmasını sağlayan kış aylarında da kış güneşinin keyfini çıkarmanıza yardımcı olan ve günümüzde moda olan yelken örtü örneği olarak resimde yer alan ve modern bir şekilde uygulanmış çok şık teras uygulaması insanın gözlerini kamaştırıyor. Esnek olması ve kolay monte edilmesi tercih edilme sebebi oluyor.
Eğer sadece estetik görüntüsünden yararlanmak istiyorsanız resimdeki gibi şık ve görselliği ile insanları etkileyen üçgen yelken örtüler kullanarak bahçenizde, verandanızda veya terasınızda muhteşem bir dekorasyona imza atabilirsiniz. renk seçimi veranda veya teras ile uyumlu olarak yapıldığında görsellik üst düzeyde olmaktadır.
Farklı bir yelken örtü uygulaması olarak evin niş cephesi olarak yapılmış olan veranda alanını kapatan resimdeki uygulamayı örnek alabilirsiniz. Sadece duvar kısmına değil tavan kısmına da uygulayabileceğiniz çadır tipi yelken örtüler aynı zamanda evinizin dış cephesine de görsellik kazandıracak işlevsel örtüler olarak işinize yarayacaktır.
Yelken örtüleri farklı bir model olarak kullanabileceğiniz tente modelleri hem geleneksel örtüler olarak hem de gelenekselin modern bir şekilde revize edilmesi ile evlerinizde geleneksel – modern rüzgarı estirecek uygulamalardır. Örnek resimde küçük bir alanı ve evin giriş kapısının üzerini örten yelken örtü çok şık ve özel durmaktadır.