Önce & Sonra: Havalı Fransız dairesi

İnsanların çoğu, boş bir odanın eşyalarla döşendiğinde nasıl görüneceğini hayal etmekte zorlanır. Eski bir deponun veya kullanılmayan bir kilerin nasıl dönüştürülebileceğini düşünmek bu yüzden zordur. Ancak Fransız dekoratör Barbara Sterkers'in bu yeteneğe sahip olduğuna şüphe yok. Sterkers, kullanılmayan bir depoyu küçük bir aile için ideal bir daireye dönüştürmüş.

Bugün bu dönüşümü yakından incelemek ve deponun tasarımdan önceki haliyle şimdiki halini karşılaştırmak istiyoruz. Bize katılmaz mısınız?