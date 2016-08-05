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Her ailenin sahip olmak isteyeceği 6 ev modeli

umit atdağ umit atdağ
ELYSIUM PREMIER-OFTON, ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ Modern Evler Mermer Beyaz
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Aileler genel olarak büyük ve geniş evlere sahip olmak isterler. Ailenin her bireyinin ihtiyacını karşılayabilen,  çocukların kendilerine özgü odalarının olduğu geniş bir bahçeye, güzel bir havuza ve çocuk oyun alanlarının bulunduğu görkemli bir eve sahip olmak her ailenin idealidir. İmkanlar dahilinde bu tanıma uyan evlere sahip olabileceğiniz gibi imkanınız yoksa ev dekorasyonlarında küçük hileler yaparak evinizi her bireyin  ihtiyacını karşılayan, aynı zamanda şık ve ferah bir ev haline getirebilirsiniz. Bu tür bir ev dekorasyonu yaparken fikir alabilmeniz ve küçük hileleri görebilmeniz için homify bir birinden güzel ev örneklerinin bir arada bulunduğu ideal aile evlerini sizler için bir araya getiriyor. BU ev örneklerini tüm detayları ile inceleyerek bir aile evinin sahip olması gereken tüm ince noktaları görebilirsiniz. Bu evleri daha yakından inceleyelim.

Muhteşem tasarım

Musterhaus Mannheim 159, Skapetze Lichtmacher Skapetze Lichtmacher Modern Evler
Skapetze Lichtmacher

Musterhaus Mannheim 159

Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher

Bir aile evinde olması gereken  en önemli unsur ailenin bireylerinin ihtiyaçlarını karşılayacak özelliklere sahip olmasıdır.  Bu örnek evimizde olduğu gibi araba için özel bir park alanı, çocuklar için geniş bir yeşil bahçe ve araba yolu olarak da kullanabileceğiniz bir beton alanı evin dışı ile ilgili tasarımlar arasındadır. Ayrıca dış cephenin görselliği ve  ahşap ile betonun muhteşem uyumu ideal bir aile evi olmasını sağlamış.  Geniş çatı katı ve bindirme çatısı ile filmlerde gördüğümüz kalabalık aile evlerini aratmayan bir aile ev olmuş.

Veranda ve bahçe

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Bir aile evinin iç dekorasyonu ve iç dizaynının yanında evin dış alanının dizaynı ve düzenlemesi de çok önemlidir. Evin geniş bir bahçesi olması bu bahçenin kenarında resimdeki gibi şık bir mimari tasarıma sahip verandanın olması ve bahçe peyzajı ile bütünleşmiş olması  evin parmakla gösterilecek kadar güzel olmasını sağlamış.

Teras ve bahçe

Kırmızı İnşaat - Çeşme 18 Villaları, Akseki Yapı Akseki Yapı Modern Evler
Akseki Yapı

Kırmızı İnşaat – Çeşme 18 Villaları

Akseki Yapı
Akseki Yapı
Akseki Yapı

Aile evlerinin tipik özelliği geniş evler olmasıdır. Geniş ve ferah evler  ailenin tüm bireyleri için özel odaların olmasına ve aile bireyleri için hobi, müzik, oyun ve kitap okuma odalarının olmasına katkı sağlar. Ayrıca resimdeki gibi açık bir terası olan aile evleri bireylerin güneşin tadını çıkarmasına yardımcı olacağı gibi evin daha görsel olmasına da katkı da bulunur.

Çocuk oyun alanları

GALVANİZ ÇELİK EV, EGEUMUT ÇELİK YAPI EGEUMUT ÇELİK YAPI Modern Evler
EGEUMUT ÇELİK YAPI

GALVANİZ ÇELİK EV

EGEUMUT ÇELİK YAPI
EGEUMUT ÇELİK YAPI
EGEUMUT ÇELİK YAPI

Aile bireyleri için bahçe olması çok önemlidir. Küçük bireyler olan  çocuklar için özel bir açık oyun alanı olması, çocukları özgürce oynamasını sağlayacağı gibi evin de ideal bir aile evi olmasın katkıda bulunur.     Resimde yer alan aile evi; Balkonu ve  Cam duvarları ile hem aile büyüklerine hitap eden hem de çocukların özgürce oyun oynayacağı yeşil alanı ile çocuklara hitap eden rüyalardaki ideal aile evi olarak karşınızda duruyor.

Barbekü keyfi

Ankara Villa, RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN Modern Evler
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

Ankara Villa

RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

Evinizin bahçesinde barbekü keyfi yaparak ailece mutlu vakit geçirmek için resimde yer alan geniş bahçeli ve barbeküsü bulunan aile evini kendinize model alabilir ve  örnek bir aile evine sahip olabilirsiniz. Ahşap zemini ve yeşil alanı ile muhteşem bir bahçeye sahip olup barbekü başında dostlarınızla keyifli akşam yemekleri yiyebilirsiniz.

Işıl ışıl aile evi

DIŞ CEPHE ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ Modern Evler Mermer Beyaz
ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ

DIŞ CEPHE

ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ
ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ
ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ

Havuzu, verandası, balkonu ve terası ile size ömürlük bir ev olarak resimdeki aile evini örnek gösterebilirim. Bu ev ışıl ışıl parlayan, havuz başı eğlenceleri ile sizi mest eden, tropikal bahçesi ile unutulmaz zamanlar geçirebileceğiniz bir ev olarak herkesin hayalini kurduğu bir ev olarak bizleri büyülüyor.

Hayallerinizi süsleyecek bir çiftlik evi
Bu aile evlerinden siz en çok hangisini beğendiniz?

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