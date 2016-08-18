Bir babanın kızlarına hediyesi

Bir gün yuvadan uçmak kaçınılmaz hale gelir. Anne babalar çocuklarını her zaman çok küçük görse de belli bir yaşta sonra kendi kanatlarımızla uçabileceğimiz ve bir evin sorumluluklarını alabileceğimiz, kendimize ait bir mekana ihtiyacımız olur. Fakat uçacağımız yer her zaman ailemizden çok uzaklarda olmayabilir. Bu örnekte olduğu gibi.

Bu örnekte ev sahibi bir baba iki kızı üniversite çağına geldiğinde onların ayrı yaşayacağı bir eve ihtiyaçları olduğunu hissetmiş ve onlar için küçük imkanlarıyla evde bir genişletme çalışması yaparak, kızlar için ayrı bir yaşam alanı oluşturmuş.

Lafı fazla uzatmadan bu genişletme çalışmasına gelin yakından bakalım.