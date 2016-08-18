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Bir babanın kızlarına hediyesi

Aydin Sanli Aydin Sanli
Remodelación y ampliación , Estudio ZP Estudio ZP Klasik Yemek Odası
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Bir gün yuvadan uçmak kaçınılmaz hale gelir. Anne babalar çocuklarını her zaman çok küçük görse de belli bir yaşta sonra kendi kanatlarımızla uçabileceğimiz ve bir evin sorumluluklarını alabileceğimiz, kendimize ait bir mekana ihtiyacımız olur. Fakat uçacağımız yer her zaman ailemizden çok uzaklarda olmayabilir. Bu örnekte olduğu gibi. 

Bu örnekte ev sahibi bir baba iki kızı üniversite çağına geldiğinde onların ayrı yaşayacağı bir eve ihtiyaçları olduğunu hissetmiş ve onlar için küçük imkanlarıyla evde bir genişletme çalışması yaparak, kızlar için ayrı bir yaşam alanı oluşturmuş. 

Lafı fazla uzatmadan bu genişletme çalışmasına gelin yakından bakalım.

Genişletmeden önce evin hali

Remodelación y ampliación , Estudio ZP Estudio ZP Kolonyal Evler Bakır/Bronz/Pirinç Metalik/Gümüş
Estudio ZP

Estudio ZP
Estudio ZP
Estudio ZP

Bu küçük ve köhne ev fedakar babanın tek mal varlığıydı ama o kızları üniversite çağına geldiğinde onlar için büyük bir fedakarlığa girişti. Onların ihtiyacı olan yaşam alanını bu tek göz oda olmadığını düşünen baba mekanı genişletmeye ve eve ek bir bölüm inşa etmeye karar verdi.

Haydi başlayalım

Remodelación y ampliación , Estudio ZP Estudio ZP Klasik Duvar & Zemin Tuğla Bej
Estudio ZP

Estudio ZP
Estudio ZP
Estudio ZP

Öncelikle ilave yapının duvarları örüldü. Baba tüm inşaatı olduğu gibi bunu da kendi imkanlarıyla yaptı.

Dış cephe

Remodelación y ampliación , Estudio ZP Estudio ZP Klasik Evler Tuğla Bej
Estudio ZP

Estudio ZP
Estudio ZP
Estudio ZP

Bu ek binanın dış cephesi. Dış cephe sıvayla duruyor ama genç kızların artık kendilerine ait iki göz de olsa bir evi var. Pencereler küçük tutulsa da yemyeşil çimlerle dolu bahçeye bakıyor.

Üstten bakış

Remodelación y ampliación , Estudio ZP Estudio ZP
Estudio ZP

Estudio ZP
Estudio ZP
Estudio ZP

Bu resimde kızların evinin üç boyutlu planını görüyorsunuz.. Ev dışarıdan küçük görünmesine rağmen kızların ikisine de ayrı birer oda, küçük de olsa bir ortak yaşam alanı, bir mutfak ve bir banyo ve tuvalet içeriyor. 

Mutfağın önceki görünümü

Remodelación y ampliación , Estudio ZP Estudio ZP Kolonyal Yemek Odası Tuğla Turuncu
Estudio ZP

Estudio ZP
Estudio ZP
Estudio ZP

Mutfağın önceki görünümü hiç de iç açıcı değil. Deyim yerindeyse bir mezbeleliği andırıyor. İki kişinin bile aynı anda hareket edemeyeceği kadar dar ve aynı zamanda köhne. Kesinlikle ciddi bir dönüşüme ihtiyaç duyuyor.

İşte bu da yeni hali.

Remodelación y ampliación , Estudio ZP Estudio ZP Klasik Mutfak Beyaz
Estudio ZP

Estudio ZP
Estudio ZP
Estudio ZP

Ev çok geniş olmasa da mutfağın ne kadar ferahladığına şahit olabiliyoruz. Buzdolabı yemek bölümüyle ve mutfak arasında doğal bir bölme oluşturuyor. Beyaza boyanmış duvarlar küçük mutfağı olduğundan daha geniş ve ferah gösteriyor. 

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Artık bir yemek odaları bile var

Remodelación y ampliación , Estudio ZP Estudio ZP Klasik Yemek Odası
Estudio ZP

Estudio ZP
Estudio ZP
Estudio ZP

Sosyal aranı oldukça sade ama kullanılan malzemeler mekanı şık hale getiriyor. Yemek odası olarak da kullanılan alan pencerelerden bahçe manzarasına da hakim. Bu açıdan tezgah ve buzdolabının mutfak ve yemek odasını nasıl ayırdığına şahit oluyoruz. 

Küçük oturma odası

Remodelación y ampliación , Estudio ZP Estudio ZP Modern Oturma Odası Ahşap Beyaz
Estudio ZP

Estudio ZP
Estudio ZP
Estudio ZP

Küçücük evde küçük bir oturma odası da yaratılmış. Bembeyaz oturma odası sanki Bodrum'da bir yazlığın içi gibi görünüyor.

TV ünitesi

Remodelación y ampliación , Estudio ZP Estudio ZP Modern Oturma Odası Seramik Beyaz
Estudio ZP

Estudio ZP
Estudio ZP
Estudio ZP

Oturma odasında TV izlemek de mümkün. Küçük bir eve yakışacak şekilde küçük bir TV ünitesi ve küçük bir TV bu işi kolaylıkla sağlıyor. Evin her tarafında küçük pencerelerde bahçenin harika manzarasını görmek mümkün.

Mutfak tezgahının manzarası

Remodelación y ampliación , Estudio ZP Estudio ZP Modern Mutfak Granit Beyaz
Estudio ZP

Estudio ZP
Estudio ZP
Estudio ZP

Bu yazıya mutfak tezgahından görülen manzarayla veda ediyoruz. Mutfak tezgahının önündeki yatay uzunluktaki pencere yemek yaparken harika bir manzaranın görülmesine neden oluyor. 

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