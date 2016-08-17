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Göz kamaştıran bir mutfak

Aydin Sanli Aydin Sanli
TARAPARK SİTESİ -KONUT PROJESİ , vanetta küchen vanetta küchen Klasik Mutfak
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Mutfaklar evlerin en önemli bölümlerinden biri. Özellikle ev hanımları zamanlarının büyük bölümünü mutfakta geçiriyor. Bu yüzden mutfağın iç açıcı, kullanışlı ve ferah olması önem kazanıyor. Bugün size hem ferah, hem kullanışlı, hem de görenlere şapka çıkartacak bir mutfağı tanıtacağız. Ankara merkezli Vanetta Küchen firmasının imzasını taşıyan mutfak adeta bir gelin gibi süzülüyor. 

Beyaz renk bazıları tarafından leke gösterir olduğu için tercih edilmeyebilir ancak beyazın mutfağa getirdiği asalet bu dezavantajı önemsiz hale getiriyor diye düşünüyoruz. Gelin lafı fazla uzatmadan bu bembeyaz mutfağa yakından bakalım.

Klasik çizgiler

TARAPARK SİTESİ -KONUT PROJESİ , vanetta küchen vanetta küchen Klasik Multimedya Odası
vanetta küchen

TARAPARK SİTESİ -KONUT PROJESİ

vanetta küchen
vanetta küchen
vanetta küchen

Bu açıdan mutfağı derinlemesine görmek mümkün. Mutfak dolaplarında klasik esintiler görülse de bazı ayrıntılar ve aksesuarlarda modern bir anlayış hakim. Masanın sandalyeleri, lamba, ankastre ürünler ve duvardaki tablolar mutfağın klasik çizgileriyle uyumlu bir kontrast sağlamış. Beyaz mutfakta canlı renklere hiç yer verilmemiş. Bunun yerine pastel tonlar tercih edilmiş ve dikkatin mutfağın bütününden kaymasına fırsat verilmemiş. Gerek sandalyenin uçuk mavi rengi, gerekse de tablolardaki pastel tonlar hiçbir şekilde rol çalmıyor.

TV ünitesi

TARAPARK SİTESİ -KONUT PROJESİ , vanetta küchen vanetta küchen Klasik Mutfak
vanetta küchen

TARAPARK SİTESİ -KONUT PROJESİ

vanetta küchen
vanetta küchen
vanetta küchen

Bu açıdan da mutfakta bulunan TV köşesini görüyoruz. TV köşesi sadece televizyonun bulunduğu bir bölüm olarak değil, aynı zamanda fazlaca depolama alanı sunan bir bölüm olarak da işlev görüyor. Alt bölümdeki çekmeceler ve üstteki camlı dolaplar, mutfak dolaplarına sığdırılamayan eşyalar için bir çözüm sunuyor. TV ünitesinin yanındaki dışarı açılan kapıda yer alan bolca pencere sayesinde mutfağa bolca gün ışığı giriyor ve beyaz mutfak daha da ferah hale geliyor. Bu mutfakta tasarımın yanı sıra, uygulamada, yani marangozluk işlerinde de başarılı bir iş çıkarıldığı ortada.

Mutfak adası

TARAPARK SİTESİ -KONUT PROJESİ , vanetta küchen vanetta küchen Klasik Mutfak
vanetta küchen

TARAPARK SİTESİ -KONUT PROJESİ

vanetta küchen
vanetta küchen
vanetta küchen

Geniş mutfağın orta yerinde bir mutfak adası bulunuyor. Ankastre ocak bu alanda bulunuyor. Ada masa olarak değil, sadece yemek hazırlama ve pişirme yeri olarak işlev görüyor. Bunun en büyük nedeni, mutfağın yeterince geniş olması ve ayrıca bir yemek masasını barındırabilmesi. 

Karşıda ise mutfak tezgahını görüyoruz. Klasik çizgiler taşıyan mutfağın tezgahında başka bir renk kullanılarak kontrast yaratma yoluna gidilmemiş ve mutfağın bembeyaz havası bozulmamış. Ancak mutfak adasının üstünde bulunan lamba ve ankastre ürünler az da olsa kontrast gereksinimini karşılıyor.

Yemek masası

TARAPARK SİTESİ -KONUT PROJESİ , vanetta küchen vanetta küchen Klasik Mutfak
vanetta küchen

TARAPARK SİTESİ -KONUT PROJESİ

vanetta küchen
vanetta küchen
vanetta küchen

Yemek masası klasik çizgilere sahipken, sandalyelerde modern bir tarz tercih edilmiş. Masanın ayaklarındaki pattern masaya antika görünümü kazandırıyor ama sandalyeler gerek çizgileri, gerekse de renkleriyle bu klasik görüntüyü dengeliyor. Bu açıdan karşıda gördüğünüz geniş pencere de ferah mutfağın bir başka ışık kaynağı. Yer döşemelerinde tercih edilen mermer de son derece kaliteli ve şık.

Mutfağınız hakkında fikir arıyorsanız, bu yazı tam size göre.

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