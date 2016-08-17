Göz kamaştıran bir mutfak

Mutfaklar evlerin en önemli bölümlerinden biri. Özellikle ev hanımları zamanlarının büyük bölümünü mutfakta geçiriyor. Bu yüzden mutfağın iç açıcı, kullanışlı ve ferah olması önem kazanıyor. Bugün size hem ferah, hem kullanışlı, hem de görenlere şapka çıkartacak bir mutfağı tanıtacağız. Ankara merkezli Vanetta Küchen firmasının imzasını taşıyan mutfak adeta bir gelin gibi süzülüyor.

Beyaz renk bazıları tarafından leke gösterir olduğu için tercih edilmeyebilir ancak beyazın mutfağa getirdiği asalet bu dezavantajı önemsiz hale getiriyor diye düşünüyoruz. Gelin lafı fazla uzatmadan bu bembeyaz mutfağa yakından bakalım.