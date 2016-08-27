Pastel renkli harikalar evi

Bir evin yaşanabilir bir yer olmasında renklerin rolü çok büyüktür. Evi daha canlı göstermek, baktıkça içinizin açılmasını sağlamak, ruh halinizin sürekli pozitif olmasına katkıda bulunmuş olursunuz.Eğer oturduğunuz ev bir apartman dairesi ise odalarınızı rengarenk boyayarak bir renk cümbüşü oluşturarak evinizde bahar esintisi oluşturabilir ve ailecek huzur bulacağınız bir renk diyarına sahip olursunuz. Homify farkı ile sizlere Rosa Pura Home tarafından yapılmış projelerden farklı alanları bir araya getirerek renk dünyası içinde kaybolmanızı sağlıyoruz.Parlak canlı pastel renkler ile görsel ve özgünlüğün bir arada olduğu dekorasyon fikirlerini yakından inceleyerek evlerinize kolayca uyarlayabilirsiniz.
Büyükçe sürgülü bir kapı ile ulaşabildiğiniz teras bölümü; oturma odasına bağlı pozitif ve neşe saçan havası ile insana huzur veren bir dizayna sahip. Ahşap masa üzerine yerleştirilmiş olan haki ve pembe renkli tabaklar üzerinde çay servisi için hazırlanmış fincanlar muhteşem bir uyum içinde zevkli bir dekorasyonu ortaya çıkarmış. Minderler ve perdeler de aynı düşünce doğrultusunda renkli tercihler ile görsel bir teras oluşmasına katkıda bulunmuş.
Oturma odası nasıl mükemmel bir hale getirilir sorusunun cevabı resimde yer alan oturma odasında hayat buluyor. Oturma grubu üç farklı renge ev sahipliği yaparken duvarlarda iki farklı renkte boyanarak mükemmel bir görsel ortaya çıkarılmış. Açık renkli zemin kaplamalar perdeler ve oturma grubu ile oturma odası muhteşem bir güzelliğe sahip olmuş.
Yatak odası dekorasyonu incelendiğinde duvarın açık fıstık yeşili renge boyandığı ve zemine serilen halının da aynı tonlara sahip bir halı olması ile yatak odası çok zarif bir yatak odası haline getirilmiş. Yatak takımının üzerinde yer alan minderler de farklı renklerde kılıflar ile çok renkli yatak odası dünyasına katılmış.
Yatak odası dekorasyonuna renkli bir örnek olarak resimde yer alan ve sarı rengin ağırlığında dekore edilmiş olan yatak odası dekorasyonunu verebiliriz. Yatak odasında başucu konsolu ve yatak başlığı sarı renkte işlemeli ahşaplardan yapılmış, nevresim takımları renkli ve görsel olacak şekilde tercih edilmiş. Minder kılıfları da uyumlu olacak şekilde renkli kılıflar tercih edilmiş ve yatak odası rengarenk hale getirilmiş.
Renkli yatak odası dekorasyonuna bir örnek de resimde yer alan sade ve şık bir şekilde düzenlenmiş renkli bir yatak odası olarak dizayn edilmiş olan yatak odası dekorasyonunu verebiliriz. Sade bir yatak odası örtüsü ile renkli minderler bir arada kullanılmış renkli duvarlara sahip yatak odası renk dünyası haline getirilmiş.
Çocuk odalarını dünyaları ile uyumlu bir şekilde renkli bir şekilde dekore ederek resimdeki gibi görsel ve rengarenk bir çocuk odası ortaya çıkarabilirsiniz. Renkli duvarlar ile rengarenk minderler bir arada uyumlu bir şekilde kullanılmış, süs aksesuarları ile çocuk odası dekorasyonu desteklenerek görselliği artırılmış.
Evin dış cephesine baktığınızda sade bir dış cepheye sahip ve havuzun etkisi ile muhteşem bir görselliğe kavuşmuş olan bir dış cephe görüyorsunuz. Renkli çiçekler ve masmavi havuz evin sade dış cephesini görsel ve şık bir dış cephe haline getirmiş.