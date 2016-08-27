Pastel renkli harikalar evi

Bir evin yaşanabilir bir yer olmasında renklerin rolü çok büyüktür. Evi daha canlı göstermek, baktıkça içinizin açılmasını sağlamak, ruh halinizin sürekli pozitif olmasına katkıda bulunmuş olursunuz.Eğer oturduğunuz ev bir apartman dairesi ise odalarınızı rengarenk boyayarak bir renk cümbüşü oluşturarak evinizde bahar esintisi oluşturabilir ve ailecek huzur bulacağınız bir renk diyarına sahip olursunuz. Homify farkı ile sizlere Rosa Pura Home tarafından yapılmış projelerden farklı alanları bir araya getirerek renk dünyası içinde kaybolmanızı sağlıyoruz.Parlak canlı pastel renkler ile görsel ve özgünlüğün bir arada olduğu dekorasyon fikirlerini yakından inceleyerek evlerinize kolayca uyarlayabilirsiniz.