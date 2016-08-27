Bildiklerinize hiç benzemeyen bir aile evi

Bu yazımızda, Japonya'dan 118 m²'lik bir alana yerleşen minimalist bir ev projesine konuk olacağız. Okayama'da huzurlu ve sakin bir yerleşim bölgesinde bulunan arazi, ev projesi dahilinde bahçe ve garaj içeriyor. Beşik çatı formu ile dikkat çeken projede minimalist çizgi iç mekan dekorasyon tercihlerinde de sürdürülüyor. Odun sobası kullanımı tercih edilen evde sıcak bir atmosfer hakim. Ahşap, materyal olarak kapı ve pencere doğramalarında tercih edilirken, mobilya seçimlerinde de benzer dokular tercih edilerek uyum ve ahenk yakalanıyor. Ahşabın sıcaklığı ile minimalist bir dille tasarlanan aile evinin iç ve dış mekan görsellerini incelemeye hemen başlayabiliriz.
Sakin bir yerleşim bölgesinde konumlanan proje, bir ailenin ihtiyaçlarını muntazam karşılayan akılcı çözümlerle tasarlanmış. Beşik çatı formu dikkat çeken cephe görünümünde minimalist yaklaşım tüm ayrıntılarda fark ediliyor. Sade ve basit çizgisi ile formu öne çıkarıyor, fonksiyonel detaylar unutulmuyor.Ferah ve fonksiyonel özelliklerle tasarlanan odalar bulunuyor. Ayrıca bir garajı da bulunan evin sakin ve huzurlu bir atmosferi mevcut.
Doğa ile iç içe bir bölgede bulunan ev doğal malzemelerin kullanıldığı detaylarla göze hitap ediyor. Ahşap kapı ve pencere doğramaları ile açık renk tonlarındaki cephe boyası oldukça uyumlu. Girişe giden yolda da doğal ahşap materyaller kullanılmış. Huzurlu ve sakin bir alan arıyorsanız, minimal yaklaşımla tasarlanan evlerde ayrıca yoga veya rahatlatan egzersizler için uygun platform sağlayabilirsiniz. Evin iç mekan görsellerine de göz atalım, minimalist stil dekore edilen diğer mekanların nasıl olduğunu görelim.
Az çoktur. Bilindiği üzere minimalist yaklaşımla tasarlanırken basit ve yalın bir çizgi takip ediliyor. Basit bir dille karakterize edilen iç mekan tasarımında ayrıca dikkat çeken bazı ayrıntılar bulunmakta. Fonksiyonel bir odun sobası kullanımı tercih edilmiş. Burada odun sobası için ayrılan alan ve oturma alanı çok sade bir dille ayrılıyor. Beşik çatı eğimi ile yükselen tavan beyaz renge boyanmış. Dinlenmek için uygun huzurlu ve ferah bir oturma odası.
U mutfak tezgahı duvardan duvara fonksiyonel bir biçimde tasarlanmış. Mutfakta kullanılan ahşap tonları iç mekana sıcaklık katıyor. İki duvarda bulunan geniş pencereler vasıtası ile pişirme ve hazırlama işlemleri için ihtiyacı karşılayan doğal ışık alan bir alan tasarlanmış. Bir yandan ocakta su kaynatılırken, diğer yandan pencereden muntazam ışık alarak malzemeleri doğrama ve hazırlamak için geniş mutfak tezgahları kullanılabilir. homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen, birçok farklı stil ve tarzda ev dekorasyonu örnekleri bulabilir, ilginizi çeken dekor fikirlerini değerlendirebilirsiniz.
Oturma odası ve mutfaktan sonra yemek odası dekorasyonunda da minimalist izler görüyoruz. Genel olarak göz yormayan ve karmaşa yaratmayan iç dekorasyon nitelikleri taşırken, işlevsellik ve konfor sunan bir atmosfer göz ardı edilmiyor. Gerek kapı ve pencerelerde kullanılan ahşap meteryal, gerekse mobilya tercihlerinde kullanılan malzemeler, benzer nitelikler taşıyan uyum ve ahenk yaratan malzemeler tercih edilerek tasarlanıyor. Ahşabın iç mekana kattığı sıcaklık, minimalist bir dille tasarlanınca göze hitap eden, huzurlu bir aile evi ortaya çıkıyor.
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