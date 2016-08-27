Bildiklerinize hiç benzemeyen bir aile evi

Oturma odası ve mutfaktan sonra yemek odası dekorasyonunda da minimalist izler görüyoruz. Genel olarak göz yormayan ve karmaşa yaratmayan iç dekorasyon nitelikleri taşırken, işlevsellik ve konfor sunan bir atmosfer göz ardı edilmiyor. Gerek kapı ve pencerelerde kullanılan ahşap meteryal, gerekse mobilya tercihlerinde kullanılan malzemeler, benzer nitelikler taşıyan uyum ve ahenk yaratan malzemeler tercih edilerek tasarlanıyor. Ahşabın iç mekana kattığı sıcaklık, minimalist bir dille tasarlanınca göze hitap eden, huzurlu bir aile evi ortaya çıkıyor.

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