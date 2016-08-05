Mutfağımı nasıl güzelleştirebilirim: 4 örnek proje

Mutfak dekorasyonu bir kez yapıldı mı yıllarca kullanılan türde bir dekorasyondur. Oturma odası ya da salon dekorasyonuna müdahale mutfak ile kıyaslandığında çok daha kolaydır; bazı küçük dokunuşlar ve aksesuar değişimi bile ile bu mekanlar yepyeni bir atmosfere bürünebilirken, mutfak (ve banyo) için çok daha masraflı ve daha da önemlisi, meşakkatli bir değişim söz konusu olmaktadır. Mutfak dolapları, zemin ve duvar seramikleri, su ve elektrik tesisatı, eskimiş beyaz eşyalar öyle kolayca değiştirilecek unsurlar değildir ve bu nedenle de bu ürünlerin seçimi yapılırken ekstra özen gösterilmeli ve hem işlevsel olarak uzun ömürlü olmalarına dikkat edilmeli hem de modalarının çok çabuk geçmesine neden olacak türde modellerden sakınılmalıdır… En azından sık sık tadilat yapacak maddi ve manevi güce sahip değilseniz. Kısa bir süre sonra, mesela birkaç yıla, hoşumuza gitmeyen, yetersiz bulduğumuz, demode bir mutfak ile baş başa kalmayı kimse istemez.

İyi bir mutfak tasarımı birkaç on yıl boyunca güzel görüntüsünü koruyabilir; ancak bir mutfaktan fazlasını beklemek ancak ve ancak hayal kırıklığına neden olur. Dolayısıyla, mutfağınıza baktığınızda demode ve işlevsiz bir mekan görüyorsanız, dolaplarınız ve çekmeceleriniz yetersiz kalıyor, lavabo ve bataryanız sık sık arızalanıyorsa, kısacası içinizden girip o mutfakta yemek hazırlamak gelmiyorsa, mutfağınızı yenileme zamanınız gelmiş demektir.

Bugün sayfamıza 4 farklı mutfağın eski ve yeni hallerinin fotoğraflarını taşıdık. Bu mutfaklar illaki yıpranmış, kullanılamaz hale gelmiş değil, kimisi yalnızca demode, sevimsiz ve ev sahiplerinin beğenilerine artık hitap etmez durumda. Kimisi ise hakikaten neredeyse kullanılmaz durumda. Gelin bu Önce & Sonra fotoğraflarına hep birlikte bakalım.