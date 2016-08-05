Mutfağımı nasıl güzelleştirebilirim: 4 örnek proje

Mutfak dekorasyonu bir kez yapıldı mı yıllarca kullanılan türde bir dekorasyondur. Oturma odası ya da salon dekorasyonuna müdahale mutfak ile kıyaslandığında çok daha kolaydır; bazı küçük dokunuşlar ve aksesuar değişimi bile ile bu mekanlar yepyeni bir atmosfere bürünebilirken, mutfak (ve banyo) için çok daha masraflı ve daha da önemlisi, meşakkatli bir değişim söz konusu olmaktadır. Mutfak dolapları, zemin ve duvar seramikleri, su ve elektrik tesisatı, eskimiş beyaz eşyalar öyle kolayca değiştirilecek unsurlar değildir ve bu nedenle de bu ürünlerin seçimi yapılırken ekstra özen gösterilmeli ve hem işlevsel olarak uzun ömürlü olmalarına dikkat edilmeli hem de modalarının çok çabuk geçmesine neden olacak türde modellerden sakınılmalıdır… En azından sık sık tadilat yapacak maddi ve manevi güce sahip değilseniz. Kısa bir süre sonra, mesela birkaç yıla, hoşumuza gitmeyen, yetersiz bulduğumuz, demode bir mutfak ile baş başa kalmayı kimse istemez.
İyi bir mutfak tasarımı birkaç on yıl boyunca güzel görüntüsünü koruyabilir; ancak bir mutfaktan fazlasını beklemek ancak ve ancak hayal kırıklığına neden olur. Dolayısıyla, mutfağınıza baktığınızda demode ve işlevsiz bir mekan görüyorsanız, dolaplarınız ve çekmeceleriniz yetersiz kalıyor, lavabo ve bataryanız sık sık arızalanıyorsa, kısacası içinizden girip o mutfakta yemek hazırlamak gelmiyorsa, mutfağınızı yenileme zamanınız gelmiş demektir.
Bugün sayfamıza 4 farklı mutfağın eski ve yeni hallerinin fotoğraflarını taşıdık. Bu mutfaklar illaki yıpranmış, kullanılamaz hale gelmiş değil, kimisi yalnızca demode, sevimsiz ve ev sahiplerinin beğenilerine artık hitap etmez durumda. Kimisi ise hakikaten neredeyse kullanılmaz durumda. Gelin bu Önce & Sonra fotoğraflarına hep birlikte bakalım.
Mutafağınızı değiştirmeye karar vermeniz için mutfağın illa kullanılamaz derecede eskimiş olması gerekmiyor. Eğer ki mutfağınız artık sizde yemek yapma istediğ uyandırmıyorsa, içeri girdiğinizde üzerinize bir kasvet çöküyorsa, o mutfağın değişme vakti gelmiş demektir.
Mutfağınızda dekoratif olarak şık görünen gıda kavanozları ve tabak çanak dışındaki her şeyi kapalı dolaplar içine koyun. Dağınık görünen bir mutfak kasvetli bir görünüme neen olur, insanda yemek hazırlama isteğini de yok eder.
Desenli seramikler detayda kullanıldığı zamanlarda hala hoş bir görünüm yaratabilmektedir ancak hem zemin hem de duvarlardaki bu seramikler artık fazlasıyla demode ve mekanın çirkin görünmesine neden olıuyor.
Beyaz mutfak dolapları ve deve tüyü rengi zemin ve duvar seramikleri ile çağdaş bir mutfak alanı oluşturulmuş. Eğer mutfağınız bu mutfak gibi küçük ve darsa, derl toplu bi depolama için mümkün olduğunca fazla sayıda dolap ve ferah bir görünüm için de açık renkleri tercih etmelisiniz.
Fotoğrafta lavabo da içeren ufak bir tezgahtan oluşan son derece zevksiz, minicik bir mutfak görüyoruz. Bakalım yeni hali nasıl…
Doğru tasarım diye işte buna denir! Oturma alanı ile mutfağı ayıran parça, L şeklindeli mutfak tezgahı ve dolapları, renk seçimi, ıslak zeminler için tercih edilen retro görünümlü seramik detayı ile şahane bir mutfak tasarımı.
Bu mutfak listemizdeki en berbat mutfak örneği. Kendi bünyesinde bir de kiler işlevi görebilecek bir minik oda bulunduran, ancak eskimiş, akmış, kokmuş, berbat bir mutfak. Her şeyin değişmesi gerekiyor!
Bu mutfakta değişmeyen parça yok! Öncelikle kiler odası bir kapı ile kapatılarak derli toplu bir alan elde edilmiş. Mekanın boyutu kısıtlı olduğu için bir duvar boyunca tabandan tavana kadar dolaplar yerleştirilmiş, böylece maksimum depolama alanı sağlanmış, buzdolabı ve ankastre fırınlar da bu alana yerleştirilmiş. Diğer duvarda ise ocak, lavabo ve çalışma tezgahı bulunuyor.
Dikkat ettiyseniz, yenilenen mutfakların tamamında dolaplar içim beyaz renk kullanılmış. Beyaz renk mekana daha ferah bir hava vermekte, mutfak için son derece önemli olan hijyen olgusunu vurgulamakta ve aynı zamanda da yıllara meydan okuyarak kolayca demode bir hale gelmemekte. Dolayısıyla, macera peşinde koşmuyorsanız, beyazdan şaşmamakta her zaman için fayda var.
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