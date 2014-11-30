Hangi yer döşemesini seçmeli?

Evinizi baştan aşağıya yenilemeye karar verdiyseniz pek çok farklı konuda seçim yapmanız gerekecektir. Belki de en iyisi seçmeye en temel yerden başlamaktır. Yani yerden! Hangi yer döşemesine karar vereceğiniz büyük önem taşıyor. Çok çeşitli seçeneklerin her birinin artıları ve eksileri var.
Seçtiğiniz malzemeye göre fiyat da değişiklik gösterecektir elbette. Tabii döşemenin sağlamlığını ve dayanıklılığını da göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Döşemenin nasıl yapılacağı, yapıldıktan sonra gerektirdiği bakım ve temizlik de diğer önemli meseleler.
Elbette bu seçimi yaparken estetik kaygıları da göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Modern mi yoksa geleneksel bir döşeme mi seçeceksiniz? Koyu veya açık renk olması da evinizin diğer bölümleriyle uyumu açısından büyük önem taşıyor. Tabii ki bu kararı vermek bu kadar fazla seçenek varken hiç de kolay değil. Bugün kullanabileceğiniz alternatifleri sıralayacak ve bu kararı vermenize yardımcı olacağız.
Parke döşemeler en klasik ve en çok tercih edilen döşeme türü olarak ön plana çıkıyor. Yenileme ve inşaat projelerinde çok sık tercih edilen parke, evinize estetik, karakteristik ve şık bir hava katacaktır. Ayrıca parke, hemen hemen her dekoratif çizgiyle uyum gösterebilen bir döşeme türü. Modernden, klasiğe, retrodan endüstriyele her tasarım tarzı için uygun bir parke döşemesi bulmak mümkün. Ayrıca ahşap yüzey, odaya samimi bir hava katarken yürürken de sıcaklık yayıyor. Parke döşemeler genelde pahalı olsalar da dayanıklılıkları nedeniyle uzun süreli kullanıma uygun olduklarından sıkça tercih ediliyorlar.
Cilalı beton döşemeler son yıllarda sıkça tercih ediliyorlar. Genelde sevenin çok sevdiği, sevmeyenin ise nefret ettiği tipteki bu döşemeler, modern tasarıma sahip evlerde kullanılıyorlar. Bunu göz önünde bulundurarak hareket ederseniz, örneğin Barok mobilyalara sahip bir salonda bu döşemeyi kullanmamanız gerektiğini anlarsınız. Ancak fotoğraftaki gibi endüstriyel ve retro çizgilerin karıştığı tasarımlarda cilalı beton çok şık duracaktır. Cilalı betonun soğuk yüzeyi, halı ve ahşap mobilya kullanımına uygun bir seçenek sunuyor.
Evinizde ahşap parke döşeme yoksa yenisini yaptırmak çok maliyetli olabilir. Ama bu estetikten ödün vereceğiniz anlamına gelmiyor elbett. Ahşaba benzeyen porselen döşemeyle ahşabın sıcaklığını tüm odanıza yayabilir; şık görünüşün tadını çıkarırken temizliğini de kolaya getirebilirsiniz. Zira yapısı gereği porselen döşemeler, parkeye oranla nemden ve iklim değişikliklerinden daha az etkilenecek, kir tutmayacaktır.
Bu tip döşemelerin genelde banyo ve balkon gibi nemlenmeye müsait alanlarda kullanıldığını görsek de fotoğrafta yemek odasında da ne kadar şık durabileceğinin örneği sergileniyor.
Dedelerimizin eski evlerinde sıkça kullanılan fayanslar, yeniden moda oldular. Banyo ve mutfak duvarlarında sıkça kullanılsalar da evlerin yer döşemesinde de fayansın yaygınlaştığını görüyoruz. Fotoğraftaki desenli fayanslar, su bazlı oldukları için hem dayanıklı, hem de farklı bölümlerde kullanıma uygun oluyorlar. Bu fayansları farklı kombinasyonlarda bir araya getirerek farklı desenler elde etmeniz ve odanıza özel bir hava katmanız mümkün. Farklı odalarda farklı desenler kullanarak da şık ve eğlenceli bir hava yakalayabilirsiniz. Tıpkı fotoğraftaki gibi!
Şık ve sağlam… Bu iki önemli noktayı sağlayabilen taş döşemeler, önemli bir kullanım alanına sahipler. Genelde şehir döşemesi olarak kaldırımlarda kullanılan taş döşemeler, evlerde de yaygınlaşıyorlar. Ancak kışın çetin geçtiği bir yerde oturuyorsanız bu döşemenin altına ısıtıcı paneller yerleştirmek biraz maliyetli olabilir. Tabii yazın çok sıcak geçtiği ve kışın da yumuşak atlatıldığı şehirlerden birindeyseniz taş döşeme sizin için ideal olacaktır.
Umarız sunduğumuz bu seçenekler eviniz için bir karar vermenize yardımcı olmuştur. Yaratıcı fikirleriniz ve yorumlarınızı bekliyoruz!