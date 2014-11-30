Hangi yer döşemesini seçmeli?

Evinizi baştan aşağıya yenilemeye karar verdiyseniz pek çok farklı konuda seçim yapmanız gerekecektir. Belki de en iyisi seçmeye en temel yerden başlamaktır. Yani yerden! Hangi yer döşemesine karar vereceğiniz büyük önem taşıyor. Çok çeşitli seçeneklerin her birinin artıları ve eksileri var.

Seçtiğiniz malzemeye göre fiyat da değişiklik gösterecektir elbette. Tabii döşemenin sağlamlığını ve dayanıklılığını da göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Döşemenin nasıl yapılacağı, yapıldıktan sonra gerektirdiği bakım ve temizlik de diğer önemli meseleler.

Elbette bu seçimi yaparken estetik kaygıları da göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Modern mi yoksa geleneksel bir döşeme mi seçeceksiniz? Koyu veya açık renk olması da evinizin diğer bölümleriyle uyumu açısından büyük önem taşıyor. Tabii ki bu kararı vermek bu kadar fazla seçenek varken hiç de kolay değil. Bugün kullanabileceğiniz alternatifleri sıralayacak ve bu kararı vermenize yardımcı olacağız.