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Göreni mutlu eden 11 şahane ev

Meral Eser Meral Eser
Il Gelso Bianco, Architetto Floriana Errico Architetto Floriana Errico BahçeHavuz & Göletler
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Huzurlu bir yaşam için tüm ihtiyaçların muntazam karşılandığı konforlu evlerde yaşamayı düşleriz. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracak bahçeli ya da teraslı evler, dikkat çeken stil ve tarzlarla buluştuğunda akıllardan çıkmayacak projeler ortaya çıkıyor. homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen farklı stillerde ev modelleri bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz. Bu yazımızda sizler için birbirinden güzel 11 evi bir araya getirdik, mutlaka size hitap eden bir ev bulacaksınız. O halde fazla beklemeden birbirinden güzel ve özgün çalışmalara bir göz atalım.

1. Doğa ile iç içe

The Nook, Hall + Bednarczyk Architects Hall + Bednarczyk Architects Modern Evler
Hall + Bednarczyk Architects

The Nook

Hall + Bednarczyk Architects
Hall + Bednarczyk Architects
Hall + Bednarczyk Architects

Huzurlu ve sakin bir bölgede natürel dokularla tasarlanmış göze hitap eden bir evde yaşamayı birçok insan ister. Geniş pencereleri ile nefis bir manzara eşliğinde konfor sunan oturma odası ve mekanlara sahip.Doğa ile iç içe olmasının yanı sıra, natürel cephe dokuları ile çevreye uyum sağlayan, huzur veren bir ev.

2. Işıl ışıl bir manzara

Aloe Ridge, Metropole Architects - South Africa Metropole Architects - South Africa Modern Odalar
Metropole Architects – South Africa

Aloe Ridge

Metropole Architects - South Africa
Metropole Architects – South Africa
Metropole Architects - South Africa

Yaz akşamlarını böyle büyülü ve ışıl ışıl manzaralı bir evde geçirmeyi istemez misiniz? Havuzlu evlerde konfor sunan imkanların yanı sıra, doğru ve ölçülü aydınlatma unsurları fark yaratıyor. Geniş pencere ve balkonlar eşliğinde bir ailenin tüm ihtiyaçlarını karşılayan muhteşem bir ev.

3. Konfor ve zarafet

Casa Calandrias, BR ARQUITECTOS BR ARQUITECTOS Ticari alanlar Oteller
BR ARQUITECTOS

BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS

Havuzlu evden sonra deniz manzarası eşliğinde nefis bir yazlık eve ne dersiniz? Gerek konfor, gerekse zarafeti ile büyüleyici bir iç mekan atmosferi. Nefis manzara karşısında hiç yerinizden kalmak istemeyeceksiniz.

4. Eko-ev farkı

The Green Roof Residence , LIJO.RENY.architects LIJO.RENY.architects Evler
LIJO.RENY.architects

The Green Roof Residence

LIJO.RENY.architects
LIJO.RENY.architects
LIJO.RENY.architects

Çevresel şartlara uygun eko evler günümüzde akılcı çözümlerle tasarlanıyor. Huzur ve dinginliği bulabileceğiniz bir başka alternatif olarak değerlendirilebilir. Akıllı ev ya da eko evler aradığınız ihtiyaçları muntazam karşılayan huzur veren alternatifler olabilir.

5. Ferah ve huzurlu

Il Gelso Bianco, Architetto Floriana Errico Architetto Floriana Errico BahçeHavuz & Göletler
Architetto Floriana Errico

Architetto Floriana Errico
Architetto Floriana Errico
Architetto Floriana Errico

İtalya'dan ferah atmosferi ile dingin bir yaşam alanına yerleşen şahane bir ev! Akşam saatlerinde huzur ve sakinliği yakalayabileceğiniz bu alanda oldukça fonksiyonel bir havuz da mevcut.

6. Minimalist yaklaşım

Ei-Home, Nautilus Hausboote GmbH Nautilus Hausboote GmbH Yat & Jetler
Nautilus Hausboote GmbH

Nautilus Hausboote GmbH
Nautilus Hausboote GmbH
Nautilus Hausboote GmbH

Basit ve yalın çizgilerle çarpıcı sonuçlar elde etmek istiyorsanız minimalist stil projelerle ilgilenebilirsiniz. Şömine farkı ile sıcaklık katan alanda geniş pencereler vasıtasıyla gündüz saatlerinde doğal ışık muntazam alınıyor. Akşam saatlerinde ise nefis bir gün batımını izlemeye hazır olun. Daha fazla süse ve şatafata gerek yok.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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7. Düş gibi

MEERA SKY GARDEN HOUSE Guz Architects Modern Evler
Guz Architects

MEERA SKY GARDEN HOUSE

Guz Architects
Guz Architects
Guz Architects

Eko evlerden bir başka örnekle devam ediyoruz. Çevresel şartlara uygun ve nefis bir manzara eşliğinde huzurlu bir ev arıyorsanız, bu ev tam size göre. Ferah atmosferi ve doğal manzarası ile düşleri süsleyen bir villa.

8. Yalın çizgiler

Ferienhaus in den Bündner Alpen, Drexler Architekten AG Drexler Architekten AG
Drexler Architekten AG

Drexler Architekten AG
Drexler Architekten AG
Drexler Architekten AG

Uzak doğu kültürü huzurlu ve sakin yaşam şartlarını sağlayan muntazam örnekler sunuyor. Kış aylarında nefis manzarası ile bu ev hem yalın, hem de minimal izler taşıyor.

9. Ferah ve aydınlık

Engel & Voelkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Modern Oturma Odası
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Voelkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

Akdeniz stil esintileri ile ferah bir ev manzarası belki de tam size göre. Beyazın büyüsü, doğal taş duvar dokusunun natürelliği ve ahşabın sıcaklığı ile muntazam bir uyum ve ahenk kaçınılmaz. İşte huzurlu ve ferah bir ev.

10. Country stil cazibe

Saman Damı, ARAL TATİLÇİFTLİĞİ ARAL TATİLÇİFTLİĞİ Kırsal Evler
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ

Saman Damı

ARAL TATİLÇİFTLİĞİ
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ

Sıcak renkler ve natürel dokuların buluştuğu country stil zarafetine ne dersiniz? Doğal taş duvar dokusu natüren dokularla oldukça uyum ve insana huzur veren bir manzara sunuyor. Doğallık ve sakinlik bir arada.

11Saray gibi villa

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Beyazın zarafetinin görkemle buluştuğu saray gibi bir villa. Klasik stil zarafetten vazgeçmeyenler için seçtiğimiz bu örnek geniş bir alana yerleşiyor ve beyaz cephesi ile uyumlu geniş bir havuz modeli içeriyor. Huzur veren konforlu bir villa.

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