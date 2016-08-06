Göreni mutlu eden 11 şahane ev

Huzurlu bir yaşam için tüm ihtiyaçların muntazam karşılandığı konforlu evlerde yaşamayı düşleriz. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracak bahçeli ya da teraslı evler, dikkat çeken stil ve tarzlarla buluştuğunda akıllardan çıkmayacak projeler ortaya çıkıyor. homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen farklı stillerde ev modelleri bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz. Bu yazımızda sizler için birbirinden güzel 11 evi bir araya getirdik, mutlaka size hitap eden bir ev bulacaksınız. O halde fazla beklemeden birbirinden güzel ve özgün çalışmalara bir göz atalım.
Huzurlu ve sakin bir bölgede natürel dokularla tasarlanmış göze hitap eden bir evde yaşamayı birçok insan ister. Geniş pencereleri ile nefis bir manzara eşliğinde konfor sunan oturma odası ve mekanlara sahip.Doğa ile iç içe olmasının yanı sıra, natürel cephe dokuları ile çevreye uyum sağlayan, huzur veren bir ev.
Yaz akşamlarını böyle büyülü ve ışıl ışıl manzaralı bir evde geçirmeyi istemez misiniz? Havuzlu evlerde konfor sunan imkanların yanı sıra, doğru ve ölçülü aydınlatma unsurları fark yaratıyor. Geniş pencere ve balkonlar eşliğinde bir ailenin tüm ihtiyaçlarını karşılayan muhteşem bir ev.
Havuzlu evden sonra deniz manzarası eşliğinde nefis bir yazlık eve ne dersiniz? Gerek konfor, gerekse zarafeti ile büyüleyici bir iç mekan atmosferi. Nefis manzara karşısında hiç yerinizden kalmak istemeyeceksiniz.
Çevresel şartlara uygun eko evler günümüzde akılcı çözümlerle tasarlanıyor. Huzur ve dinginliği bulabileceğiniz bir başka alternatif olarak değerlendirilebilir. Akıllı ev ya da eko evler aradığınız ihtiyaçları muntazam karşılayan huzur veren alternatifler olabilir.
İtalya'dan ferah atmosferi ile dingin bir yaşam alanına yerleşen şahane bir ev! Akşam saatlerinde huzur ve sakinliği yakalayabileceğiniz bu alanda oldukça fonksiyonel bir havuz da mevcut.
Basit ve yalın çizgilerle çarpıcı sonuçlar elde etmek istiyorsanız minimalist stil projelerle ilgilenebilirsiniz. Şömine farkı ile sıcaklık katan alanda geniş pencereler vasıtasıyla gündüz saatlerinde doğal ışık muntazam alınıyor. Akşam saatlerinde ise nefis bir gün batımını izlemeye hazır olun. Daha fazla süse ve şatafata gerek yok.
Eko evlerden bir başka örnekle devam ediyoruz. Çevresel şartlara uygun ve nefis bir manzara eşliğinde huzurlu bir ev arıyorsanız, bu ev tam size göre. Ferah atmosferi ve doğal manzarası ile düşleri süsleyen bir villa.
Uzak doğu kültürü huzurlu ve sakin yaşam şartlarını sağlayan muntazam örnekler sunuyor. Kış aylarında nefis manzarası ile bu ev hem yalın, hem de minimal izler taşıyor.
Akdeniz stil esintileri ile ferah bir ev manzarası belki de tam size göre. Beyazın büyüsü, doğal taş duvar dokusunun natürelliği ve ahşabın sıcaklığı ile muntazam bir uyum ve ahenk kaçınılmaz. İşte huzurlu ve ferah bir ev.
Sıcak renkler ve natürel dokuların buluştuğu country stil zarafetine ne dersiniz? Doğal taş duvar dokusu natüren dokularla oldukça uyum ve insana huzur veren bir manzara sunuyor. Doğallık ve sakinlik bir arada.
Beyazın zarafetinin görkemle buluştuğu saray gibi bir villa. Klasik stil zarafetten vazgeçmeyenler için seçtiğimiz bu örnek geniş bir alana yerleşiyor ve beyaz cephesi ile uyumlu geniş bir havuz modeli içeriyor. Huzur veren konforlu bir villa.
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