Akılcı çözümlerle tasarlanan modern bir konut

Çağdaş mimari özellikleri ile dikkat çeken bir modern konut projesi ile karşınızdayız. Peyzaj mimarisi, davetkar giriş planlaması ile dikkat çeken projenin basit ve yalın çizgileri formu öne çıkarıyor. Modern stil çözümlerle tasarlanan yapının, iç dekorasyonunda da konfor ve modern yaklaşım hakim. Açık plan tasarım anlayışı ile alanları görevlerine göre ayıran pratik fikirler, ilham veren yaklaşımlar bulabilirsiniz. Mutfak, yemek alanı ve oturma alanı ilişkisini pratik ve kolay bir şekilde çözülen projede geniş bir bahçe ve garaj mevcut. Dilerseniz daha fazla beklemeden konut projesinin iç ve dış mekan görsellerini birlikte inceleyelim. homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde ev projesi bulabilir, ilham veren fikirler bulabilirsiniz.
Yaz aylarının sıcak günleri havadar açık alanlara yönelmemizi sağlar. Dolayısıyla teraslar hem dinlenme hem de yemek ihtiyacını karşılamak için işlevsel alanlardır. Burada gayet kullanışlı bir teras alanı mevcut. Doğa içinde ev projesi için sade ve göz yormayan bir yaklaşımla tasarlanmış. Natürel renk tonlarından, kahverengi tonları ve bej tonları kullanılmış. İç mekanlarda doğal ışığı bolca alan geniş cam sürgülü kapılar mevcut. İç ve dış mekanı ihtiyaca göre bütünleştiren, doğal ışığı muntazam alan konforlu bir ev.
Çağdaş ve modern yapıtlar basit ve yalın çizgileri ile dikkat çekiyor. Ön cepheden giriş alanı bu açıdan görüyor. Giriş için davetkar bir manzara ve yönlendirme için giriş yolları kolaylık sağlayarak mimarlar tarafından tasarlanıyor. Giriş yolunu kolay ve basit bir açıdan sağlamak ve bahçe düzeni için peyzaj mimarisinin önemini hatırlatmak gerekir. Çam ağaçları ve modern yapı, garaj girişi ve bahçe düzeni bu açıdan dikkat çekiyor.
Ana girişin hemen karşısından araçların erişim kolaylığı sağlanmış. Giriş alanına doğal ışığı muntazam alan geniş cam kapılar dizayn edilmiş. Bahçe aydınlatması için de doğru ve ölçülü ışıklandırma tercih ediliyor. Modern çizgisi ve davetkar girişi ile şık ve ferah bir giriş alanı.
Açık renk tonlarındaki duvar ve tavan zemini halı rengini ön plana çıkarıyor. Hem modern hem de konfor sunan mobilya ürünleri tercih edilir. Genel olarak bej ve mavi tonlarının uyum ve ahengi ön plana çıkıyor. Geniş pencereleri ile doğal ışığı muntazam alan bir planlama anlayışı hakim. Renk ve dokuları ile huzur veren, dingin bir oturma odası.
Açık plan tasarımı ile yemek alanı ve oturma alanı bölme duvar olmaksızın, alanları görevlerine göre ayırarak tasarlanmış. Şık bir cam yemek masası dizayn edilmiş.12 kişilik yemek masası ve sandalyeler form ve çizgi açısından modern stil izler taşıyor. Alanları görevlerine göre ayırır ve tanımlarken, halı unsuru ile sınırların belirlenmesi pratik ve kolay bir yaklaşım olarak ele alınabilir. Işıl ışıl, göze hitap eden bir yemek alanı.
Açık renk cephe görünümü ile peyzaj mimarisi şık detaylarla etkileyici bir manzara çıkarıyor. Bahçe içinde taş yol ve özenle tasarlanan peyzaj mimarisi dikkat çekiyor. Garaj da içeren projede modern stil çizgilerle şıklık ve sadelik bir arada.
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