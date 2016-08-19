Akılcı çözümlerle tasarlanan modern bir konut

Açık renk cephe görünümü ile peyzaj mimarisi şık detaylarla etkileyici bir manzara çıkarıyor. Bahçe içinde taş yol ve özenle tasarlanan peyzaj mimarisi dikkat çekiyor. Garaj da içeren projede modern stil çizgilerle şıklık ve sadelik bir arada.

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