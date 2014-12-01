Kişisel ve modern mutfak tasarımları

Nefis bir yemek tabağı hazırlamak ile bunu tüketme ihtiyacı arasında net bir olumsuz ilişki vardır. Neyse ki yemek yapma zevki, harika bir yemek yapmak için harcanan zamanla sınırlı bir şey değil. Masadayken yemeğin kokusunun, renginin, misfarilerinizle sıcak bir sohbetin ve özenle seçtiğiniz şarabın kalitesinin keyfini çıkarmaya paha biçilemez.

Bir ev için en önemli ortam budur. Dolayısıyla, ihtiyaçlarımızı karşılayan ve zevkimize göre bir mutfak, böyle bir pozitif deneyimin olmazsa olmazıdır. Bunun için nereden başlamak gerekir? Tasarım dergilerinde genellikle estetik, iyi dekore edilmiş, fakat geniş bir alan gerektiren mutfakları görürüz. Fakat bugün homify'da sizlere, tasarım ve stile odaklanırken, sadeliği ve rahatlığı her türden eve uyacak modern mutfak tasarımları göstermek istiyoruz.