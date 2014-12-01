Kişisel ve modern mutfak tasarımları

Nefis bir yemek tabağı hazırlamak ile bunu tüketme ihtiyacı arasında net bir olumsuz ilişki vardır. Neyse ki yemek yapma zevki, harika bir yemek yapmak için harcanan zamanla sınırlı bir şey değil. Masadayken yemeğin kokusunun, renginin, misfarilerinizle sıcak bir sohbetin ve özenle seçtiğiniz şarabın kalitesinin keyfini çıkarmaya paha biçilemez.
Bir ev için en önemli ortam budur. Dolayısıyla, ihtiyaçlarımızı karşılayan ve zevkimize göre bir mutfak, böyle bir pozitif deneyimin olmazsa olmazıdır. Bunun için nereden başlamak gerekir? Tasarım dergilerinde genellikle estetik, iyi dekore edilmiş, fakat geniş bir alan gerektiren mutfakları görürüz. Fakat bugün homify'da sizlere, tasarım ve stile odaklanırken, sadeliği ve rahatlığı her türden eve uyacak modern mutfak tasarımları göstermek istiyoruz.
Mutfak adası yalnızca çalışma planları ve fırın ile lavabo arasındaki mantıksal bölümlenme ile ilgili bir şeyden ibaret değildir. Karşınızdaki bu model, atıştırma alanını ikiye katlayan, modern ve ferah bir geniş alana sahip. Hatlar ve biçimler son derece sade. Her şey göz önünde bulundurulduğunda, bu alan bir aydınlık ve dinamizm alanı sunuyor. Yalnızca görsel estetiğe sahip olmayıp, başlı başına bir yaşam alanı olan bir mutfakla karşı karşıyayız. Beyaz renk, dekorasyonu önemli ölçüde zenginleştirirken, gri taş kaplamalar ve ahşap taburelerle klasik tarza da yer açıyor. Bu mutfak bir Del Tongo tasarımı.
Bütünüyle verandaya açılan bu modern mutfakta beyazın saflığı ve sadeliği göz kamaştırıyor. M_22'nin tasarımı olan bu mutfağın en belirgin ayırt edici özelliği ışık. Mutfak iki kısıma ayrılıyor: koyu renge sahip ekipman depolama kısmı bütünüyle duvara entegre iken, karşı tarafta saf beyaz rengi ve camdan kısımları ile tek bir dolap mekanı aydınlatıyor. İnsanın mutfaktaki yaratılarına esin kaynağı olmak için seçilmiş en güzel tasarımlardan biri olan bu mutfak Meson'un ellerinden çıkma.
Modern mutfak tasarımı aynı zamanda materyallerde kullanılan ileri teknoloji demektir. Karşınızdaki model pratikliği, ergonomiyi ve estetik zevki başarıyla birleştiriyor. Bakıldığı zaman, dekorasyon düzeni de bizzat mutfağın içerisinde bir alan yaratıyor, ki bu da leziz bir yemek hazırlayan kişi ile yemeği heyecan ve sabırsızlık ile bekleyenler arasında küçük bir mesafe oluşturan, ilginç bir çözüm. Bu mutfak ise Arrex le Cucine eseri.
Ünlü tasarımcı Matteo Beraldi'ye ait bu şiirsel proje denizin renklerinden oluşuyor. Mavinin tonları ve adeta deniz köpüğü gibi duran beyaz uçlar: bu güzel renklerin yoğunluğu da bolca doğal ışığı yakalayarak mutfak içerisinde tutuyor. Bu mutfağı çatı katlarından orta büyüklükteki her türden daire için ideal hale getiren hat ve hacim sadelikleriyle birlikte, sükunet ve sıcaklık yayan bir atmosfer…
Mutfaklara adadığımız bu makalede harika bir tasarım fikrini de sunmak istiyoruz. Atim Spa, dar mekanlar için olduğu kadar, aynı ölçüde işlevsel ve daha geniş mekanlar için de uyumlu olan bu sevimli ve renkli dekorasyonu sunuyor. Buradaki özel ayrıntı, 108 cm'lik zemini ile, bacaksız, çekmeli bir masa: pratik ve dayanıklı.
Stüdyo mu, küçük bir daire mi? Burada tasarımcı Antonio Pellegrino'nun sunduğu, dar bir alanda ihtiyacınız olan her şeyi bir araya getiren bir çözüm yolu görüyoruz. Lavabo, çalışma alanı, raflar, adet edevat ve yiyecekler bir yanda, yemek yapma bölgesi ve iki rahat sandalye öte yanda. Bize rahatlık ve dinamik bir pratiklik sağlayan, rasyonel bir alan.
Mutfak ve eşit ışıklandırma. Architecture Brisca mimarlık stüdyosu, bu villa renovasyon projesinde evin bu kısmı için ilginç seçimlerle iş görmüş: ilk olarak renkler – zemini kaplayan fayansların sıcak renkleri ve canlılık fışkıran bir mavi deniz marinası ile kişisellik sağlayan bir gri. Bunun yanında, dekorlara ve raflara homojen bir ışık sağlayan spot ışık sistemi ile özgün bir ışıklandırma anlayışı.