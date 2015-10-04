Türkiye'den şık bir yenileme hikayesi

homify sayfalarında sizler için ilham verici pek çok yerli ve yabancı ev dekorasyon projesine yer veriyoruz. Bu projelerin her birinin ortak özelliği ise mutlaka kendilerine has bir özellikleri, bir karakterleri ve özgünlükleri olması. Ayrıca yine sayfalarımızda siz okuyucularımız tarafından bir hayli ilgi gören Önce & Sonra isimli bölümümüzde farklı türlerde yenileme çalışmalarını da sık sık ziyaret ediyoruz. Bugün bu yazımızda da Türkiye'den kendine has özellikleri olan bir dekorasyon yenileme projesine konuk olacağız. Merkezi İstanbul'da yer alan Bozantı Mimarlık tarafından yeniden dekore edilen bir dairenin şık ve mütevazı değişimini hep birlikte inceleyeceğiz. Evin eski dekorasyonu son derece sıradan ve neredeyse hiç ilgi çekici noktası bulunmayan alışagelmiş, sade bir dekorasyon imiş. Uzman ekibin çalışması sonucu ise bazı yerlerde büyük, değişime çok da ihtiyaç duymayan bazı yaşam alanlarına ise küçük değişiklikler yapılarak ince dokunuşlarla şık ve elegan görünümlü bir daire dekorasyonu elde edilmiş. Fotoğrafların kenarlarında yer alan küçük resimlerde yaşam alanlarının eski hallerinin genel bir görünümü bulunuyor. Değişim ve yenileme çalışmasından sonraki yeni hallerini ise çok beğeneceğinizi düşünüyoruz.
Evdeki değişime en çok ihtiyaç duyan yaşam alanlarından biri ebeveyn banyosu imiş. Eski banyonun lavabo kısmının görülebildiği resimde son derece sıradan bir lavabo ünitesi ve cam bir banyo tezgahı görüyoruz. Banyolarda cam tezgah kullanabilmek için gereken en temel özellik banyonun kesinlikle dağınıklık yaratmayacak şekilde düzenli ve tertipli olmasıdır çünkü cam malzeme dağınık görünen kalabalık yerlerde diğer malzemelere nazaran çok daha göze batan bir malzemedir. Banyonun eski halinde ise görebildiğimiz üzere oldukça dağınık ve kalabalık bir görünüm yaşam alanına hakim durumda çünkü banyo dolabı yerine açık raf kullanımı tercih edilmiş. Lavabo kısmının yenilenmiş halinde ise tüm bu dağınıklığı toplayan şık aynalı dolaplarla karşılaşıyoruz. Üstelik lavabo ünitesi de modern bir ikili lavabo sistemine dönüştürülmüş. Modern çeşme ve lavaboların tasarımı ve renk seçimleri de adeta göz kamaştırıyor. Değişimin gözle görülür etkileri bu yaşam alanında oldukça büyük olmuş.
Mutfakta da ebeveyn banyosunda olduğu gibi yine dağınıklık, kalabalık ve düzensizliğe yol açacak kullanışsız bir dekorasyon ve yerleşim söz konusu imiş. Dolapların eski moda ve nahoş görünümlü tasarımları da cabası. Ancak uzmanların çalışmaları sonucu son derece derli toplu ve pırıl pırıl bir yerleşime kavuşmuş mutfak. Üstelik tezgaha eklenen ve tezgahın bir uzantısı olarak uzanan ve mutfağı U şekline dönüştüren oturma alanı da mekanı çok daha kullanışlı ve keyifli bir yaşam alanı haline getirmiş. Mutfak dolaplarının renk tercihleri ise modern bir alan yaratmaya bire bir!
Çocuk odasında ise pencere kenarına çatılı bir yatak eklenerek eskiden oyun alanı olarak kullanılan bu bölge çok daha sağlıklı ve işlevli bir hale getirilmiş. Rengarenk dokuyu sağlayan yatak çatısı süslemesi de her çocuğu mutlu edebilecek kadar neşeli ve eğlenceli görünüyor.
Salondaki bu bölgede ise ufak bir değişiklik var: Kullanışsız divan şık ve konforlu bir koltuk haline dönüştürülmüş ve eski tip perdelerin yerini yepyeni ve klasik dokulu şık perdeler almış.
Evin köklü değişiklik yapılan alanlarından biri de misafir tuvaleti. Kötü ve demode renkli duvar boyasının yerini şık ve pırıl pırıl fayanslar almış ve klozet modern bir modelle yenilenmiş.