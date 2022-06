Türkiye'den şık bir yenileme hikayesi

homify sayfalarında sizler için ilham verici pek çok yerli ve yabancı ev dekorasyon projesine yer veriyoruz. Bu projelerin her birinin ortak özelliği ise mutlaka kendilerine has bir özellikleri, bir karakterleri ve özgünlükleri olması. Ayrıca yine sayfalarımızda siz okuyucularımız tarafından bir hayli ilgi gören Önce & Sonra isimli bölümümüzde farklı türlerde yenileme çalışmalarını da sık sık ziyaret ediyoruz. Bugün bu yazımızda da Türkiye'den kendine has özellikleri olan bir dekorasyon yenileme projesine konuk olacağız. Merkezi İstanbul'da yer alan Bozantı Mimarlık tarafından yeniden dekore edilen bir dairenin şık ve mütevazı değişimini hep birlikte inceleyeceğiz. Evin eski dekorasyonu son derece sıradan ve neredeyse hiç ilgi çekici noktası bulunmayan alışagelmiş, sade bir dekorasyon imiş. Uzman ekibin çalışması sonucu ise bazı yerlerde büyük, değişime çok da ihtiyaç duymayan bazı yaşam alanlarına ise küçük değişiklikler yapılarak ince dokunuşlarla şık ve elegan görünümlü bir daire dekorasyonu elde edilmiş. Fotoğrafların kenarlarında yer alan küçük resimlerde yaşam alanlarının eski hallerinin genel bir görünümü bulunuyor. Değişim ve yenileme çalışmasından sonraki yeni hallerini ise çok beğeneceğinizi düşünüyoruz.