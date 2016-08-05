​Sıra dışı mimarisiyle lüks bir yazlık

Binanın iç mekanında bulunan açıklık sayesinde kapalı veranda işlevi gören bu alan özellikle fotoğraf açısından bakınca oldukça sıra dışı görünüyor. Boşluk öyle doğru bir şekilde ayarlanmış ki yemek masasında havuzu ve bahçeyi net bir şekilde görebiliyorsunuz. Geriye kalan tek şey bu rüya evin keyfini yaşamak.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Modern, elegan, zarif: Bu evde aradığınız her şey var’ başlığına göz atabilirsiniz.