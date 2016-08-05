​Sıra dışı mimarisiyle lüks bir yazlık

Doğa ile bağlantısı ön plana çıkan bu şahane ev tasarımı Rita Pinheiro ve Rodrigo Gurgel Duo imzasını taşıyor. İnce bir geometrisi olan evin yatay ve dikey çizgileri dubleks evin heybetli cephesini daha da vurgulamış. Ev sahibi çift bol ışıklı, havadar ve maksimum entegrasyon ortamlarına haiz nitelikte bir ev arıyordu. Mimarlar da bu istek doğrultusunda sosyal alanların açık alana taşındığı bir ev tasarladı. Ortaya çıkan işe hep birlikte bakalım.
Sokaktan gördüğümüz dış cephe bir hayli etkileyici. Modernist formlu ilginç bir mimarisi olan evin ön kısmı epey açık. Bu açıklığın asıl büyüleyici kısmı ise yüksek tavanlı olmasından kaynaklı. Standart evlere benzer hiçbir yanı olmayan binanın pencereleri de devasa boyutta. Tamamen beyaz renkli evin yalnızca kapının olduğu bölüm toprak renkli taşlarla döşenmiş. Son olarak bakımlı bahçe evin kadar estetik diyebiliriz.
Oturma odası evin dışı gibi beyazlara bürünmüş. Halı bulunmayan yer döşemesi, tavan, duvarla, perdeler, masa ve koltuklar olmak üzere her şey beyaz. Ancak hiç renk kullanılmamış demek değil bu. Örneğin geniş orta sehpanın bir tarafı daha yüksek olup ahşap bir plaka ile kaplanmış. Beyaz koltuğun da ayakları aynı ahşap malzemeden yapılma. Büyük koltuk dışında tercih edilen modern tekli koltuk deniz mavisine bezeli. Kanepenin minderleri benzer tondan olup uyum yakalanmış. Fotoğrafta görülmese de oturma grubunun karşısında televizyon ünitesi bulunuyor.
Mutfak daha ilk andan itibaren gösterişli tasarımıyla nefesleri kesiyor. Siyah beyaz şıklığa eklenen metalik ışıltılarla dekorasyon göz kamaştırıcı hale gelmiş. Mevcut alanı iyi değerlendirmek için tüm duvarlar dolaplarla doldurulmuş. Böylece depolama sorunu ortadan kalkıyor. Dolaplar beyaz renginde kullanılırken kontrast amaçlı seçilen siyahlar duvarlarda kullanılarak fark yaratılmış. Uzun ve ince mutfak masası da siyah renginde. LED ışıklar lake malzemenin ışıltısını vurguluyor.
Yazının başında ev sahiplerinin açık alandan mümkün olduğunca istifade etmek istediğini belirtmiştik. Fotoğrafa bakınca bu evin onların dilediği her şeyi fazlasıyla gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz. Asimetrik havuzu, küçük yuvarlak masa takımı ve şezlongları ile güzel havanın tadını sonuna dek çıkarabilirler. Evin bahçe duvarları yüksek olduğu için mahremiyetleri de sağlanmış oluyor. Son olarak evin delikli yapısı ve yüksek tavanı için şunu söylememiz gerek. Bu sayede havanın iç mekana girmesi sağlanarak doğal bir havalandırmak işlevi görüyor bu açıklık. Aynı zamanda bina güneş enerjisi ile ısıtma suyu sistemine de sahiptir.
Geniş bahçede bolca vakit geçirmek ve çeşitli davetler verebilmek için havuz kenarına çok sayıda oturma grubu yerleştirilmiş. Bunlardan bazıları yuvarlak oturma takımı ile şezlonglar iken diğeri de resimde görmüş olduğunuz ahşap pergola çatısı olan geniş bir çardak. Bu malzeme seçimi mekana rustik bir tarz da katıyor.
Ev sahiplerinin güzel bahçenin tadını çıkarması için açık alana doğrudan erişimi bulunan mini bir mutfak daha eklenmiş. Ana mutfakta olduğu gibi siyah beyaz kontrastından yararlanan dekorasyon mini fırın ve ocak da bulunuyor. İçeceklerin soğutulması için özel bir buzluğu da bulunan mutfak her türlü donanıma sahip.
Binanın iç mekanında bulunan açıklık sayesinde kapalı veranda işlevi gören bu alan özellikle fotoğraf açısından bakınca oldukça sıra dışı görünüyor. Boşluk öyle doğru bir şekilde ayarlanmış ki yemek masasında havuzu ve bahçeyi net bir şekilde görebiliyorsunuz. Geriye kalan tek şey bu rüya evin keyfini yaşamak.
Bu yazıyı beğendiyseniz ’Modern, elegan, zarif: Bu evde aradığınız her şey var’ başlığına göz atabilirsiniz.