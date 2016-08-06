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5 sıkıcı dış cephe, 5 fantastik dönüşüm

Özlem K. Özlem K.
Casa Centenario, Laboratorio Mexicano de Arquitectura Laboratorio Mexicano de Arquitectura Minimalist Evler Beton Sarı
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Önce & Sonra sayfamızın bugünkü konuğu yapılan geniş çaplı tadilatlar sayesinde yalnızca iç mekanları değil, aynı zamanda cepheleri de komple yenilenerek büsbütün farklı bir çehreye kavuşan 5 adet dubleks ev. Bu evler öyle büyük değişimler geçirmiş ki, kimisini tanıyabilmek için değiştirilmemiş ufak ayrıntılara dikkat etmek gerekiyor. Biz yine de değişimi baştan aşağıya görebilmeniz için yenilenen her bir cephenin yanına o konut ile ilgili daha fazla fotoğraf gösteren ve bilgi veren linklerimizi yerleştirdik. 

1) Önce: Gecekondu gibi bir ev

Casa Centenario, Laboratorio Mexicano de Arquitectura Laboratorio Mexicano de Arquitectura Minimalist Evler Beton Yeşil
Laboratorio Mexicano de Arquitectura

Laboratorio Mexicano de Arquitectura
Laboratorio Mexicano de Arquitectura
Laboratorio Mexicano de Arquitectura

İlk örneğimiz Meksika'nın Saltillo kentinden ancak bizim gözlerimizin de son derece alışık olduğu türden bir çirkinlik: Özensiz, bakımsız, zaman içerisinde yapılan uyumsuz eklemeler nedeniyle gecekondu gibi görünen, rengiyle olsun demirleriyle olsun hapishane gibi sevimsiz, kasvetli bir dış cephe. Önceden belirtelim; değişimi görünce şok geçireceksiniz!

Sonra: İç açıcı, çağdaş bir villa cephesi

Casa Centenario, Laboratorio Mexicano de Arquitectura Laboratorio Mexicano de Arquitectura Minimalist Evler Beton Sarı
Laboratorio Mexicano de Arquitectura

Laboratorio Mexicano de Arquitectura
Laboratorio Mexicano de Arquitectura
Laboratorio Mexicano de Arquitectura

Evet, bu ev ile bir önceki ev aynı ev! İnanamayanlar şu linke baksın, çizime özellikle dikkat etsin. Gördüğümüz üzere, cephede büyük değişiklikler yapılmış, yalnızca renklerle oynanmakla yetinilmemiş, sonradan eklenen kısım yıkılarak geniş balkon ortaya çıkarılmış, monotonluğu ortadan kaldırmak için yeni duvarlar ile yeni geometrik şekiller ortaya çıkarılmış, otopark demirleri değiştirilmiş ve en nihayetinde de muhteşem renk seçimleri ile duvarlar boyanmış. 

2) Güzel ancak sıradan ve sıkıcı bir cephe

Casa AT, Cenit Arquitectos Cenit Arquitectos Modern Evler
Cenit Arquitectos

Cenit Arquitectos
Cenit Arquitectos
Cenit Arquitectos

Tadilattan önce bu evin cephesi semtteki diğer evlerin cephesi ile aşağı yukarı aynı tipteymiş; temiz, özenli ancak fena halde sıradan ve sıkıcı. Binayı ortaya çıkaracak bir dış mekan aydınlatması eksik, giriş katındaki koyu renkli, blok şeklinde görünen demir kapı ve otopark parmaklıklar nedeniyle ise epey itici.

Sonra: Pırıl pırıl, gösterişli, çağdaş bir cephe

Casa AT, Cenit Arquitectos Cenit Arquitectos Modern Evler
Cenit Arquitectos

Cenit Arquitectos
Cenit Arquitectos
Cenit Arquitectos

Yapılan tadilat sayesinde evin görünümü çağdaş bir havaya bürünmüş, blok görünümlü demirler aralıklı demirler ile değiştirilerek o boğucu atmosfer giderilmiş. Otoparkın çatısı kaldırılarak geniş bir balkon oluşturulmuş ve kusursuz bir dış mekan aydınlatma çalışması sayesinde yapı bir sanat eseri gibi sergilenmiş. 

3) Üslup bütünlüğü eksik, sevimsiz bir cephe

Remodelación casa Brisas del Carmen, FLORES ROJAS Arquitectura FLORES ROJAS Arquitectura
FLORES ROJAS Arquitectura

FLORES ROJAS Arquitectura
FLORES ROJAS Arquitectura
FLORES ROJAS Arquitectura

Bu örneğimizi ise aslında çok güzel olabilecekken, kalitesiz malzeme seçimi ve malzemelerin uyumsuz br biçimde kullanılması nedeniyle son derece kötü görünen bir cephe. Fotoğrafın sağ kısmında görünen tuğlalı kısım geniş konutun bir parçası, sol tarafta ise taş bir duvar yer alıyor. Konutun üst katında bir kısma tekabül eden taş ve tuğlalı kısım ise kalitesi bir tiyatro dekoru kadar yapmacık görünüyor.

Sonra: Çağdaş bir kale gibi, sağlam görünüşlü, şık bir villa

Remodelación casa Brisas del Carmen, FLORES ROJAS Arquitectura FLORES ROJAS Arquitectura
FLORES ROJAS Arquitectura

FLORES ROJAS Arquitectura
FLORES ROJAS Arquitectura
FLORES ROJAS Arquitectura

Henüz ancak proje halinde olan bu yapıyı tanımakta biz bile zorlandık! Biri kemerli, diğeri ise dikdörtgen şeklindeki iki pencere de olmasa, kendini hiçbir şekilde ele vermeyecek olan bu konut çok büyük bir değişim geçirmeye hazırlanıyor. Daha fazla fotoğraf için lütfen bu linke tıklanınız.

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4) Önce: Demode bir cephe

Remodelación Casa ACV, Neutral Arquitectos Neutral Arquitectos
Neutral Arquitectos

Neutral Arquitectos
Neutral Arquitectos
Neutral Arquitectos

Fotoğrafa görmüş olduğumuz iki katlı bu konutun ise fena halde demode bir cephesi var. Bu fotoğraftan belli olmasa da, hafif eğimli bir çatıya sahip olan konut renk seçimleri ise onu kasvetli ve sıkıcı göstermiş. Bu evin cephesine büyük bir değişim yapılacak.

Sonra: Ahşap detaylarıyla trendi bir cephe

Remodelación Casa ACV, Neutral Arquitectos Neutral Arquitectos
Neutral Arquitectos

Neutral Arquitectos
Neutral Arquitectos
Neutral Arquitectos

Her açısı ile detaylıbir biçimde uğraşılarak eskisinden tamamen farklı cepheler ortaya çıkarılmış. Yapının  basık görünmesine neden olan çatı kısmı komple değiştirilmiş. Ahşap detaylar eklenerek hafif bir sayfiye havası oluşturulmuş. Ankastre aydınlatmalar ile her kısım ışıl ışıl aydınlatılmış. Konutun diğer açılardan fotoğraflarını görmek için lütfen bu linke göz atınız.

5) Önce & Sonra:

Para los fans del Antes y Despues, Verde Urbano Arquitectura Verde Urbano Arquitectura
Verde Urbano Arquitectura

Verde Urbano Arquitectura
Verde Urbano Arquitectura
Verde Urbano Arquitectura

Çatısı tamamen perişan halde, duvarları küfe mahkum kalmış, eski ve terkedilmiş görünen bu yapı, güzel bir ayrıntısı olan taş kaplı ve kemerlki giriş kısmı korunarak modernize edilmiş. Yeni halinde keskin hatlar tercih edilmiş ve bu da yanının tammen çağdaş bir havaya bürünmesini sağlamış.

Tadilat projelerini incelemekten hoşlanıyorsanız, belirli bir ev hakkında detaylı bir derleme olan ’Bir evin öncesi, sonrası ve muhteşem dekorasyonu’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.

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