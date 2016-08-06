5 sıkıcı dış cephe, 5 fantastik dönüşüm

Önce & Sonra sayfamızın bugünkü konuğu yapılan geniş çaplı tadilatlar sayesinde yalnızca iç mekanları değil, aynı zamanda cepheleri de komple yenilenerek büsbütün farklı bir çehreye kavuşan 5 adet dubleks ev. Bu evler öyle büyük değişimler geçirmiş ki, kimisini tanıyabilmek için değiştirilmemiş ufak ayrıntılara dikkat etmek gerekiyor. Biz yine de değişimi baştan aşağıya görebilmeniz için yenilenen her bir cephenin yanına o konut ile ilgili daha fazla fotoğraf gösteren ve bilgi veren linklerimizi yerleştirdik.
İlk örneğimiz Meksika'nın Saltillo kentinden ancak bizim gözlerimizin de son derece alışık olduğu türden bir çirkinlik: Özensiz, bakımsız, zaman içerisinde yapılan uyumsuz eklemeler nedeniyle gecekondu gibi görünen, rengiyle olsun demirleriyle olsun hapishane gibi sevimsiz, kasvetli bir dış cephe. Önceden belirtelim; değişimi görünce şok geçireceksiniz!
Evet, bu ev ile bir önceki ev aynı ev! İnanamayanlar şu linke baksın, çizime özellikle dikkat etsin. Gördüğümüz üzere, cephede büyük değişiklikler yapılmış, yalnızca renklerle oynanmakla yetinilmemiş, sonradan eklenen kısım yıkılarak geniş balkon ortaya çıkarılmış, monotonluğu ortadan kaldırmak için yeni duvarlar ile yeni geometrik şekiller ortaya çıkarılmış, otopark demirleri değiştirilmiş ve en nihayetinde de muhteşem renk seçimleri ile duvarlar boyanmış.
Tadilattan önce bu evin cephesi semtteki diğer evlerin cephesi ile aşağı yukarı aynı tipteymiş; temiz, özenli ancak fena halde sıradan ve sıkıcı. Binayı ortaya çıkaracak bir dış mekan aydınlatması eksik, giriş katındaki koyu renkli, blok şeklinde görünen demir kapı ve otopark parmaklıklar nedeniyle ise epey itici.
Yapılan tadilat sayesinde evin görünümü çağdaş bir havaya bürünmüş, blok görünümlü demirler aralıklı demirler ile değiştirilerek o boğucu atmosfer giderilmiş. Otoparkın çatısı kaldırılarak geniş bir balkon oluşturulmuş ve kusursuz bir dış mekan aydınlatma çalışması sayesinde yapı bir sanat eseri gibi sergilenmiş.
Bu örneğimizi ise aslında çok güzel olabilecekken, kalitesiz malzeme seçimi ve malzemelerin uyumsuz br biçimde kullanılması nedeniyle son derece kötü görünen bir cephe. Fotoğrafın sağ kısmında görünen tuğlalı kısım geniş konutun bir parçası, sol tarafta ise taş bir duvar yer alıyor. Konutun üst katında bir kısma tekabül eden taş ve tuğlalı kısım ise kalitesi bir tiyatro dekoru kadar yapmacık görünüyor.
Fotoğrafa görmüş olduğumuz iki katlı bu konutun ise fena halde demode bir cephesi var. Bu fotoğraftan belli olmasa da, hafif eğimli bir çatıya sahip olan konut renk seçimleri ise onu kasvetli ve sıkıcı göstermiş. Bu evin cephesine büyük bir değişim yapılacak.
Her açısı ile detaylıbir biçimde uğraşılarak eskisinden tamamen farklı cepheler ortaya çıkarılmış. Yapının basık görünmesine neden olan çatı kısmı komple değiştirilmiş. Ahşap detaylar eklenerek hafif bir sayfiye havası oluşturulmuş. Ankastre aydınlatmalar ile her kısım ışıl ışıl aydınlatılmış. Konutun diğer açılardan fotoğraflarını görmek için lütfen bu linke göz atınız.
Çatısı tamamen perişan halde, duvarları küfe mahkum kalmış, eski ve terkedilmiş görünen bu yapı, güzel bir ayrıntısı olan taş kaplı ve kemerlki giriş kısmı korunarak modernize edilmiş. Yeni halinde keskin hatlar tercih edilmiş ve bu da yanının tammen çağdaş bir havaya bürünmesini sağlamış.
Tadilat projelerini incelemekten hoşlanıyorsanız, belirli bir ev hakkında detaylı bir derleme olan ’Bir evin öncesi, sonrası ve muhteşem dekorasyonu’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.