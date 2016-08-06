5 sıkıcı dış cephe, 5 fantastik dönüşüm

Çatısı tamamen perişan halde, duvarları küfe mahkum kalmış, eski ve terkedilmiş görünen bu yapı, güzel bir ayrıntısı olan taş kaplı ve kemerlki giriş kısmı korunarak modernize edilmiş. Yeni halinde keskin hatlar tercih edilmiş ve bu da yanının tammen çağdaş bir havaya bürünmesini sağlamış.

Tadilat projelerini incelemekten hoşlanıyorsanız, belirli bir ev hakkında detaylı bir derleme olan ’Bir evin öncesi, sonrası ve muhteşem dekorasyonu’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.