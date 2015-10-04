Geçmişle bağlarını koparmayan modern bir ev projesi

50'li yıllardan kalma yıkık dökük bir evi bugün yeniden yaratmak elbette hiç de kolay bir iş değildir. Biraz sonra kapılarını çalacağımız bu muhteşem müstakil evin de sıfırdan inşa edilmeyip harabe durumdaki bir evin yenilenmesi sonucu ortaya çıktığını görünce çok şaşıracaksınız. Ev sahipleri ve mimarlar bu yenileme projesine başlamadan önce her bir ayrıntıyı uzun uzun düşünmüşler. Ve sonuç olarak Birleşik Krallık'ta yer alan Designscape Architects isimli firmanın uzman mimarları sayesinde evin kendine has ve tarihi dokusu korunarak, yüzeyinde ve içinde köklü değişimler yapılmış ve rüyaları süsleyen mükemmel bir tasarım ve yenileme projesi çıkmış ortaya. Bu yenileme projesi muhakkak ki evlerini yenilemek isteyen ya da bir yerlerde yıkık dökük evlerin de mükemmel ve modern birer harikaya dönüşebileceğini düşünen okurlarımız için ilham verici bir nitelik taşıyor. Şaşırmaya ve büyülenmeye hazır olun.