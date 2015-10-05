Ormanın içinde modern bir kale

Dışarıdan şöyle bir bakış atmak bile bu evin ne kadar inanılmaz ve lüks bir yaşam alanı olduğunu belli ediyor aslında. Şaka değil, bu koca ev tam 900 metrekare! Geometrik şekillerle kale gibi dizayn edilmiş olan ev yine kale gibi sağlam ve heybetli görünüyor. Ancak elbette kale gibi kapalı bir kutu değil; bu modern kale pek çok açık alanı ile dışarıyla iletişimi asla koparmayan bir yapıya sahip. Devasa bir mimariye sahip olan ev iki kata yayılmış yaşam alanlarını içinde barındırıyor. Zemin katta mutfak, yemek odası, çalışma odası ve ev kütüphanesi yer alıyor. İkinci katta ise daha özel alanlar konumlanmış: Yatak odaları, giyinme odaları, banyolar ve misafir odaları. Evin her cephesinde geniş teraslar bulunuyor.