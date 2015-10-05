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Ormanın içinde modern bir kale

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Rezydencja pod Warszawą, Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o. Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o. Modern Evler
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Varşova yakınlarında konumlanan ve bir çam ormanıyla çevrili kale gibi bir eve gidiyoruz bugün. Zbigniew Tomaszczyk isimli firma tarafından dizayn edilen bu ev, dünyada pek az insanın ulaşabileceği bir lüks ve estetiğe sahip ve kale gibi yapısıyla, lüks yaşam alanlarıyla, modern ve yaratıcı estetik unsurlarıyla ve en çok da keyif dolu özel alanlarıyla hayallerinizi süsleyen evler kategorisine ilk sıralardan giriş yapabilecek nitelikte.

Ormanın içinde kale gibi bir hayal evi

Rezydencja pod Warszawą, Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o. Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o. Modern Evler
Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o.

Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o.
Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o.
Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o.

Dışarıdan şöyle bir bakış atmak bile bu evin ne kadar inanılmaz ve lüks bir yaşam alanı olduğunu belli ediyor aslında. Şaka değil, bu koca ev tam 900 metrekare! Geometrik şekillerle kale gibi dizayn edilmiş olan ev yine kale gibi sağlam ve heybetli görünüyor. Ancak elbette kale gibi kapalı bir kutu değil; bu modern kale pek çok açık alanı ile dışarıyla iletişimi asla koparmayan bir yapıya sahip. Devasa bir mimariye sahip olan ev iki kata yayılmış yaşam alanlarını içinde barındırıyor. Zemin katta mutfak, yemek odası, çalışma odası ve ev kütüphanesi yer alıyor. İkinci katta ise daha özel alanlar konumlanmış: Yatak odaları, giyinme odaları, banyolar ve misafir odaları. Evin her cephesinde geniş teraslar bulunuyor.

Kum taşı kaplamalı dış cephe

Rezydencja pod Warszawą, Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o. Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o. Modern Evler
Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o.

Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o.
Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o.
Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o.

Evin büyüleyici cephesi çeşitli boyut ve şekillerdeki kum taşı kayalarından oluşturulmuş. Cephenin parlak kumlu rengi de etrafındaki koyu orman ile ilginç ve göz alıcı bir kontrast yaratıyor. Bina sağlam yapısı ve görüntüsüyle bir orta çağ kalesini andırsa da mimari tasarımda kullanılan geometrik şekiller de bu devasa villaya modern bir dokunuş kazandırıyor.

Geniş pencereler ve şık aydınlatma

Rezydencja pod Warszawą, Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o. Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o. Modern Evler
Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o.

Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o.
Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o.
Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o.

Evin her odasında, tüm yaşam alanlarında büyük pencereler ve sürgülü cam kapılar yer alıyor ve böylece evin iç mekanları bütünüyle dışarıya açılıyor. Doğal ışıktan dış mekanlar kadar yararlanılmasına olanak veren bu pencereler sayesinde evin her odasında oldukça ferah ve aydınlık bir ortam hakim. Ama hava karardığında içerideki yapay ışıklandırmalar da binayı eşsiz bir güzelliğe kavuşturuyor. Evin tamamında ve bahçede de aynı tonda sarı ışık kullanılması bunun en önemli sebeplerinden biri.

Havuzla derinleşen bir salon

Rezydencja pod Warszawą, Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o. Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o. Modern Oturma Odası
Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o.

Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o.
Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o.
Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o.

Hangimiz böyle bir oturma odasına sahip olmak istemeyiz ki? Aydınlık ve ferah bir ortam, lüks ve konforlu koltuklar, seçkin ve göz alıcı mobilyalar, bir yanda bahçeye açılan geniş bir kapı… Ve pek tabii ki, bir yanda da kocaman bir havuz! Aslında havuz alanı kalın bir camla salondan tamamen ayrılmış durumda, bu da salonun nem hissiyle ve klor kokusuyla dolmasını engelliyor. Ancak havuzla salon arasında boydan boya cam olması inanılmaz bir derinlik ve eşsiz bir bütünlük sağlıyor. Bu oturma odası herkesin hayallerini süsleyebilir!

Tavanıyla büyüleyen havuz

Rezydencja pod Warszawą, Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o. Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o. Modern Havuz
Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o.

Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o.
Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o.
Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o.

Havuzun etrafı da evin tamamında bolca kullanılan cam malzeme ile kaplanmış ve bu cam duvarlardan doğrudan bahçeye erişim bulunuyor. Havuzun kapalı yapısı hem yazın hem de kışın kullanılmasına olanak sağlıyor. Ama tabii ki alandaki esas büyüleyici unsuz benzeri görülmemiş tavan dekorasyonu!

Geniş endüstriyel mutfak

Rezydencja pod Warszawą, Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o. Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o. Modern Mutfak
Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o.

Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o.
Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o.
Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o.

Ceviz ağacından yapılmış ahşap mutfak tezgahlarıyla Amerikan tarzı dekore edilmiş olan mutfakta şık bir bütünlük hakim. Bol depolama alanı ve cömert çalışma yüzeyleri olan mutfakta fonksiyonellik ve konfor ön planda tutulmuş.

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Olağanüstü aydınlatma

Rezydencja pod Warszawą, Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o. Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o. Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o.

Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o.
Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o.
Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o.

Evin üst katına çıkarken merdivenlerdeki olağanüstü aydınlatma da size eşlik ediyor. Duvarlardaki koyu renk ceviz ağacı ahşabıyla mükemmel bir uyum içindeki bu minik aydınlatmalar sıra dışı bir etki yaratırken cam korkuluk da eşsiz ve modern bir zarafeti temsil ediyor.

Bodrum katta sinema salonu!

Rezydencja pod Warszawą, Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o. Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o. Modern Multimedya Odası
Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o.

Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o.
Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o.
Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o.

Bodrum katta ise sizi mükemmel bir ev sineması bekliyor. Evin en keyifli alanlarından biri de burası. Özel akustik sistemiyle ve doğal ışık almayan özel mimarisiyle gerçek bir sinema salonundan hiçbir farkı yok bu odanın! Aslında bir farkı var: Bir sinema salonundan çok daha konforlu oturma gruplarına sahip!

Geçmişle bağlarını koparmayan modern bir ev projesi

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