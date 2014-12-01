Ahşap taklidi duvar ve zemin kaplamaları

Ahşap, iyi kullanıldığında tüm zamanlarda bizi büyülemeye devam etmiş bir materyal. Organik, yenilenebilir ve dayanıklı bir materyal olmasının yanında ahşap, doğal güzelliği ile evlerimize sıcak bir dokunuş getirir. Evlerimizi ahşap mobilyalarla donatmak ya da zemini ya da duvarlarımızı ahşapla kaplamak sıcak ve cazibeli bir atmosferi garanti eder. Fakat ahşap aynı zamanda her zaman imkanı olmayabilecek bir özen ve bakım da gerektirir. Zaman yetersizliği, tembellik ya da yeteneksizlik nedeniyle bazıları, ahşap aşınmalarını bakıma almak için başka materyalleri tercih eder. Fakat eğer bu bakım zahmetine katlanmaksızın, ahşabın sağladığı görsel etkinin keyfini çıkarmak istiyorsak ne yapmamız gerek? Bu sorunun çok çeşitli yanıtları mevcut: lamine, seramik, duvar kağıdı, paneller… Bugün homify'da sizlere neredeyse gerçeğinden ayırt edilemeycek gibi duran ahşap taklidi kaplama fikirleri sunuyoruz.