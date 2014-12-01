Ahşap taklidi duvar ve zemin kaplamaları

Ahşap, iyi kullanıldığında tüm zamanlarda bizi büyülemeye devam etmiş bir materyal. Organik, yenilenebilir ve dayanıklı bir materyal olmasının yanında ahşap, doğal güzelliği ile evlerimize sıcak bir dokunuş getirir. Evlerimizi ahşap mobilyalarla donatmak ya da zemini ya da duvarlarımızı ahşapla kaplamak sıcak ve cazibeli bir atmosferi garanti eder. Fakat ahşap aynı zamanda her zaman imkanı olmayabilecek bir özen ve bakım da gerektirir. Zaman yetersizliği, tembellik ya da yeteneksizlik nedeniyle bazıları, ahşap aşınmalarını bakıma almak için başka materyalleri tercih eder. Fakat eğer bu bakım zahmetine katlanmaksızın, ahşabın sağladığı görsel etkinin keyfini çıkarmak istiyorsak ne yapmamız gerek? Bu sorunun çok çeşitli yanıtları mevcut: lamine, seramik, duvar kağıdı, paneller… Bugün homify'da sizlere neredeyse gerçeğinden ayırt edilemeycek gibi duran ahşap taklidi kaplama fikirleri sunuyoruz.
Ahşap zemin kaplaması denildiğinde ilk akla gelen, resimdeki “kılçık” adlı tasarım da dahil olmak üzere, farklı tasarımlarla kombine edilebilen uzun ömürlü ahşap modüllerinin bir toplamı olan parkedir. Parke yüksek ısıyı tutması ve dayanıklılığı sayesinde bir avantaj sağlar. Bakımı iyi yapıldığında bir ömür boyu hayatta kalabilir, çünkü parke her zaman cilalanabilen, tamir edilebilen ve orijinal görünümüne restore edilebilen bir parçadır.
İsveç'te yetmişli yılların sonlarında doğan laminat, evlerdeki en popüler zemin kaplama seçeneklerinden biridir. İlk bakışta parke zemine çok benzese de, suntadan üretildiği için, üretim maliyeti de oldukça düşüktür. Laminatın temel avantajı da budur; ancak yaşam süresi tam da ucuz üretim olması nedeniyle parkeye oranla daha kısa olabilir.
Equipe Ceramicas ahşap bir zeminin ne kadar güzel olabileceğini çok iyi biliyor. Fayans alanında uzmanlaşmış olmalarından dolayı, kaplama alanındaki avantajları ahşap fikirlerinden üst düzeyde yararlanmalarını sağlıyor. Sekizgen biçimde yerleştirilmiş bu fayanslar klasik tarzları ve muazzam dayanıklılıkları ile her tür oda için kusursuz bir tasarım harikası.
Ahşap duvar kırsal, yabani ve sıcak bir atmosfer sunar. Kaplama tarzına bağlı olarak, klasik ya da bohem bir hava, endüstriyel bir tasarım gibi seçenekler için de idealdir. Fakat bir ahşap duvarı oluşturmak ve bakımını yapmak o kadar da kolay değildir. Burada bu seçeneğin gerçek bir ahşap duvar hissi verecek kadar iyi tasarlanmış ve yerleştirilmiş bir duvar kağıdında en iyi biçimiyle değerlendirilmiş olduğunu görüyoruz.
Eğer duvar kağıdı seçeneği bizi tatmin etmiyorsa, evlerimizin duvarlarını ahşap havasıyla kaplamak için burada bir seçenek daha mevcut: ahşap panelleme. Bu, Woodbox adlı bir şirketin önerisi. Bu şirket farklı türden ahşap paneller ile bir yüzey oluşturup, bu materyaller, renkler ve dokular ile oynamak suretiyle bir üç boyut efekti oluşturmanın yolunu bulmuş. Tüm ahşap panellerin el yapımı ve rahatlıkla kurulabilir olduklarını da söylemeden geçmeyelim.