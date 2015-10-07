Küçük bahçeler için büyük fikirler

Evinizde bir bahçe var ama bu bahçe oldukça küçük bir alan mı kaplıyor? Bahçenizin küçük olmasını artık dert etmenize gerek yok çünkü küçük bir bahçeye sahip olmak demek bahçenizi göz alıcı bir şekilde dizayn edemeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Bugünkü yazımızda da sizin için küçük bahçeleri içinde saatlerce oturup rahatlayıp dinlenerek günün yorgunluğunu atabileceğiniz, tatil günlerinizi şenlendirebileceğiniz ve doğayla bağ kurabileceğiniz bir yaşam alanı haline getirmek için farklı ve sıra dışı fikirleri derledik.
Küçük bir bahçeyi keyifli ve iç açıcı hale getrmenin ve olduğundan daha büyük göstermenin en iyi yollarından biri bahçenizin sınırlarını belirleyen ayrımı oluştururken duvar ya da çitler değil çit bitkileri kullanmaktır şüphesiz. Bahçenizi boydan boya saran uzun çit bitkileri yerdeki ufak yeşil alana eklenerek iç açıcı ve yemyeşil bir görüntü oluştururlar. Ayrıca komşularınızın meraklı gözlerinden de sizi sıkı örülmüş bir duvar kadar iyi korur ki bu plastik ya da tel çitlerde elde edebileceğiniz bir sonuç değil. Dolayısıyla hem daha fazla mahremiyet kazanmak, hem de bahçenizdeki yeşilliği arttırarak alanınızı derinleştirmek daha yeşil, daha ferah ve daha doğal bir hale getirmek için çit yerine düzenli çit bitkileri kullanmanızı şiddetle tavsiye ediyoruz.
Eğer bahçenizde dar bir alanınız varsa bu alanı kendinize ait bir yaşam alanına dönüştürmekle işe başlamak oldukça kullanışlı ve işe yarar bir tasarım fikri. Ailenizle vakit geçirebileceğiniz ve yemek yiyebileceğiniz bir alan yaratırken doğru mobilyaları seçmek alan tasarrufu açısından elbette oldukça önemli. Öte yandan, eğer yuvarlak objeler ve mobilyalar kullanırsanız çok daha akıcı ve geniş bir alan yaratabilirsiniz. (Eğer bahçenizde nasıl mobilyalar kullanmanız gerektiğine karar veremiyorsanız Yaz günlerini süsleyecek bahçe masaları isimli derleme yazımıza da göz gezdirebilirsiniz.)
Eğer bahçeniz farklı bitkilere yetiştiremeyecek kadar küçük bir alana sahipse ama siz gerçek bir bitki, çiçek ve yeşil tutkunuysanız dikey bahçeler aradığınız çözüm olabilir! Duvara asılan saksıların içinde bahçenizin duvarında ya da çitlerinde hiç alan harcamadan mükemmel bir görünüm yaratabilirsiniz. Hatta bu yöntemle kendi domates, biber, salatalık malzeme ve daha nicesini yetiştirmeniz ve dikey bir bostan yaratmanız bile mümkün.
Eğer evinizde küçük de olsa bir bahçe yoksa evin içinde bir bahçe yaratmaya ne dersiniz? Evinizin bir köşesinde oluşturacağınız bu doğal bahçe sayesinde eviniz hem rustik hem de modern bir görünüme de kavuşmuş olacak! Eğer bu fikir kafanıza yattıysa bitkilerin sağlıklı büyümeleri ve yaşayabilmeleri için evinizdeki ışıklandırmayı da onlara göre düzenlemeniz gerektiğini unutmayın. İç mekanlarda oluşturacağınız bahçe Muraliarchitects tarafından dizayn edilen bu koridor alanında olduğu gibi geniş bir pencerenin yanında konumlanırsa bitkiler doğal ışık alabileceği için aydınlatmanızı değiştirmenize de gerek kalmayacak.
Bahçıvanlar tarafından istenilen şekilde biçimlendirilebilen çalı bitkileri de küçük bahçeleri renklendirmek için mükemmel fikirlerden biri. İstediğiniz şekilde büyüyebilecek, farklı geometrik ya da soyut biçimlere dönüşebilecek çalı bitkileri sayesinde hem modern hem de yemyeşil bir oturma alanı yaratmak çok kolay.
Eğer küçük bir bahçeniz varsa ve bu bahçeyi düzenli tutmak konusunda fazlaca zahmete girmek, bitkilerle çok fazla uğraşmak istemiyorsanız ama yine de aileniz ve çocuklarınızla eğlenceli vakitler geçirebileceğiniz bir bahçe yaratmak istiyorsanız formül çok basit: yalnızca düzenli ve biçilmiş çimlerden oluşan bir bitki örtüsü oluşturun ve bahçenizin boyutlarına uygun bir salıncak ya da mesela mini futbol kaleleri yerleştirin. Çocuklarınız için mutluluk saçan bir yere dönüşecektir böylece bahçeleriniz.