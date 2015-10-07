Küçük bahçeler için büyük fikirler

Küçük bir bahçeyi keyifli ve iç açıcı hale getrmenin ve olduğundan daha büyük göstermenin en iyi yollarından biri bahçenizin sınırlarını belirleyen ayrımı oluştururken duvar ya da çitler değil çit bitkileri kullanmaktır şüphesiz. Bahçenizi boydan boya saran uzun çit bitkileri yerdeki ufak yeşil alana eklenerek iç açıcı ve yemyeşil bir görüntü oluştururlar. Ayrıca komşularınızın meraklı gözlerinden de sizi sıkı örülmüş bir duvar kadar iyi korur ki bu plastik ya da tel çitlerde elde edebileceğiniz bir sonuç değil. Dolayısıyla hem daha fazla mahremiyet kazanmak, hem de bahçenizdeki yeşilliği arttırarak alanınızı derinleştirmek daha yeşil, daha ferah ve daha doğal bir hale getirmek için çit yerine düzenli çit bitkileri kullanmanızı şiddetle tavsiye ediyoruz.