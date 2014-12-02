Mutfağınız için en iyi yer kaplamaları

Mutfak için en mükemmel zemin kaplamasını seçmek her zaman zor bir karardır. Bugün homify'da ileri üetim tekniklerinin ve süreçlerinin ürünü olan, mutfak dekorasyonunuzla kusursuz uyum oluşturabilecek zemin kaplama seçeneklerini masaya yatırıyoruz. Geçmişte mutfak zemin kaplamalarında kullanılacağı akılların ucundan geçmeyecek materyallerle bugün çabuk aşınma riski de olmaksızın harikalar yaratılabiliyor.
Homify'daki mutfak dosyalarımıza baktığınızda günümüzde revaçta olan zemin tasarım seçeneklerinin bolluğuna siz de şaşıracaksınız. Toprağın hammadesini oluşturduğu bu zemin kaplamaları, eski mutfaklarda gördüğümüz geleneksel tasarım eğilimlerinden büyük farklarla ayrılıyor. Şimdi ne demek istediğimize biraz daha yakından bakalım.
Günümüz mutfaklarında porselen, özellikle zemin kaplamalarında en revaçta olan materyallerden bir tanesi. Topraktan üretilen ve son aşamada preslenmiş seramik olan porselen zor aşınma özelliğiyle öne çıkıyor. Kaliteyi artıran bir unsur olarak su geçirmezliği bu materyali suyun çok kullanıldığı alanlar için ideal hale getiriyor. Genel olarak olmasa da, performansı ve dayanıklılığı yüksek ancak biraz daha küçük porselen taş kaplama bulmak da imkansız değil.
Hatları, renkleri ve desenleri sonsuz olan porselen materyalin ahşap taklidi olanını dahi üretmek mümkün. Bu resimde gördüğümüz kaplama tercihi mat hatlara, gri bir renk paletine ve sekizgen biçimlere sahip.
Doğal taşlar da zemin ve duvar kaplamalarında çokça kullanılan unsurlardan biri. Sadece mutfaklarda kullanılmakla kalmayıp, her türden odaya uyum gösterebilen bu materyal, değişik hat, renk, arka plan ve özellik seçimleri sağlamasıyla ön plana çıkıyor. Bu liste sonsuza kadar uzatılsa da, en yaygın kullanım eğilimleri granit, mermer ve arduvaz, biraz daha az ölçüde olsa da kireçtaşı, mercan ve kum taşı olarak karşımıza çıkıyor.
Maliyet avantajı ile, kahverengiye çalan gri ya da pembe granit taşların mutfaklarda en çok kullanılan doğal taş materyallerinden biri olduğunu görüyoruz. Bu taşlar dayanıklı, çizilmesi zor, bakımı kolay ve aside dirençli olmalarıyla en cazip seçimlerden biri. Cilalanmaları ile birlikte de aşınma dirençleri daha da artıyor.
Bunun yanında, en çok kullanılan doğal taşlar arasında ikinci seçim olarak mermeri görüyoruz. Renk konusunda da zengin bir seçme skalası sağlıyor mermer. Mermer mutfaklarda iyi iş görse de granit karşısında bazı dezavantajlara sahip: günlük kullanımda parlaklığı kaybetme eğilimi ve aside dayanıksızlığı mermeri narenciye ve sirke gibi unsurlara duyarlı kılıyor.
Ev zemin kaplamalarında cilalanmış çimento ve mikro çimento günümüzde en favori seçeneklerden biri. Endüstriyel ve minimalist görünümü çimentoyu çoklu bir modern hava arayanlar için ideal kılıyor. Mekanik ve kimyasal karakteri ve kolay temizlenebilmesi sayesinde suya karşı oldukça dayanıklı bir materyal olan çimento her türden mutfak alanı için kusursuz bir seçim.
Ahşap, mutfak gibi suyun çokça kullanıldığı alanlarda yaygın olarak kullanılan bir materyal değil. Suya ve su bazlı unsurlara duyarlı ve nazik yapısıyla ahşap, mutfak tasarımlarında genellikle alt sıralarda yer alan bir seçenek. Ancak yeni eknikler ahşabın kalitesini arttırarak bu materyalin hem mutfaklarda hem de banyolarda güvenle kullanılabilmesini olanaklı hale getiriyor.
Bu asil materyali böyle alanlarda kullanmaya cesaret edemese de, ahşabın sıcak ve davetkar etkisini her yerde hissetmek isteyenler için bir başka seçenek ise laminat zemin kaplaması. Laminat hem daha dayanıklı, hem daha ucuz, hem de tüm bunlara ek olarak ahşaptan daha az narin. Laminat kullanılırken dikkat edilmesi gereken tek ve en önemli husus ise, kolayca çizilebilmesi ve bu konuda nispeten dayanıksız olması.
Su bazlı fayanslar modern tasarımlarda yine sıkça kullanılan materyal seçeneklerinden biri. El yapımı görünüme sahip bu materyal, estetik ve renklilik özellikleriyle ön plana çıkıyor. Bu resimde su bazlı fayans materyalinin sonsuz desen seçenekleri ve her türden başka materyal ile kusursuz bir biçimde kombine edilebilirlik özelliği ile karşı karşıyayız. Bu materyal, dayanıklılığı ve su geçirmez olmasıyla hem iç mekan hem dış mekan kaplamaları için uygun bir seçenek oluşturuyor.