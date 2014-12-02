Mutfağınız için en iyi yer kaplamaları

Doğal taşlar da zemin ve duvar kaplamalarında çokça kullanılan unsurlardan biri. Sadece mutfaklarda kullanılmakla kalmayıp, her türden odaya uyum gösterebilen bu materyal, değişik hat, renk, arka plan ve özellik seçimleri sağlamasıyla ön plana çıkıyor. Bu liste sonsuza kadar uzatılsa da, en yaygın kullanım eğilimleri granit, mermer ve arduvaz, biraz daha az ölçüde olsa da kireçtaşı, mercan ve kum taşı olarak karşımıza çıkıyor.

Maliyet avantajı ile, kahverengiye çalan gri ya da pembe granit taşların mutfaklarda en çok kullanılan doğal taş materyallerinden biri olduğunu görüyoruz. Bu taşlar dayanıklı, çizilmesi zor, bakımı kolay ve aside dirençli olmalarıyla en cazip seçimlerden biri. Cilalanmaları ile birlikte de aşınma dirençleri daha da artıyor.

Bunun yanında, en çok kullanılan doğal taşlar arasında ikinci seçim olarak mermeri görüyoruz. Renk konusunda da zengin bir seçme skalası sağlıyor mermer. Mermer mutfaklarda iyi iş görse de granit karşısında bazı dezavantajlara sahip: günlük kullanımda parlaklığı kaybetme eğilimi ve aside dayanıksızlığı mermeri narenciye ve sirke gibi unsurlara duyarlı kılıyor.