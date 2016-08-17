60 m²'lik bir daireden 7 ilham verici fikir

Eğer küçük bir eviniz varsa ve evinizde bir takım değişiklikler yapmak istiyorsanız bu yazıyı mutlaka okumalısınız. Yazımıza konu olan 60 metrekarelik ev sizin eviniz için de parlak fikirler verecek cinsten. Güzel, orijinal ve işlevsel bir ev yaratabilmeniz için bu evde her türlü ipucunun saklı olduğunu söyleyebiliriz.
Eğer küçük bir eviniz varsa, uygun mobilyaları seçmekten doğru aydınlatmaya kadar çok sayıda tasarım unsurunu dikkate almanız gerekir. Vereceğimiz ipuçları küçük evler için olsa da bu ipuçlarını biraz farklılaştırarak büyük daire ve evlere de uygulayabilirsiniz. Lafı fazla uzatmayalım ve küçük evinizi dekore ederken kullanabileceğiniz 7 fikre bir göz atalım.
Size göstereceğimiz ilk oda evin oturma odası. Burada odanın büyüklüğüne uygun mobilyalar uygulanmış. Uyumlu mobilyadan kastımız tam olarak ne? Uyumlu mobilyalar hem kullanıldıkları odaya uygun, kullanıldıkları alanı etkin kullanan ve mümkün olduğunca boş alan bırakabilen mobilyalardır.
Bu resimde uzun kanepenin ve yanı sıra uzun ve çizgisel bir TV ünitesinin uyumlu birlikteliğini görüyorsunuz. TV ünitesi hem depolama alanı hem de TV ünitesi olarak işlev görüyor. Işık ise odanın hacmini genişleten bir efekte sahip.
Açık planlı salon ve mutfaklar küçük evlerde büyük kolaylık sağlıyor. Küçük bir evde yaşıyorsanız evin planını yaparken buna göre davranmanızda fayda var.
Duvarları kaldırıp, bazı alanları birleştirerek evin bölümleri arasındaki hareketliliği arttırabilirsiniz. Ayrıca bunu yaparak imrenilecek ve çoğunlukla da olduğundan geniş görünecek alanlar yaratabilirsiniz.
Küçük alanlarda depolama işi en büyük sorundur. Ama bunun çözümü olmadığı anlamı da çıkmamalı. Evinizn planı ve tasarımında biraz yaratıcı davranarak, evin her köşesine işlevsellik ve yaşanabilirlik katabilirsiniz.
Bu 60 metrekarelik evde çok başarılı depolama çözümlerine şahit oluyoruz. Mutfak tezgahının altından uygun olan her yer depolama çözümü olarak kullanılmış. Ayrıca küçük bir mutfak adasıyla bir yemek hazırlık tezgahı ve yemek masası da yaratılmış. Mutfak planlayıcıları ortaya parmak ısırtan bir iş çıkarmışlar.
Bir sonraki unsur olarak doku ve renklere bakalım. Karakterli ve karizmatik alanlar yaratmak için farklı yüzeyler üzerine çalışmak gerekir.
Bu fotoğrafta farklı bir dokuya sahip yemek masası sandalyeleri görüyoruz ve bu doku evin tümüne hoş bir hava katıyor. Duvara entegre dolap ve rafların ahşabı, sade ve açık renkli duvarlarla muhteşem bir uyum sergiliyor.
Ferah ve keyif veren bir atmosfer yaratmanın başlıca şartlarından biri de doğru aydınlatma. Bakın burada da işlevsel ve ambiyansa uygun ışık ile yaratıcı bir atmosfer yaratılmış.
Yatak odasının renklerinden aydınlatmasına kadar tüm unsurlar mekanı oldukça ferah bir hale getirmiş. Doğal renklerin kullanıldığı yatak odası küçük olmasına rağmen ferah görünüyor. Gömme ışıklarla desteklenen aydınlatma da renk seçimini destekliyor.
Entegre mobilyalar da yer tasarrufu sağlıyor, ayrıca yatak odasının tarzıyla da uyum gösteriyor.
Son olarak evin banyosunu göstermek istiyoruz. Küçük daire tasarımlarında banyolar genelde ihmal edilir. Oysa banyonun işlevsel olması çok önemlidir.
Farklı malzemeler kullanarak, tasarımcılar uyumlu ve cezbedici bir alan yaratmışlar. Taş, seramik, cam ve ahşap banyonun estetiğinde rol arkadaşlığı yapmış.
Küçük bir eviniz varsa ve yenilemek için fikir arıyorsanız şu yazıya bakmanızı tavsiye ederiz.