60 m²'lik bir daireden 7 ilham verici fikir

Eğer küçük bir eviniz varsa ve evinizde bir takım değişiklikler yapmak istiyorsanız bu yazıyı mutlaka okumalısınız. Yazımıza konu olan 60 metrekarelik ev sizin eviniz için de parlak fikirler verecek cinsten. Güzel, orijinal ve işlevsel bir ev yaratabilmeniz için bu evde her türlü ipucunun saklı olduğunu söyleyebiliriz.

Eğer küçük bir eviniz varsa, uygun mobilyaları seçmekten doğru aydınlatmaya kadar çok sayıda tasarım unsurunu dikkate almanız gerekir. Vereceğimiz ipuçları küçük evler için olsa da bu ipuçlarını biraz farklılaştırarak büyük daire ve evlere de uygulayabilirsiniz. Lafı fazla uzatmayalım ve küçük evinizi dekore ederken kullanabileceğiniz 7 fikre bir göz atalım.