Sade ama çok şık bir ev

Uykumuzu iyi almanın türlü yolları var. Yatak odamızın ışığını, rengini değiştirerek daha iyi bir uyku almak için çabalayabiliriz. Ama bu işin kesin bir çözümü var. Şehrin gürültüsünden ve stresinden olabildiğince uzaklaşmak. Bunu da ormanlık bölgede bir eve sahip olarak gerçekleştirebilirsiniz.
Bu evin sahipleri de bunu gözeterek gürültüden olabildiğince uzak bir lokasyonda bir eve sahip olmak istemişler. Bunun için de bir profesyonelden yardım almışlar. Farklı malzemelerin ustalıkla kullanıldığı evde, belirgin biçimde rustik tarz esintileri var. Gelin lafı fazla uzatmadan bu şahane eve göz atalım.
Evin dış görünüşünün sadeliği sizi aldatmasın. İçeride bir hazine gizli. Bahçenin her tarafı okaliptüs ağaçlarıyla çevrili ve yemyeşil. Evin dış cephesinden de görüldüğü gibi farklı hacimler birbirleriyle uyum içinde.
Okaliptüs ağaç gövdeleri evin kolonlarını oluşturuyor. Bu da dışarıdan bile rustik bir hava katıyor. Bu rustik havayı bozan tek şey ise çatıda kullanılan oluklu levhalar.
Ana girişten sonra karşımıza bir hol çıkıyor. Hol kullanılan dekoratif unsurlarla rengarenk bir hale getirilmiş. Devasa cam duvar sayesinde hole doğal ışık doluyor. Bu cam duvar aynı zamanda iç avlunun manzarasının holden görünürlüğünü sağlıyor. Ahşabın ustalıklı kullanımı daha evin içine girmeden nasıl rustik bir atmosferle karşılaşacağımızı haber verir gibi.
Renkli cam vazolar ve bu vazolara uygun olarak seçilmiş mavi halı ortama renk katıyor. Ahşap at ise ortama artistik bir dokunuşta bulunuyor.
Evin oturma odası birlikte vakit geçirmek için birebir. Açıkta bırakılmış okaliptüs kolon ve kirişler oturma odasında rustik bir hava yaratıyor. Odada kullanılan diğer unsurlar da bu havayı destekler nitelikte. Ahşap TV ünitesi ve yüksek tavan boyunca uzanan borusuyla şömine tam bir kır evi görüntüsü sağlıyor. Ferforje iskeletiyle kitaplıkta bu görüntüyü destekliyor. Köşeli koltuk takımı ise son derece konforlu görünüyor. Halıdan bahsetmeden geçersek olmaz. Şahane bir el dokuma oryantal halı, odanın havasını nasıl da değiştirmiş.
Evin küçük odasında da, evin her yerinde göreceğimi açıkta bırakılmış ahşap kolon ve kirişleri görebiliyoruz. Mobilyalar ise özenle seçilmiş. Mobilya seçimleri eklektik bir tarzı ortaya koyuyor. Renkli tekli koltuk ortama renk katıyor. Rattan tekli koltuklar ise ortamın doğallığıyla uyum içinde. Duvardaki tablolar bir kır evi atmosferine çok yakışmış. Renkli kırlentler de renkli tekli koltuğu tamamlar cinsten.
Mutfakta bir ahşap egemenliği var. Okaliptüs ağacından kolon ve kirişlerin yanı sıra mutfaktaki bar ve masa da ahşaptan yapılmış. Rattan bar ve masa sandalyeleri rustik tarza son derece uyumlu. Aynı şekilde lambalar da genel ambiyansa hizmet ediyorlar.
Rustik tarzda bir ev olur da şömine ya da fırını olmadan olur mu? Bu evde bunların ikisi birden var. Bu fırın ve şömine oldukça lezzetli etler ve hamur işleri pişirmek mümkün. Böylece bu harika ev aynı zamanda bir ziyafet noktasına dönüşebilir.
Bu bölümün de evin genelinde olduğu gibi aydınlık olmasına dikkat edilmiş. Arka taraftaki geniş pencereden içeriye doğal ışık doluyor.
Rustik tarzda ahşap kiriş ve kolonların yanı sıra ham biçimde taş ve tuğlanın kullanımı da çok yaygın. Bu bölümde sadece barbekü ve fırın değil, tezgahlar da taştan yapılmış.
Böyle güzel bir eve sık sık misafir gelmesi kaçınılmaz. Ama bu sorun değil, çünkü geniş evde sadece misafirlere ayrılmış bir oda var. Ahşap pencereleri ve kır evi konseptine uygun dekoratif malzemeleriyle dikkat çeken odanın en şirin unsurlarıysa rengarenk kırlentler.
Antika demir bir karyola görmeyeli uzun zaman olmuştu. Ama bu evin genel konseptine o kadar uymuş ki, beni hiç rahatsız etmedi. Sayvanlı karyolada sayvanlar korniş işlevi de görüyor ve yatak cibinlikli b,ir hal alabiliyor. Açıktaki kirişler, kullanılan antika görünümlü mobilyalar, buranın bir kır evi olmasının hakkını veriyor.
Evin iskeletini okaliptus gövdeleri oluşturduğu için rustik tarzı dışarıdan görmek de mümkün. Havuza ve fonda ormana bakan bu balkonda doğal olmayan hiçbir şey yok gibi. Doğal rattan koltuklarda oturup, kablo makarasından devşirilen sehpada içecek yudumlamanın keyfine paha biçilemez sanırız.
Balkonun etrafı boyunca uzanan havuzun seramikleri sayesinde havuzda mavinin mavinin farklı tonları yansıyor. Ormanın yeşillikleriyle iç içe giren bu mavi tonlar oldukça davetkar.
Ormanın içinde de bir muhabbet köşesi bulunuyor. Evde gördüğümüz diğer mobilyalara nazaran daha modern bir oturma grubu bulunan bölümde keyifle bir şeyler içilebilir.
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