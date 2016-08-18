Sade ama çok şık bir ev

Uykumuzu iyi almanın türlü yolları var. Yatak odamızın ışığını, rengini değiştirerek daha iyi bir uyku almak için çabalayabiliriz. Ama bu işin kesin bir çözümü var. Şehrin gürültüsünden ve stresinden olabildiğince uzaklaşmak. Bunu da ormanlık bölgede bir eve sahip olarak gerçekleştirebilirsiniz.

Bu evin sahipleri de bunu gözeterek gürültüden olabildiğince uzak bir lokasyonda bir eve sahip olmak istemişler. Bunun için de bir profesyonelden yardım almışlar. Farklı malzemelerin ustalıkla kullanıldığı evde, belirgin biçimde rustik tarz esintileri var. Gelin lafı fazla uzatmadan bu şahane eve göz atalım.