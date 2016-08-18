6 farklı giyinme odası

Pek çok kişinin ağzında evim çok küçük serzenişlerini duyarız. Küçük evlerin en büyük sorunu da depolama alanlarının azlığıdır. Çalışan bireylerin gardırobunun genişliği bu kıyafetleri yerleştirmeyi zorlaştırır. Her çamaşır yıkamadan sonra elbiseleri yerleştirmek sorun haline gelir. Ama küçük evlerde de elbiselerin yerleştirilebileceği ve giyinme odası olarak kullanılabilecek bölümler yaratmak mümkün.

Bu yazımızda altı farklı yaratıcı giyinme odası örneği göstereceğiz. Göstereceğimiz mekanların hepsi hem elbiselerin derli toplu olmasını kolaylaştıran cinsten, hem de hepsi de tarz sahibi. Siz de küçük evinizde bir giyinme odası çözümü hakkında kafa yoruyorsanız bu yazı tam size göre.