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6 farklı giyinme odası

Aydin Sanli Aydin Sanli
Дизайн-проект квартиры для молодого архитектора, Катя Волкова Катя Волкова Endüstriyel Giyinme Odası
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Pek çok kişinin ağzında evim çok küçük serzenişlerini duyarız. Küçük evlerin en büyük sorunu da depolama alanlarının azlığıdır. Çalışan bireylerin gardırobunun genişliği bu kıyafetleri yerleştirmeyi zorlaştırır. Her çamaşır yıkamadan sonra elbiseleri yerleştirmek sorun haline gelir. Ama küçük evlerde de elbiselerin yerleştirilebileceği ve giyinme odası olarak kullanılabilecek bölümler yaratmak mümkün. 

Bu yazımızda altı farklı yaratıcı giyinme odası örneği göstereceğiz. Göstereceğimiz mekanların hepsi hem elbiselerin derli toplu olmasını kolaylaştıran cinsten, hem de hepsi de tarz sahibi. Siz de küçük evinizde bir giyinme odası çözümü hakkında kafa yoruyorsanız bu yazı tam size göre. 

1. Yarı yatak yarı giyinme odası

Apartamento masculino em Curitiba, Evviva Bertolini Evviva Bertolini Modern Giyinme Odası
Evviva Bertolini

Evviva Bertolini
Evviva Bertolini
Evviva Bertolini

Çoğu evde plan gereği bir giyinme odası yoktur. Hele bunlar küçük evler ise böyle bir alan olma ihtimali sıfıra yakındır. Bu durumda yapılabilecek şey yatak odasının bir bölümünü giyinme odası olarak ayırmak. Giyinme odasında kullanılacak raf ve dolaplarla bu bölme işlemi kolayca yapılabilir. Resimde böyle bir çözüme gidilmiş bir yatak odası ve giyinme odası görüyoruz. Gri tonların ağırlıkta olduğu yatak odasına uyum sağlayan mobilyaların seçildiği giyinme odasında zemin döşemeleri bir kontrast yaratıyor. 

2. Klasik bir giyinme odası

Maison agrandie et rénovée de tous cotés, agence MGA architecte DPLG agence MGA architecte DPLG Modern Giyinme Odası
agence MGA architecte DPLG

agence MGA architecte DPLG
agence MGA architecte DPLG
agence MGA architecte DPLG

Ayrı bir giyinme odası için zinhar yer yoksa işi işlevsel bir gardıropla da çözebilirsiniz. Yer tasarrufunu sağlamak için gardırobun kapaklarının sürgülü olması gerekiyor. 

Gardırobun içindeki bölmelerin de çok akıllıca yerleştirilmesi lazım ki, boşa yer harcanmamış olsun. Bu örnekte neredeyse küçük bir alan bile işlevsiz bırakılmamış ve bölmeler çok akıllıca yerleştirilmiş.

3. Küçücük bir giyinme odası

Appartement 48m², Lise Compain Lise Compain Modern Giyinme Odası
Lise Compain

Lise Compain
Lise Compain
Lise Compain

Odanızın şekline göre farklı biçimlerde giyinme odası yaratmanız mümkün. Bu resim de yatak odasının köşesindeki küçük bölme giyinme odası olarak değerlendirilmiş. Giyinme odasında yer tasarrufu gereği kapı bulunmuyor ve köşede yer alan ahşap bölümde buzlu camlar sayesinde yatak odasından gelen doğal ışığın giyinme odasına sızması sağlanmış. İçeride kullanılan aynalar da giyinme odasının daha geniş görünmesine yardımcı olabilir.

4. Ciddi ve şık

Дизайн-проект квартиры для молодого архитектора, Катя Волкова Катя Волкова Endüstriyel Giyinme Odası
Катя Волкова

Катя Волкова
Катя Волкова
Катя Волкова

Evinizde kullandığınız her parça kişiliğinizin bir yansımasıdır. Bu giyinme odanıza da yansır.

Sade çizgilerle yaratılmış ama sofistike yanından da taviz verilmemiş minimalist tasarımlı bir giyinme odası gösteriyoruz. Koyu renkli giyinme odasında tüm ayrıntılar düşünmüş ve boşa alan harcanmamış. Kişiliğinizi tamamen yansıtmak için bir profesyonel yardımına başvurmak en iyi çözüm olabilir.

5. Endüstriyel tarz

Wohnung - Umbau Gartenhaus, DARC Architects // Darmawan Architekten DARC Architects // Darmawan Architekten Endüstriyel Pencere & Kapılar
DARC Architects // Darmawan Architekten

DARC Architects // Darmawan Architekten
DARC Architects // Darmawan Architekten
DARC Architects // Darmawan Architekten

Evde boş bir alanı alıp orayı endüstriyel tasarımlı bir giyinme alanına dönüştürmek şu aralar trend. Böylelikle hem çok masraf edilmiyor, hem de bitmemiş görüntüsüyle ortaya hoş bir tasarım çıkıyor. Kaplanmamış malzemeler, metal unsurlar, dönüştürülmüş malzemeler bu kendin yap biçiminin en önemli unsurları.

6. İkisi bir arada

Дизайн-проект квартиры для молодого архитектора, Катя Волкова Катя Волкова Endüstriyel Giyinme Odası
Катя Волкова

Катя Волкова
Катя Волкова
Катя Волкова

Eğer eviniz çok küçükse giyinme odasını, çamaşır ve ütü odası olarak kullanmak da mümkün. Resimdeki giyinme odası bu şekilde üçlü işlev görüyor. Koyu ve açık grilerin kullanıldığı odada beyaz eşyalar ve beyaz renkli ütü masası hoş bir denge sağlıyor.

Daha fazla giyinme odası örneği için bu yazıya bakabilirsiniz.

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