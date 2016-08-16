Kırların ortasında bir ahşap harikası

Banyoda da ahşap mümkün olduğu kadar çok kullanılmış. Küçük pencerelerin çerçeveleri ve lavabo tezgahı ahşaptan yapılmış. İkinci kat, konforlu odaları ve banyosuyla rustik tarzın sadeleğini yansıtıyor.

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