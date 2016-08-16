Kırların ortasında bir ahşap harikası

Bugün size kendisini çevreleyen doğayla uyumlu, içeriyle dışarısı arasında sürekli bir iletişime sahip harikulade bir ev göstereceğiz.
Ev sahibinin özel isteğiyle, onun talepleri ve homify uzmanlarının önerileri sayesinde yapılmış. Projede amaç evin çevresiyle uyumunu sağlarken aynı zamanda evin sahiplerinin ihtiyaçlarını uygun, işlevsel ve estetik bir ev ortaya çıkarmak olmuş.
Ev çoğunluğu organik malzeme olmak üzere atık malzemeden yapılmış. Etrafta bulunan molozlar, tuğla ve ahşap malzeme, ayrıca okaliptus ağacı gövdeleri kullanılarak ortaya çevre dostu bir ev çıkarılmış. Bu farklı malzemeler bir arada ustalıkla kullanılmış. Beton bir kaidenin üstüne oturan ev insanı adeta içine davet ediyor.
Mutfağın neredeyse temel malzemesi ahşap.Hem çatı açıkta bırakılan okaliptus ağaçlarından yapılmış, hem sandalyeler ve yemek masası, hem de pencere ve kapılar. Mutfakta country tarzı efektini güçlendiren bir de eski tip ocak var. Bu ocakta lezzetli ızgaralar pişirmek mümkün. Ortaya harika bir rustik ve country mutfak çıkmış.
Evin tamamına yüksek tavanlar hakim. Bu nedenle evin tamamı ferah ve iç açıcı. Evin iikinci bir mutfağı bulunuyor. Bu mutfak yemek odası ve oturma odasıyla bağlantılı. Tüm bu alanlar rustik tarza uygun biçimde açıkta bırakılan tuğlalardan oluşan duvarlar barındırıyor.
İç mekanla dış mekan arasındaki geçiş yumuşak ve uyumlu olmuş. Evin verandasının zemini de aynı iç mekanda olduğu gibi beton ve okaliptus ağacından kolon ve kirişler tıpkı içerideki gibi açıkta bırakılmış. Verandadaki kayrak taşlı duvar da evin genel havasına uyum sağlıyor. Veranda ve iç mekan arasında bağlantıyı sağlayan bir diğer unsur ise açık pencere şeklinde tasarlanmış bar.
İkinci mutfakta misafirlere farklı lezzetler sunulmasına yarayacak bir odun fırını bulunuyor. Killi toprak ve çelikten yapılan fırın tıpkı antika fırınları andırıyor. Fırının altında yanmaya hazır odunların istifleneceği bir bölüm de yer alıyor.
Bu açıdan hem oturma odasını hem de yemek bölümünü görmek mümkün. Oturma odasından kullanılan modern mobilyalar evin genel konseptiyle hoş bir kontrast oluşturuyor. Burada dikkat çeken bir diğer unsur ise okaliptüs kolonun etrafına oturan masa.
Açık planlı evin oturma odasının ayrıntılarını görüyorsunuz. Modern mobilyalar evin rustik havasıyla bir kontrast oluşturuyor ve ortaya hoş bir ambiyans çıkıyor. Tepeden sarkan klasik avize ise modern ve rustik arasında bir denge sağlıyor.
Evin ikinci katına çıkan merdivenler bir tasarım harikası. Okaliptüs ağacından yapılan merdivenler evin genel havasıyla bir bütünlük sağlıyor. Merdivenlerin kenarı küçük ampullerle aydınlatılmış. Eminiz gece de harika bir görüntü sunuyorlardır.
Yatak odası da evin genel atmosferine uygun biçimde döşenmiş ve huzur ve rahatlık sunuyor. Şamdan şeklinde tasarlanmış antika görünümlü aplikler evin genel atmosferini tamamlıyor.
Banyoda da ahşap mümkün olduğu kadar çok kullanılmış. Küçük pencerelerin çerçeveleri ve lavabo tezgahı ahşaptan yapılmış. İkinci kat, konforlu odaları ve banyosuyla rustik tarzın sadeleğini yansıtıyor.
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