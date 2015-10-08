Görenleri hayrete düşüren olağanüstü bir değişim hikayesi

Bu banyonun aynı banyo olduğuna emin misiniz? dediğinizi duyar gibiyiz. Evet! Baştan aşağı bir yenileme ve elbette baştan aşağı yepyeni bir yalıtım ve uygulamayla modern ve iç açıcı pırıl pırıl bir banyo!

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