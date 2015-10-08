Görenleri hayrete düşüren olağanüstü bir değişim hikayesi

Kırsal mimariler bize her zaman büyük doğal taştan örülmüş estetik duvarlarıyla ve geniş yaşam alanlarıyla olağanüstü bir alt yapı sağlar. Ancak bu tip eski kırsal evleri yenilemek ve restore etmek de apayrı bir ustalık isteyen zahmetli ve incelikli bir süreçtir. Bu yazımızda da sizlerle Intra Arquitectos isimli firma tarafından yenilenen ve yıkık dökük, harabe bir köy evinden muhteşem ve modern görünümlü taş bir villaya dönüşen bir yenileme projesinin ayrıntılarını inceleyeceğiz.
İspanya'da yer alan bu eski köy evinin yenilenmeden önceki haline baktığımızda bize oldukça tanıdık gelen bir manzarayla karşılaşıyoruz çünkü Türkiye'de de bu tip terk edilmiş taş köy evleri oldukça sık karşımıza çıkıyor. Çatısı asla kullanılamayacak durumda, taş duvarları yer yer yıkılmış olan bu taş ev aslında çok büyük bir mimari potansiyele sahip. Elbette etrafındaki bakımsız çalıların sardığı bahçenin de elden geçmesi ve yeniden dizayn edilmesi gerekiyor.
Evin dış cephesinin yeni halini görünce gözlerinize inanamıyorsunuz değil mi? Yüzeyde binanın o güzel taş dokusuna dokunulmadan gerekli yenileme ve tamir işleri gerçekleştirilmiş. Dışarıyla bağlantı sağlayacak balkonlar eklenmiş ve pencereler değiştirilmiş. Çatı da pek tabii ki olduğu gibi değiştirilmek zorunda kalınmış ama bu defa kaliteli ve uzun ömürlü kiremit kullanılmış. Bahçe de estetik ve şık bir şekilde düzenlenince ortaya muhteşem ve modern bir taş ev çıkmış.
Binanın içine girdiğimiz zaman karşılatığımız manzara da tıpkı dışarıda gördüğümüz manzara gibi hiç yabancı gelmiyor. Tipik bir eski köy evini andıran yaşam alanındaki en büyük hata taş duvarların kireçle kaplanması olmuş. Uzun süre bakımsız kalan evin tavanı ve zemini de elbette pek iyi durumda değil.
Bina çirkin duvar kaplamasından kurtarılarak onarılan taş yapı ham haliyle duvar dekorasyonunu oluşturmuş. Bu muhteşem etkiye tavanda kullanılan modern ahşap kaplama da eşlik ediyor. Zeminde ise temizliği kolay koyu renk fayans kaplama uygulanmış ve tüm bunlara rustik tarzlı modern mobilyalar da eklenince ortaya çıkan görüntü muazzam olmuş haliyle.
Merdivenlerin eski hali ise tam anlamıyla içler acısı. Eskimiş ahşap dökülüyor, yerler oldukça korkutucu bir hal almış ve duvarlar da zamanın çok gerisinde kalmış bir boyaya sahip. Korku filmlerinden bir sahneye benziyor merdiven alanının bu hali: Dar, kasvetli ve kırılgan.
Merdiven alanının yenilenmeden sonraki halinde ise eski durumundan eser yok. Merdivenlerin sağ tarafından alanı daraltan duvar yıkılarak merdivenlerin ferah bir yapıya kavuşması sağlanmış. Yenilenen basamaklar, tırabzanlar ve duvarlarla ve eklenen modern aydınlatmayla artık merdivenler ışıl ışıl, aydınlık, ferah ve estetik.
Yatak odasının durumu da maalesef bir hayli kötüymüş. Özensiz bir yerleşim ve neredeyse tarih öncesinden kalma mobilyalar, karmakarışık bir düzen, çirkin kapılar ve perdeler… Neyse ki bu görüntü değişmek üzere.
Yatak odasına adeta bir büyücünün sihirli elleri değmiş gibi değil mi? İnsan neredeyse bu odanın az önce gördüğümüz odayla aynı oda olduğuna inanamıyor. Taş duvarlar, ahşap tavan, şık kapılar ve yepyeni bir yerleşim!
Banyoda ise “keşke hiç görmeseydik” diyeceğiniz kötü bir manzara söz konusu. Duvarlardaki küfler çirkin ve kirli görünümün yanı sıra aynı zamanda da evi son derece sağlıksız ve yaşanmaz bir duruma sokuyormuş.
Bu banyonun aynı banyo olduğuna emin misiniz? dediğinizi duyar gibiyiz. Evet! Baştan aşağı bir yenileme ve elbette baştan aşağı yepyeni bir yalıtım ve uygulamayla modern ve iç açıcı pırıl pırıl bir banyo!
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