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10 muhteşem ağaç ev

Aydin Sanli Aydin Sanli
ДОМ В ПОСЕЛКЕ ПОЛИВАНОВО, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT İskandinav Evler
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Ahşap antik dönemlerden beri barınak yapımında kullanılan bir malzeme. Aşağıdaki örneklerde göreceğimiz gibi evin tamamının ya da bir kısmının ahşaptan yapılmasının büyük avantajı var. Bir kere ahşap estetik olarak çok hoş bir malzeme. Aynı zamanda doğal ve yenilenebilir olması da büyük avantaj. Ayrıca ahşap hem hava hem de ses yalıtımı için uygun bir malzeme ve aynı zamanda da sağlam. 

Hepimiz ahşap bir zeminde yürürken diğer başka materyallerden yapılmış zeminlerdekinden daha büyük keyif alırız. Ahşap bir malzemeye dokunmak da metal ya da plastik bir malzemeden daha keyif verir. Sizce de öyle değil mi?

Bugün sizin için 10 muhteşem ev derledik. Haydi lafı fazla uzatmadan bu evleri görelim.

1. Şahane bir ev

SilverWoodHouse, Joao Morgado - Architectural Photography Joao Morgado - Architectural Photography Modern Evler
Joao Morgado – Architectural Photography

SilverWoodHouse

Joao Morgado - Architectural Photography
Joao Morgado – Architectural Photography
Joao Morgado - Architectural Photography

Bu ev tam anlamıyla bir ahşap ev olmasa da ahşabın etkili kullanımıyla estetik bir eve dönüşmüş. Evin beyaz duvarlarıyla harika bir uyum yakalayan ahşap, hem duvarlarda, hem kapı ve pencerelerde hem de bahçe zemininde kullanılmış. Ahşap paneller diagonal şekilde kullanılarak eve bir hareket kazandırılmış.

2. Gizemli

ДОМ В ПОСЕЛКЕ ПОЛИВАНОВО, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT İskandinav Evler
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Bu gizemli havaya sahip ev Rusya'da bulunuyor. Dış cephesi pencereler dışında tamamen ahşapla kaplı. Orman içindeki evde ahşap birincil malzeme olarak kullanılarak çevreyle uyum yakalanmış. 

3. Çabuk inşaat

Casa GG, Alventosa Morell Arquitectes Alventosa Morell Arquitectes Modern Evler
Alventosa Morell Arquitectes

Casa GG

Alventosa Morell Arquitectes
Alventosa Morell Arquitectes
Alventosa Morell Arquitectes

Hızlı biçimde inşa edilecek bir ev isteyen bir müşteri için çözüm bunun gibi ahşaptan yapılmış prefabrik bir ev olabilir. Çabuk ve kolay üretim ve kurulumunun yanında bu tip evler sürdürülebilirlik ve verimlilik açısından da oldukça iyi performans sergiliyor. Ortaya ise hem estetik hem de çevresiyle uyumlu manzaralar çıkıyor.

4. Kontrastlar

M4-house 「重なり合う家」, Architect Show Co.,Ltd Architect Show Co.,Ltd Modern Evler
Architect Show Co.,Ltd

Architect Show Co.,Ltd
Architect Show Co.,Ltd
Architect Show Co.,Ltd

Bu ev renkler ve malzemeler açısından çokça kontrast içeren modern bir ev. Özellikle dış cepheyi ahşap domine ediyor. Kullanılan ahşap malzeme kızıl sedir ağacından elde edilmiş.

5. Renkli

Academia de Bailado Clássico de Aveiro, GAAPE - ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA GAAPE - ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA Ticari alanlar Okullar
GAAPE – ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA

Academia de Bailado Clássico de Aveiro

GAAPE - ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA
GAAPE – ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA
GAAPE - ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA

Şehir içindeki bu bina eski bir tuz deposundan bir bale okuluna dönüştürülmüş. Dış cephesi hem binaya hem de içinde bulunduğu çevreye güzellik verecek şekilde kırmızı renge boyanmış. Üst pencerelerden binanın iç mekanında da ahşabın her yerde görünür olduğunu söylemek mümkün. Çatı kolon ve kirişleri açıkta bırakılmış.

6. Modüler

Casa em Cabeça Santa (Penafiel, Portugal), NORMA | Nova Arquitectura em Madeira (New Architecture in Wood) NORMA | Nova Arquitectura em Madeira (New Architecture in Wood) Rustik Evler Masif Ahşap Ahşap rengi
NORMA | Nova Arquitectura em Madeira (New Architecture in Wood)

NORMA | Nova Arquitectura em Madeira (New Architecture in Wood)
NORMA | Nova Arquitectura em Madeira (New Architecture in Wood)
NORMA | Nova Arquitectura em Madeira (New Architecture in Wood)

Bu modern ev farklı parçaların bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş modüler bir ev. Ahşap bu evdeki baskın unsur olarak karşımıza çıkıyor. 

We have spoken of modular housing, this is very modern but is only attached to a house. Here the timber is in fact the dominant element. Click  here to see some pictures of the construction process of this space.

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7. Modern bir yatak odası

Casa Evans, A4estudio A4estudio Modern Yatak Odası
A4estudio

A4estudio
A4estudio
A4estudio

Ahşap evlerin iç mekanında da fark yaratabiliyor. Bu yatak odasında buna şahit olmak mümkün. Bu odada ahşap sadece zeminde değil, duvarlarda, tavanda ve mobilyalarda da kullanılmış. Komodinlerden kitaplığa kadar her şey ahşaptan. Yatak odası modern ve rustik arasında ilginç bir kombinasyon olmuş. Estetik olarak harika olduğuna ise hiç şüphe yok. 

8. Konforlu

Chalet Gstaad, Ardesia Design Ardesia Design Rustik Oturma Odası
Ardesia Design

Chalet Gstaad

Ardesia Design
Ardesia Design
Ardesia Design

Burada evin tek ve asıl malzemesinin ahşap olduğunu  görüyoruz. Mekanın çok dinlendirici olduğunu ve kış aylarında karşısında romantik anlar geçirilecek bir şöminesi bile olduğunu görüyoruz. 

9. Tavan arası

UN CALDO CHALET DI DESIGN , archstudiodesign archstudiodesign İskandinav Yatak Odası
archstudiodesign

archstudiodesign
archstudiodesign
archstudiodesign

Genelde tavan araları atıl alanlar ya da depolama alanları olarak kullanılır. Ama bu tavan arası ahşap sayesinde muhteşem bir yatak odasına dönüştürülmüş. Ancak bu muhteşem görüntüde cam ahşapla rol arkadaşlığı yapıyor. 

10. Orijinal

FANQUEIROS, José Adrião Arquitectos José Adrião Arquitectos Klasik Duvar & Zemin
José Adrião Arquitectos

José Adrião Arquitectos
José Adrião Arquitectos
José Adrião Arquitectos

Buna ne dersiniz? Bu bölüm iç açıcı ve de orijinal. Beyaza boyanan ahşap içeriye ferahlık katmış. 

Ağaç evler ilginizi çekiyorsa şu yazı tam size göre.

Modern yaşamın tüm konforuna sahip rustik ev
Bu şahane ağaç evlerden siz en çok hangisini beğendiniz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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