10 muhteşem ağaç ev

Ahşap antik dönemlerden beri barınak yapımında kullanılan bir malzeme. Aşağıdaki örneklerde göreceğimiz gibi evin tamamının ya da bir kısmının ahşaptan yapılmasının büyük avantajı var. Bir kere ahşap estetik olarak çok hoş bir malzeme. Aynı zamanda doğal ve yenilenebilir olması da büyük avantaj. Ayrıca ahşap hem hava hem de ses yalıtımı için uygun bir malzeme ve aynı zamanda da sağlam.
Hepimiz ahşap bir zeminde yürürken diğer başka materyallerden yapılmış zeminlerdekinden daha büyük keyif alırız. Ahşap bir malzemeye dokunmak da metal ya da plastik bir malzemeden daha keyif verir. Sizce de öyle değil mi?
Bugün sizin için 10 muhteşem ev derledik. Haydi lafı fazla uzatmadan bu evleri görelim.
Bu ev tam anlamıyla bir ahşap ev olmasa da ahşabın etkili kullanımıyla estetik bir eve dönüşmüş. Evin beyaz duvarlarıyla harika bir uyum yakalayan ahşap, hem duvarlarda, hem kapı ve pencerelerde hem de bahçe zemininde kullanılmış. Ahşap paneller diagonal şekilde kullanılarak eve bir hareket kazandırılmış.
Bu gizemli havaya sahip ev Rusya'da bulunuyor. Dış cephesi pencereler dışında tamamen ahşapla kaplı. Orman içindeki evde ahşap birincil malzeme olarak kullanılarak çevreyle uyum yakalanmış.
Hızlı biçimde inşa edilecek bir ev isteyen bir müşteri için çözüm bunun gibi ahşaptan yapılmış prefabrik bir ev olabilir. Çabuk ve kolay üretim ve kurulumunun yanında bu tip evler sürdürülebilirlik ve verimlilik açısından da oldukça iyi performans sergiliyor. Ortaya ise hem estetik hem de çevresiyle uyumlu manzaralar çıkıyor.
Bu ev renkler ve malzemeler açısından çokça kontrast içeren modern bir ev. Özellikle dış cepheyi ahşap domine ediyor. Kullanılan ahşap malzeme kızıl sedir ağacından elde edilmiş.
Şehir içindeki bu bina eski bir tuz deposundan bir bale okuluna dönüştürülmüş. Dış cephesi hem binaya hem de içinde bulunduğu çevreye güzellik verecek şekilde kırmızı renge boyanmış. Üst pencerelerden binanın iç mekanında da ahşabın her yerde görünür olduğunu söylemek mümkün. Çatı kolon ve kirişleri açıkta bırakılmış.
Bu modern ev farklı parçaların bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş modüler bir ev. Ahşap bu evdeki baskın unsur olarak karşımıza çıkıyor.
We have spoken of modular housing, this is very modern but is only attached to a house. Here the timber is in fact the dominant element. Click here to see some pictures of the construction process of this space.
Ahşap evlerin iç mekanında da fark yaratabiliyor. Bu yatak odasında buna şahit olmak mümkün. Bu odada ahşap sadece zeminde değil, duvarlarda, tavanda ve mobilyalarda da kullanılmış. Komodinlerden kitaplığa kadar her şey ahşaptan. Yatak odası modern ve rustik arasında ilginç bir kombinasyon olmuş. Estetik olarak harika olduğuna ise hiç şüphe yok.
Burada evin tek ve asıl malzemesinin ahşap olduğunu görüyoruz. Mekanın çok dinlendirici olduğunu ve kış aylarında karşısında romantik anlar geçirilecek bir şöminesi bile olduğunu görüyoruz.
Genelde tavan araları atıl alanlar ya da depolama alanları olarak kullanılır. Ama bu tavan arası ahşap sayesinde muhteşem bir yatak odasına dönüştürülmüş. Ancak bu muhteşem görüntüde cam ahşapla rol arkadaşlığı yapıyor.
Buna ne dersiniz? Bu bölüm iç açıcı ve de orijinal. Beyaza boyanan ahşap içeriye ferahlık katmış.
Ağaç evler ilginizi çekiyorsa şu yazı tam size göre.