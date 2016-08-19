10 muhteşem ağaç ev

Ahşap antik dönemlerden beri barınak yapımında kullanılan bir malzeme. Aşağıdaki örneklerde göreceğimiz gibi evin tamamının ya da bir kısmının ahşaptan yapılmasının büyük avantajı var. Bir kere ahşap estetik olarak çok hoş bir malzeme. Aynı zamanda doğal ve yenilenebilir olması da büyük avantaj. Ayrıca ahşap hem hava hem de ses yalıtımı için uygun bir malzeme ve aynı zamanda da sağlam.

Hepimiz ahşap bir zeminde yürürken diğer başka materyallerden yapılmış zeminlerdekinden daha büyük keyif alırız. Ahşap bir malzemeye dokunmak da metal ya da plastik bir malzemeden daha keyif verir. Sizce de öyle değil mi?

Bugün sizin için 10 muhteşem ev derledik. Haydi lafı fazla uzatmadan bu evleri görelim.