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Eve yayılan yemek kokularına altı çözüm

Aydin Sanli Aydin Sanli
Decoração - Estilos e Tendências Outono-Inverno 2015, DeBORLA DeBORLA Koridor, Hol & MerdivenlerAksesuarlar & Dekorasyon
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Evlerin hacimleri küçüldükçe duvarların ortadan kaldırıldığı ve evin her bölümünün iç içe geçtiği tasarımlarla karşılaşıyoruz. 

Bu tip evler, duvarların az olması sayesinde evin bölümlerinin bir birleriyle iletişim içinde olmasını sağlıyor. Ayrıca bir bölümde bir diğerine geçişi kolaylaştırıyor. Aynı zamanda ışığın da daha fazla girdiği bu tip evler, daha ferah görünüyor. Ancak bu tip evlerin de bazı dezavantajları olabiliyor. Örneğin mutfaktaki kokular tüm eve yayılıyor. Bugün bu konuyla ilgili bazı ipuçları vereceğiz. Bu ipuçlarıyla mutfaktaki kokunun evin diğer bölümlerine geçmesini engelleyebilirsiniz.

Güçlü bir aspiratör

Cocina con Estilo, Silvina Lightowler - Diseño a medida Silvina Lightowler - Diseño a medida Klasik Mutfak Gri
Silvina Lightowler – Diseño a medida

Silvina Lightowler - Diseño a medida
Silvina Lightowler – Diseño a medida
Silvina Lightowler - Diseño a medida

İyi bir havalandırma sağlamanın başlıca yolu tabii ki iyi bir aspiratörden geçiyor. Güçlü bir aspiratör kokuları, daha kaynağında, mutfakta yok etmeye yardımcı olur. 

Paslanmaz çelikten inoks dokulu bir aspiratör modern bir mutfağa hem görüntü açısından uyar, hem de işlevsel olur. Aspiratörün yanı sıra pencereleri sonuna kadar açmak da havalandırmaya yardımcı olur. 

Baharatlardaki sır

House in Belgrano, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS MutfakDolap & Raflar
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

House in Belgrano

GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

İstenmeyen yemek kokularını önlemenin bir yolu da mutfakta bolca kokusunu sevdiğiniz baharatlardan bulundurmaktır.

Kavanozlarında tutabileceğiniz bu baharatların kokularını daha yoğun hissetmek için bu baharatları biraz suda kaynatabilirsiniz de. 

Sirkenin gücü

CERAMICA AMOROSA, CERAMICA AMOROSA CERAMICA AMOROSA MutfakYemek Takımı & Bardaklar Toprak Mavi
CERAMICA AMOROSA

CERAMICA AMOROSA
CERAMICA AMOROSA
CERAMICA AMOROSA

Sirkenin temizlikte kullanıldığını daha önce de duymuşsunuzdur. Temizliğin yanı sıra kokuları çekmek gibi bir işlevi de olduğunu biz söyleyelim. Yemek pişirirken tezgaha bir kase sirke koyarsanız, yemek kokularını çeker. Sirkenin etkisinin daha güçlü hissedilmesi için sirkeyi biraz suyun içinde kaynatabilirsiniz.

Kahve çekirdekeri

Foresta Rituale™ Cup, Studio Gianluca Centurani Studio Gianluca Centurani MutfakYemek Takımı & Bardaklar
Studio Gianluca Centurani

Studio Gianluca Centurani
Studio Gianluca Centurani
Studio Gianluca Centurani

Yemek kokuları sarmış bir evde uyanmaktansa kahve çekirdeklerinin eşsiz kokusuna uyanmak adeta bir parfüm etkisi yaratacaktır. 

Bir kaba koyduğunuz kahve çekirdeklerini evin çeşitli bölümlerine koyabilir ve eve yayılan yemek kokularından kurtulabilirsiniz.

Kokulu mumlar

Decoração - Estilos e Tendências Outono-Inverno 2015, DeBORLA DeBORLA Koridor, Hol & MerdivenlerAksesuarlar & Dekorasyon
DeBORLA

DeBORLA
DeBORLA
DeBORLA

Yemek kokularını önleme yollarından bahsederken güzel kokulu mumlara değinmeden olmaz. Bu mumlar istenmeyen kokuları önlemek de çok büyük işlev görür. 

Turunç ya da vanilya kokuları, eve yayılan yemek kokularını önlemekte birebirdir.

Kişiye özel koku giderici

Primavera-Verano 2016, VILLATTE - La Maison VILLATTE - La Maison Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
VILLATTE – La Maison

VILLATTE - La Maison
VILLATTE – La Maison
VILLATTE - La Maison

Sevdiğiniz koku verici tohum ve bitkiyle kişiye özel bir koku giderici yaratmanız mümkün. Zencefil, tarçın, turunç kabukları, karanfil ya da vanilya çubuklarını bir kaba boşaltıp biraz su ilavesiyle kaynatın. Bu kaynattığınız suyu içinden koku verici bitki ve tohumu almadan soğutun ve evin istediğiniz köşesine koyun. Yemek kokularıyla mücadelede çok büyük yardımcınız olacaktır.

Daha fazla ipucu için tıklayın.

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