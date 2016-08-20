Eve yayılan yemek kokularına altı çözüm

Evlerin hacimleri küçüldükçe duvarların ortadan kaldırıldığı ve evin her bölümünün iç içe geçtiği tasarımlarla karşılaşıyoruz.
Bu tip evler, duvarların az olması sayesinde evin bölümlerinin bir birleriyle iletişim içinde olmasını sağlıyor. Ayrıca bir bölümde bir diğerine geçişi kolaylaştırıyor. Aynı zamanda ışığın da daha fazla girdiği bu tip evler, daha ferah görünüyor. Ancak bu tip evlerin de bazı dezavantajları olabiliyor. Örneğin mutfaktaki kokular tüm eve yayılıyor. Bugün bu konuyla ilgili bazı ipuçları vereceğiz. Bu ipuçlarıyla mutfaktaki kokunun evin diğer bölümlerine geçmesini engelleyebilirsiniz.
İyi bir havalandırma sağlamanın başlıca yolu tabii ki iyi bir aspiratörden geçiyor. Güçlü bir aspiratör kokuları, daha kaynağında, mutfakta yok etmeye yardımcı olur.
Paslanmaz çelikten inoks dokulu bir aspiratör modern bir mutfağa hem görüntü açısından uyar, hem de işlevsel olur. Aspiratörün yanı sıra pencereleri sonuna kadar açmak da havalandırmaya yardımcı olur.
İstenmeyen yemek kokularını önlemenin bir yolu da mutfakta bolca kokusunu sevdiğiniz baharatlardan bulundurmaktır.
Kavanozlarında tutabileceğiniz bu baharatların kokularını daha yoğun hissetmek için bu baharatları biraz suda kaynatabilirsiniz de.
Sirkenin temizlikte kullanıldığını daha önce de duymuşsunuzdur. Temizliğin yanı sıra kokuları çekmek gibi bir işlevi de olduğunu biz söyleyelim. Yemek pişirirken tezgaha bir kase sirke koyarsanız, yemek kokularını çeker. Sirkenin etkisinin daha güçlü hissedilmesi için sirkeyi biraz suyun içinde kaynatabilirsiniz.
Yemek kokuları sarmış bir evde uyanmaktansa kahve çekirdeklerinin eşsiz kokusuna uyanmak adeta bir parfüm etkisi yaratacaktır.
Bir kaba koyduğunuz kahve çekirdeklerini evin çeşitli bölümlerine koyabilir ve eve yayılan yemek kokularından kurtulabilirsiniz.
Yemek kokularını önleme yollarından bahsederken güzel kokulu mumlara değinmeden olmaz. Bu mumlar istenmeyen kokuları önlemek de çok büyük işlev görür.
Turunç ya da vanilya kokuları, eve yayılan yemek kokularını önlemekte birebirdir.
Sevdiğiniz koku verici tohum ve bitkiyle kişiye özel bir koku giderici yaratmanız mümkün. Zencefil, tarçın, turunç kabukları, karanfil ya da vanilya çubuklarını bir kaba boşaltıp biraz su ilavesiyle kaynatın. Bu kaynattığınız suyu içinden koku verici bitki ve tohumu almadan soğutun ve evin istediğiniz köşesine koyun. Yemek kokularıyla mücadelede çok büyük yardımcınız olacaktır.
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