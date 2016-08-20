Eve yayılan yemek kokularına altı çözüm

İyi bir havalandırma sağlamanın başlıca yolu tabii ki iyi bir aspiratörden geçiyor. Güçlü bir aspiratör kokuları, daha kaynağında, mutfakta yok etmeye yardımcı olur.

Paslanmaz çelikten inoks dokulu bir aspiratör modern bir mutfağa hem görüntü açısından uyar, hem de işlevsel olur. Aspiratörün yanı sıra pencereleri sonuna kadar açmak da havalandırmaya yardımcı olur.