8 harika mutfak dolabı

Mutfaklar evin en önemli bölümlerinden biri. Özellikle ev hanımları vakitlerinin çoğunu evin bu bölümünde geçiriyor. Mutfaklardaki en büyük sorun ise yeterince depolama alanının olmayışı. Mutfak malzemeleri her geçen gün yenileniyor ve yeni malzemeler ortaya çıkıyor. Bu da daha geniş depolama alanı ihtiyacını doğuruyor. Sadece mutfak eşyaları değil, gıda maddelerinin de depolanmaya ihtiyacı var. Onları tazeliklerini kaybetmeden saklayacak dolaplara da ihtiyaç duyuluyor. Bazı gıda maddeleri açıkta kavanozlarda durabildiği gibi, bazılarının görünmeyen yerlerde, yani dolaplarda durması şart. Daha fazla rutubet ve yemek kokusunun olduğu mutfaklardaki dolaplar gıda maddelerini bu etkilerden koruma özelliğine sahip olmalı.
Bugün size sekiz farklı mutfak dolabı göstereceğiz. Kimilerinin dolap olduğu dışarıdan bakıldığında anlaşılsa da, kimileri bir takım mekanizmalarla gizli bir halde duruyor. Haydi lafı fazla uzatmadan bu mutfak dolaplarına bir bakış atalım.
Bu mutfak dolabı kapalıyken içinden böyle bir dolap çıkacağını kestirmek zor. Dolap adeta gizli bir vaha. Bu tip dolaplarda dikkat edilmesi gereken önemli unsur kapaklar açıldığından yeterli yerin olup olmaması. Bu tip bir dolap gıda maddelerini saklamak için birebir. İçinde bulunan büyüklü küçüklü raflar, farklı boyutlardaki gıda maddelerini muhafaza etmekte birebir. Çekmeceler ise daha büyük boyutlu malzemeler için kullanılıyor.
Yukarıda gördüğümüz dolabın bir benzeri. Raflar ve çekmeceler ev sahibinin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmış. Hatta öyle ki raflardan biri mikro dalga bir fırını içine alacak derecede büyük.
Modern mutfaklar mutfağın tüm mobilyalarında depolama çözümü barındırıyor. Burada da hem tezgah dolapları, hem de mutfak adasının altındaki dolap ve çekmeceler depolama çözümü sunuyor. Modern malzemelerden yapılmış mutfağın rengi de oldukça hoş.
Melalin modern mutfaklarda çok kullanılan bir malzeme. Hem fiyatı, hem sağlamlığı hem de temizlik kolaylığı bu malzemeyi tercih edilir bir malzeme kılıyor. Mutfağın modülleri plana göre mutfağın çeşitli yerlerine yerleştiriliyor ve mümkün olduğunca çok depolama alanı yaratılıyor.
Mutfakta yerden tasarruf edilmesi gerektiğinde kullanılabilecek çözümlerden biri de rafların çekmeceli bir sitemle çekilip itilmesi ve dolap kapaklarının sürgülü olması. Bu şekilde tavana kadar uzanan bir dolap sayesinde her malzeme rahatlıkla depolanabiliyor ve mutfak derli toplu kalıyor. Bu resimdeki dolapta da sürgülü kapağın rengi mutfağa canlılık katıyor.
Bir başka mutfakta daha sürgülü kapağa rastlıyoruz. Sürgülü kapaklar açılır kapanır kapaklara göre yer tasarrufu ve estetik sağlıyor.
Görünmesinde bir beis olmayan mutfak gereçleri ve gıda malzemelerini depolamak için açık raflar iyi bir çözüm. Burada da tavana kadar uzanan açık raf hem mutfak gereçleri, hem gıda maddeleri, hem de mikro dalga fırın için iyi bir depolama çözümü olmuş.
Bu resimde ise daha modern bir açık raf sistemi görüyoruz. Mutfağın geri kalanıyla uyum içindeki raflar, ışıklandırma sayesinde hem işlevsel hem de estetik görünüyor.
Mutfağınız için daha ipucuna ihtiyacınız varsa bu yazı tam size göre.