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8 harika mutfak dolabı

Aydin Sanli Aydin Sanli
homify Kırsal Mutfak
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Mutfaklar evin en önemli bölümlerinden biri. Özellikle ev hanımları vakitlerinin çoğunu evin bu bölümünde geçiriyor. Mutfaklardaki en büyük sorun ise yeterince depolama alanının olmayışı. Mutfak malzemeleri her geçen gün yenileniyor ve yeni malzemeler ortaya çıkıyor. Bu da daha geniş depolama alanı ihtiyacını doğuruyor. Sadece mutfak eşyaları değil, gıda maddelerinin de depolanmaya ihtiyacı var. Onları tazeliklerini kaybetmeden saklayacak dolaplara da ihtiyaç duyuluyor. Bazı gıda maddeleri açıkta kavanozlarda durabildiği gibi, bazılarının görünmeyen yerlerde, yani dolaplarda durması şart. Daha fazla rutubet ve yemek kokusunun olduğu mutfaklardaki dolaplar gıda maddelerini bu etkilerden koruma özelliğine sahip olmalı. 

Bugün size sekiz farklı mutfak dolabı göstereceğiz. Kimilerinin dolap olduğu dışarıdan bakıldığında anlaşılsa da, kimileri bir takım mekanizmalarla gizli bir halde duruyor. Haydi lafı fazla uzatmadan bu mutfak dolaplarına bir bakış atalım.

Gizli bir vaha

Orford | A classic country kitchen with coastal inspiration Davonport Klasik Mutfak Ahşap
Davonport

Orford | A classic country kitchen with coastal inspiration

Davonport
Davonport
Davonport

Bu mutfak dolabı kapalıyken içinden böyle bir dolap çıkacağını kestirmek zor. Dolap adeta gizli bir vaha. Bu tip dolaplarda dikkat edilmesi gereken önemli unsur kapaklar açıldığından yeterli yerin olup olmaması. Bu tip bir dolap gıda maddelerini saklamak için birebir. İçinde bulunan büyüklü küçüklü raflar, farklı boyutlardaki gıda maddelerini muhafaza etmekte birebir. Çekmeceler ise daha büyük boyutlu malzemeler için kullanılıyor.

Bir başka çift kapaklı dolap

Bespoke oak larder homify Kırsal Mutfak
homify

Bespoke oak larder

homify
homify
homify

Yukarıda gördüğümüz dolabın bir benzeri. Raflar ve çekmeceler ev sahibinin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmış. Hatta öyle ki raflardan biri mikro dalga bir fırını içine alacak derecede büyük. 

Modern mutfak

Alicante - ​Mini & Functionality homify Modern Mutfak
homify

Alicante – ​Mini & Functionality

homify
homify
homify

Modern mutfaklar mutfağın tüm mobilyalarında depolama çözümü barındırıyor. Burada da hem tezgah dolapları, hem de mutfak adasının altındaki dolap ve çekmeceler depolama çözümü sunuyor. Modern malzemelerden yapılmış mutfağın rengi de oldukça hoş.

Bir başka modern mutfak

EC, METODO33 METODO33 Modern Mutfak
METODO33

METODO33
METODO33
METODO33

Melalin modern mutfaklarda çok kullanılan bir malzeme. Hem fiyatı, hem sağlamlığı hem de temizlik kolaylığı bu malzemeyi tercih edilir bir malzeme kılıyor. Mutfağın modülleri plana göre mutfağın çeşitli yerlerine yerleştiriliyor ve mümkün olduğunca çok depolama alanı yaratılıyor. 

Çekmeceli raflar ve sürgülü kapı

Farbkollektionen für Schiebetüren, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH Modern Mutfak Yeşil
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

Mutfakta yerden tasarruf edilmesi gerektiğinde kullanılabilecek çözümlerden biri de rafların çekmeceli bir sitemle çekilip itilmesi ve dolap kapaklarının sürgülü olması. Bu şekilde tavana kadar uzanan bir dolap sayesinde her malzeme rahatlıkla depolanabiliyor ve mutfak derli toplu kalıyor. Bu resimdeki dolapta da sürgülü kapağın rengi mutfağa canlılık katıyor.

Sürgülü kapaklı bir başka dolap

Die Welt von Elfa, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH İskandinav Mutfak
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

Bir başka mutfakta daha sürgülü kapağa rastlıyoruz. Sürgülü kapaklar açılır kapanır kapaklara göre yer tasarrufu ve estetik sağlıyor.

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Raflar

CASA HARAS, ESTUDIO GEYA ESTUDIO GEYA Modern Mutfak
ESTUDIO GEYA

ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA

Görünmesinde bir beis olmayan mutfak gereçleri ve gıda malzemelerini depolamak için açık raflar iyi bir çözüm. Burada da tavana kadar uzanan açık raf hem mutfak gereçleri, hem gıda maddeleri, hem de mikro dalga fırın için iyi bir depolama çözümü olmuş.

Açık raflar

House in Belgrano, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS Modern Mutfak
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

House in Belgrano

GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

Bu resimde ise daha modern bir açık raf sistemi görüyoruz. Mutfağın geri kalanıyla uyum içindeki raflar, ışıklandırma sayesinde hem işlevsel hem de estetik görünüyor.

Mutfağınız için daha ipucuna ihtiyacınız varsa bu yazı tam size göre.

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