8 harika mutfak dolabı

Mutfaklar evin en önemli bölümlerinden biri. Özellikle ev hanımları vakitlerinin çoğunu evin bu bölümünde geçiriyor. Mutfaklardaki en büyük sorun ise yeterince depolama alanının olmayışı. Mutfak malzemeleri her geçen gün yenileniyor ve yeni malzemeler ortaya çıkıyor. Bu da daha geniş depolama alanı ihtiyacını doğuruyor. Sadece mutfak eşyaları değil, gıda maddelerinin de depolanmaya ihtiyacı var. Onları tazeliklerini kaybetmeden saklayacak dolaplara da ihtiyaç duyuluyor. Bazı gıda maddeleri açıkta kavanozlarda durabildiği gibi, bazılarının görünmeyen yerlerde, yani dolaplarda durması şart. Daha fazla rutubet ve yemek kokusunun olduğu mutfaklardaki dolaplar gıda maddelerini bu etkilerden koruma özelliğine sahip olmalı.

Bugün size sekiz farklı mutfak dolabı göstereceğiz. Kimilerinin dolap olduğu dışarıdan bakıldığında anlaşılsa da, kimileri bir takım mekanizmalarla gizli bir halde duruyor. Haydi lafı fazla uzatmadan bu mutfak dolaplarına bir bakış atalım.