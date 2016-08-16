Akdeniz kıyılarından 6 şahane mutfak

Akdeniz stili, Akdeniz'i çevreleyen ülkederden ilhamla birçok versiyonuna rastlayabileceğimiz şık, konforlu ve sıcak bir kıyı stili dekorasyondur. Akdeniz kıyılarının dekorasyon stilinde bazen oldukça ağır ve klasiğe kaçan rustik detaylar olabileceği gibi kimi zaman da son derece sade ve mütevazi, modern tasarımlara da rastlanabilir. Stilin bu özelliklerini mutfak tasarımlarında da görmekteyiz. Tüm dekorasyon stillerinde olduğu üzere, Akdeniz dekorasyon stilinde de, mutfak tasarımcıları farklı zevklere hitap eden, kimisi geleneksel kimisi modern, kimisi sade kimisi canlı renklerde, birbirinden oldukça farklı ama her biri oldukça işlevsel mutfaklar dizayn ediyorlar. gelin farklı zevklere hitap eden bu mutfakları daha yakından inceleyelim.
Akdeniz stili ile ilgili daha geniş bilgi için ’Akdeniz tarzı dekorasyon nasıl yapılır?’ başlıklı yazımıza da göz atmayı unutmayın.
Akdeniz stili kırsal ve rustik stiller ile iç içe bir dekorasyon stilidir. Son birkaç yıldır oldukça moda olan ve uzun yıllar boyunca da trendini sürdürecek bir stil olan kırsal (country) tarzı mutfaklar, Akdeniz stiline en uygun modellerden biridir. Beyaz rengin ve ahşap yüzeylerin bir arada kullanıldığı bu stile seramik büyük eviyeler de çok yakışıyor. Bu örnekteki ocak-fırın yuvası ile, eski köy evlerindeki ocakları anımsatıyor.
Yüksek tavanlı bu binanın mutfağı midcentury modern tarzda dekore edilmiş. 50'li yılların tasarımlarını andıran dekorasyonda modern, ankastre ocak ve fırın kullanılmış. Kareli zemin ve masif ahşap masaya aynı dönem tarzı ahşap sandalyeler eşlik ediyor. Sarkıtmalı floresan lamba ile tamamlanan dekorasyon hakikaten de 50'li yıllardan fırlamış bir dekor gibi samimi, sıcak. Doğal ışık alan büyük pencereler perdesiz bırakılmış, böylece harika ferforje işçilik de gözler önüne serilmiş.
Burası bir soylunun eski yüzyıllardan kalma mutfağı değil, çağdaş bir konutun mutfağı! Klasik dekorasyonda ileri gitmekte sakınca görmeyen çılgın bir tasarımcının dizayn ettiği bu mutfak belki herkese göre değil ama meraklısı için eşsiz bir örnek. Venedik'in cam işçiliğiyle ünlü adası Murano'dan çıktığı her halinden belli olan Nil yeşili detaylı büyük beyaz avizeler nasıl da göz dolduruyor. Tabandan tavana, dolaplardan aksesuarlara ve masa sandalyesine kadar incelikle düşünülmüş bu tasarımdan belki bizler de bir iki ilham alabiliriz.
Bu sevimli mutfakta ise taşın ahşapla olan eşsiz uyumu hemen göze çarpıyor. Doğal renginde taş duvarlar ve ahşap tavana sahip mutfakta masif ahşaptan bir ada ünite ve yemek masası kullanılmış. Ada ünite yalnızca çalışma tezgahı olarak bırakılırken, arka tezgahta beyaz renk tercih edilmiş. Yemek masasının bir tarafı bank bir tarafı 'Eames' sandalyeler ile çevrelenmiş. Bank kısmına renkli minderler konularak sevimli bir hava oluşturulmuş. Masanın üstüne ise üç adet hasırdan yapılma sarkıt lamba konmuş. Ada ünite üzerinde spot ışık tercih edilmiş.
Tavanından zeminine, mutfak dolaplarından duvarlarına varana kadar bütünüyle rustik malzemeler kullanılarak tasarlanmış bu mutfak, geçmişten günümüze Akdeniz mimarisinin özelliklerini derli toplu biçimde yansıtan kusursuz bir dekor çalışması olarak kendini gösteriyor.
Eski bir yapının yenilenmesiyle ortaya çıkarılmış olan bu evin mutfağındaki modernizasyon çalışması içinse kolaylıkla eklektik bir stil diyebiliriz. Bir tarafta Akdeniz stiline uygun yeni mutfak dolapları ve çağdaş mutfak eşyaları görülürken, ocağın yerleştirildiği bölümün aslında geniş bir iç mekan ocak ve fırını olduğunu görüyoruz. Yerde kullanılan karolar ise her iki tarafa da uyumlu yapısıyla bağdaştırıcı bir görev üstlenirken, mutfağın genelindeki hava sonuç olarak ortaya çok güzel, eklektik bir stil görüntüsü çıkarıyor.