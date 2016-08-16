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Akdeniz kıyılarından 6 şahane mutfak

Özlem K. Özlem K.
INTERIOR DESIGN FOR IMAR INSAAT, ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY Akdeniz Mutfak
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Akdeniz stili, Akdeniz'i çevreleyen ülkederden ilhamla birçok versiyonuna rastlayabileceğimiz şık, konforlu ve sıcak bir kıyı stili dekorasyondur. Akdeniz kıyılarının dekorasyon stilinde bazen oldukça ağır ve klasiğe kaçan rustik detaylar olabileceği gibi kimi zaman da son derece sade ve mütevazi, modern tasarımlara da rastlanabilir. Stilin bu özelliklerini mutfak tasarımlarında da görmekteyiz. Tüm dekorasyon stillerinde olduğu üzere, Akdeniz dekorasyon stilinde de, mutfak tasarımcıları farklı zevklere hitap eden, kimisi geleneksel kimisi modern, kimisi sade kimisi canlı renklerde, birbirinden oldukça farklı ama her biri oldukça işlevsel mutfaklar dizayn ediyorlar. gelin farklı zevklere hitap eden bu mutfakları daha yakından inceleyelim.

Akdeniz stili ile ilgili daha geniş bilgi için ’Akdeniz tarzı dekorasyon nasıl yapılır?’ başlıklı yazımıza da göz atmayı unutmayın.

Modernize edilmiş bir kırsal Akdeniz stili

MISCELLANEOUS HOME PROJECT HİSARİ DESIGN STUDIO Modern Mutfak
HİSARİ DESIGN STUDIO

MISCELLANEOUS HOME PROJECT

HİSARİ DESIGN STUDIO
HİSARİ DESIGN STUDIO
HİSARİ DESIGN STUDIO

Akdeniz stili kırsal ve rustik stiller ile iç içe bir dekorasyon stilidir. Son birkaç yıldır oldukça moda olan ve uzun yıllar boyunca da trendini sürdürecek bir stil olan kırsal (country) tarzı mutfaklar, Akdeniz stiline en uygun modellerden biridir. Beyaz rengin ve ahşap yüzeylerin bir arada kullanıldığı bu stile seramik büyük eviyeler de çok yakışıyor. Bu örnekteki ocak-fırın yuvası ile, eski köy evlerindeki ocakları anımsatıyor.

Sade, samimi bir atmosfer

Casa EMILIA, Giovanna Cavalli Architetto Giovanna Cavalli Architetto Klasik Mutfak
Giovanna Cavalli Architetto

Giovanna Cavalli Architetto
Giovanna Cavalli Architetto
Giovanna Cavalli Architetto

Yüksek tavanlı bu binanın mutfağı midcentury modern tarzda dekore edilmiş. 50'li yılların tasarımlarını andıran dekorasyonda modern, ankastre ocak ve fırın kullanılmış. Kareli zemin ve masif ahşap masaya aynı dönem tarzı ahşap sandalyeler eşlik ediyor. Sarkıtmalı floresan lamba ile tamamlanan dekorasyon hakikaten de 50'li yıllardan fırlamış bir dekor gibi samimi, sıcak. Doğal ışık alan büyük pencereler perdesiz bırakılmış, böylece harika ferforje işçilik de gözler önüne serilmiş.

İhtişama da yer var

Villa Emirates, BenciDesign BenciDesign Klasik Mutfak
BenciDesign

BenciDesign
BenciDesign
BenciDesign

Burası bir soylunun eski yüzyıllardan kalma mutfağı değil, çağdaş bir konutun mutfağı! Klasik dekorasyonda ileri gitmekte sakınca görmeyen çılgın bir tasarımcının dizayn ettiği bu mutfak belki herkese göre değil ama meraklısı için eşsiz bir örnek. Venedik'in cam işçiliğiyle ünlü adası Murano'dan çıktığı her halinden belli olan Nil yeşili detaylı büyük beyaz avizeler nasıl da göz dolduruyor. Tabandan tavana, dolaplardan aksesuarlara ve masa sandalyesine kadar incelikle düşünülmüş bu tasarımdan belki bizler de bir iki ilham alabiliriz.

Köy evlerinin mutfakları gibi

Casale SpecialUmbria.com, Marcello Gavioli Marcello Gavioli Rustik Mutfak
Marcello Gavioli

Marcello Gavioli
Marcello Gavioli
Marcello Gavioli

Bu sevimli mutfakta ise taşın ahşapla olan eşsiz uyumu hemen göze çarpıyor. Doğal renginde taş duvarlar ve ahşap tavana sahip mutfakta masif ahşaptan bir ada ünite ve yemek masası kullanılmış. Ada ünite yalnızca çalışma tezgahı olarak bırakılırken, arka tezgahta beyaz renk tercih edilmiş. Yemek masasının bir tarafı bank bir tarafı 'Eames' sandalyeler ile çevrelenmiş. Bank kısmına renkli minderler konularak sevimli bir hava oluşturulmuş. Masanın üstüne ise üç adet hasırdan yapılma sarkıt lamba konmuş. Ada ünite üzerinde spot ışık tercih edilmiş.

Ülkemizden bir Akdeniz stili mutfak örneği

L'envers du décor, Pixcity Pixcity Akdeniz Mutfak
Pixcity

Pixcity
Pixcity
Pixcity

Tavanından zeminine, mutfak dolaplarından duvarlarına varana kadar bütünüyle rustik malzemeler kullanılarak tasarlanmış bu mutfak, geçmişten günümüze Akdeniz mimarisinin özelliklerini derli toplu biçimde yansıtan kusursuz bir dekor çalışması olarak kendini gösteriyor.

Ülkemizden bir başka örnek

Kitchen LOLA 38 Hotel Akdeniz Mutfak
LOLA 38 Hotel

Kitchen

LOLA 38 Hotel
LOLA 38 Hotel
LOLA 38 Hotel

Eski bir yapının yenilenmesiyle ortaya çıkarılmış olan bu evin mutfağındaki modernizasyon çalışması içinse kolaylıkla eklektik bir stil diyebiliriz. Bir tarafta Akdeniz stiline uygun yeni mutfak dolapları ve çağdaş mutfak eşyaları görülürken, ocağın yerleştirildiği bölümün aslında geniş bir iç mekan ocak ve fırını olduğunu görüyoruz. Yerde kullanılan karolar ise her iki tarafa da uyumlu yapısıyla bağdaştırıcı bir görev üstlenirken, mutfağın genelindeki hava sonuç olarak ortaya çok güzel, eklektik bir stil görüntüsü çıkarıyor.

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Akdeniz tarzındaki bu mutfaklardan siz en çok hangisini beğendiniz?

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