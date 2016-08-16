Akdeniz kıyılarından 6 şahane mutfak

Akdeniz stili, Akdeniz'i çevreleyen ülkederden ilhamla birçok versiyonuna rastlayabileceğimiz şık, konforlu ve sıcak bir kıyı stili dekorasyondur. Akdeniz kıyılarının dekorasyon stilinde bazen oldukça ağır ve klasiğe kaçan rustik detaylar olabileceği gibi kimi zaman da son derece sade ve mütevazi, modern tasarımlara da rastlanabilir. Stilin bu özelliklerini mutfak tasarımlarında da görmekteyiz. Tüm dekorasyon stillerinde olduğu üzere, Akdeniz dekorasyon stilinde de, mutfak tasarımcıları farklı zevklere hitap eden, kimisi geleneksel kimisi modern, kimisi sade kimisi canlı renklerde, birbirinden oldukça farklı ama her biri oldukça işlevsel mutfaklar dizayn ediyorlar. gelin farklı zevklere hitap eden bu mutfakları daha yakından inceleyelim.

Akdeniz stili ile ilgili daha geniş bilgi için ’Akdeniz tarzı dekorasyon nasıl yapılır?’ başlıklı yazımıza da göz atmayı unutmayın.