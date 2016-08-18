Evde değiştirmeniz gereken 7 kötü alışkanlık

Alışkanlıklar bir çığ gibidir. Önce ufak ufak başlarlar, zaman geçtikçe büyüyerek bir çığ halini alırlar. Ev bakımında da alışkanlıklarımız evin nasıl görüneceği üzerine çok etkilidir. Örneğin bulaşıkları hemen yemekten sonra yıkama alışkanlığınız yoksa eviniz bir süre sonra bulaşık kokar. Ya da kalkar kalkmaz yatağınızı toplamak size günün geri kalan kısmı için enerji verir ve yatak odanızın derli toplu görünmesini sağlar.

Ama alışkanlıklarımızı değiştirmek söylendiği kadar kolay değildir. Alışkanlıkları değiştirmek yıllardır yaptığınız bir şeyi başka bir şekilde yapmak için çok çaba harcamanızı gerektirmektedir. Psikologlar bir davranışın alışkanlık haline gelmesi için 15-21 gün aynı şekilde yapılması gerektiğini söyler. Alışkanlıkları değiştirmenin ilk aşaması kötü alışkanlıkların farkına varmaktır. Genellikle başkası uyarana kadar kötü alışkanlıkların farkına varılmaz. Biz de bugün ev bakımında kötü etkileri olan alışkanlıklar üzerine bir yazı yazdık.