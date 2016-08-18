Evde değiştirmeniz gereken 7 kötü alışkanlık

Alışkanlıklar bir çığ gibidir. Önce ufak ufak başlarlar, zaman geçtikçe büyüyerek bir çığ halini alırlar. Ev bakımında da alışkanlıklarımız evin nasıl görüneceği üzerine çok etkilidir. Örneğin bulaşıkları hemen yemekten sonra yıkama alışkanlığınız yoksa eviniz bir süre sonra bulaşık kokar. Ya da kalkar kalkmaz yatağınızı toplamak size günün geri kalan kısmı için enerji verir ve yatak odanızın derli toplu görünmesini sağlar.
Ama alışkanlıklarımızı değiştirmek söylendiği kadar kolay değildir. Alışkanlıkları değiştirmek yıllardır yaptığınız bir şeyi başka bir şekilde yapmak için çok çaba harcamanızı gerektirmektedir. Psikologlar bir davranışın alışkanlık haline gelmesi için 15-21 gün aynı şekilde yapılması gerektiğini söyler. Alışkanlıkları değiştirmenin ilk aşaması kötü alışkanlıkların farkına varmaktır. Genellikle başkası uyarana kadar kötü alışkanlıkların farkına varılmaz. Biz de bugün ev bakımında kötü etkileri olan alışkanlıklar üzerine bir yazı yazdık.
Siz de bir çok gıda ürünü açtığınızda son kullanma tarihinin geçtiğini fark edenlerden misiniz? Tabii büyük gıda alışverişleri yapıyorsanız bu normal. Ürünleri alırken genelde son kullanma tarihlerine bakılmaz ama siz ürünü tüketemeden son kullanma tarihinin geçmesi çok muhtemel. Çokça gıda alışverişi yapmak hem ortaya çok çöp çıkarır hem de çok maliyetli olur. Bu yüzden bu alışkanlığın kırılması gereklidir.
Bu konuda bir değişiklik yapın ve ihtiyacınız olduğu kadar satın alın. Her ay bir gün belirleyip mutfak dolaplarınızdaki tarihi geçmiş ürünleri ayrıştırın.
Uyurken çarşafa bıraktığımız ölü deri hücreleri, ter, toz ve kirler çarşafları mikrop üremesi için çok uygun ortamlar haline getirir. Eğer çarşaflar düzenli yıkanmazsa bu mikroplar tehlikeli hale dönüşebilir. Yatak çarşafınızı değiştirmeden önce gözle görülür bir kir olmasını beklemeyin. Çarşaf değiştirmeyi haftalık bir rutin hale dönüştürün. Bu şekilde göreceksiniz ki çarşaf değiştirmek zor bir ev işi olmaktan çıkacaktır.
Bunu yaparken elbette sadece çarşafı değil, nevresimi, yastık kılıflarını da değiştirmelisiniz. Eski çarşaf ve nevresimleri değiştirirken, yastık ve yorganın tozlarını silkip biraz havalandırmaya bırakmanız da faydalı olacaktır. Bu işin kolaylaşması için yatakta bulunan malzemeleri aza indirin, ekstra yastıklardan kurtulun. Yeni nevresimlerle yatak odanız her hafta farklı görünecek ve daha güzel kokacaktır.
Nevresim takımları sıkıcıdır ve yaratıcılığınızı kısıtlar. Sadece bununla da kalmaz, takım bir nevresim aldığınızda ve bir yastık kılıfı bile kaybolduğunda yenisini almak zorunda kalırsınız. Bunun yerine farklı yastık kılıfları, çarşaflar ve nevresimler alarak bunları birbirlerine yakıştırabilirsiniz. Böylece yaptığınız eşleştirmeyle kişiliğinizi de yansıtabilirsiniz.
Satın aldığınız ve seyahatlerden getirdiğiniz banyo ürünleri bir süre sonra siz farkına varmadan bir karışıklığa neden olur. Bu ürünleri toplu almak mantıklı gibi görünebilir ancak hepsini tüketmeden son kullanma tarihlerinin geçmesi gibi bir sorunla da karşı karşıya kalabiliriz.
Sadece ihtiyacınız olan kadar banyo ürünü almak banyo ürünü almayı alışkanlık haline getirmek banyonuzu dağınıklıktan kurtarabilir. Bu alışkanlığı tabii sadece banyo ürünlerinde değil, her üründe geliştirebilirseniz eviniz dağınıklıktan kurtulur. İşe banyo raflarınızdaki eskimiş ürünleri atarak başlayabilirsiniz.
Tavanınızı beyaza boyamak bir hata değil ama beyaz bir tavanın nesi ilginç? Bunun yerine tavanınızı beklenmedik bir renge boyayarak olaya biraz karakter katabilirsiniz. Doğru kullanıldığında tavana uyum sağlamayacak hiçbir renk yoktur.
Büyük odalarda tavanı duvarınızla aynı renge boyayabilirsiniz, ancak küçük odalarda tavan duvarların bir ton açığı olsa iyi olur. Tavanda duvar kağıdı kullanma yoluna bile gidebilirsiniz.
Evde bir çok gereksiz malzeme biriktiririz. Çok beğenmeden aldığımız biblolardan, yemek servisiyle beraber gelen plastik çatal bıçaklara kadar. Bunlar giderek bir yığın haline gelir. Günlük olarak posta kutunuzu denetleyin ve işe yaramayan bildirim ve mektupları dönüşüme atın. İhtiyacınız olmayan bültenlerden üyeliğinizi hemen silin.
Çekmecelerinizi açın ve yıllardır birikmiş işinize yaramayan şeyleri bir kenara ayırın. Sonra da bunları ya atın, ya da gerçekten ihtiyacı olan birine verin. Elbette duygusal olarak bir bağınız olan şeyleri saklamaya devam edin.
Ev dekorasyonunda keskin kurallar yoktur. Bu nedenle bir kız odası illa ki pembe olmak zorunda değil. Cinsiyet şablonlarını bırakıp kendinizi özgürce ifade edin.
Eğer bir destek sisteminiz varsa alışkanlıkları değiştirmek daha kolay hale gelir. Örneğin bir alışveriş arkadaşınız olursa, sizi gereksiz alışveriş etmekten engeller. Tüm kötü alışkanlıklarınızı aynı anda değiştirmeye çalışmayın. Bir tanesini seçin ve onun üzerinde çalıştıktan sonra bir diğerine geçin.
Evinize yaz havası mı getirmek istiyorsunuz. İşte bunun için ipuçları.