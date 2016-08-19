Mutfak adalı 5 küçük mutfak

Mutfak adaları modern mutfakların vazgeçilmez bir unsuru haline geldi. Hem yemek pişirmek, hem yemek hazırlamak, hem de yemek yemek için kullanılan bu bölüm yeni mutfaklarda başrol oynuyor. Üstelik mutfak adalarının alt bölümleri depolama alanı olarak da kullanılıyor. Hem minmal, hem modern çizgiler taşıyabilen adalar çok farklı boyutlarda kullanılabiliyor.

Bugün size çok şık beş mutfak adasından oluşan bir seçki hazırladık.