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Mutfak adalı 5 küçük mutfak

Aydin Sanli Aydin Sanli
Cucina con isola in rovere massello, su misura, LA BOTTEGA DEL FALEGNAME LA BOTTEGA DEL FALEGNAME Akdeniz Mutfak Masif Ahşap Gri
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Mutfak adaları modern mutfakların vazgeçilmez bir unsuru haline geldi. Hem yemek pişirmek, hem yemek hazırlamak, hem de yemek yemek için kullanılan bu bölüm yeni mutfaklarda başrol oynuyor. Üstelik mutfak adalarının alt bölümleri depolama alanı olarak da kullanılıyor. Hem minmal, hem modern çizgiler taşıyabilen adalar çok farklı boyutlarda kullanılabiliyor.

Bugün size çok şık beş mutfak adasından oluşan bir seçki hazırladık. 

Minimalist bir yarımada

VILLA A GUARENE, architetto roberta castelli architetto roberta castelli Modern Mutfak
architetto roberta castelli

architetto roberta castelli
architetto roberta castelli
architetto roberta castelli

Minimalist tarzın en büyük özelliklerinden biri beyaz rengi oldukça fazla kullanması. Bu yarım adalı mutfak da fazlalığa boğulmadan minimalist bir tarzla yapılmış. Yarım adada ne gösterişli dolap tutamaçları, ne de gereksiz süsler bulunuyor. Tavandaki led aydınlatma yarım adayı aydınlatıyor. Bir tezgah bir de kahvaltı barından oluşan yarım ada göz dolduruyor. Beyazın hakim olduğu mutfakta geri plandaki duvar kağıdı kaplaması mutfağa hareket kazandırıyor.

Renkli bir ada

La casa ideale per un single, giovane e colorata, PDV studio di progettazione PDV studio di progettazione MutfakMutfak Tezgâhları
PDV studio di progettazione

PDV studio di progettazione
PDV studio di progettazione
PDV studio di progettazione

Mavi mobilyaların hakim olduğu mutfakta wenge tarzı koyu renkli mutfak adası hoş bir kontrast yaratıyor. Beyaz ve koyu kahverenginin harman olduğu mutfak adası küçük boyutuna rağmen oldukça işlevsel. Hem yemek hazırlama alanı, hem de yemek masası işlevi görüyor. 

Pop mutfak

casa in legno, alberico & giachetti architetti associati alberico & giachetti architetti associati Modern Mutfak
alberico &amp; giachetti architetti associati

alberico & giachetti architetti associati
alberico &amp; giachetti architetti associati
alberico & giachetti architetti associati

Ahşabın hakim olduğu pop bir mutfak olur mu? Resimde gördüğünüz mutfak tam da böyle bir mutfak. Genel havası, oturma çözümleri ve aydınlatmasıyla 50'li yılları anımsatan mutfak, ankastre ürünler ve mutfak adasıyla modern tarza göz kırpıyor. 

Modern ve ahşap

Cucina con isola in rovere massello, su misura, LA BOTTEGA DEL FALEGNAME LA BOTTEGA DEL FALEGNAME Akdeniz Mutfak Masif Ahşap Gri
LA BOTTEGA DEL FALEGNAME

LA BOTTEGA DEL FALEGNAME
LA BOTTEGA DEL FALEGNAME
LA BOTTEGA DEL FALEGNAME

Bu mutfakta ahşap ve çelik mükemmel birliktelik oluşturmuş ve hoş bir modern mutfak oluşturmuş. İskandinav Mutfakta İskandinav tarzın esintilerini görmek de mümkün. Kullanılan malzeme ve biçimler ferah bir atmosfer oluşmasında etkili olmuş. Mutfak adası daha çok bir masa gibi tasarlanmış ama mutfak adasından beklenecek her türlü işlevi karşılayacak biçimde. Adayı aydınlatan avizeye de dikkat çekmeden geçemeyeceğiz.

Şık ada

Martin Luther Straße, Schmidt Holzinger Innenarchitekten Schmidt Holzinger Innenarchitekten Modern Mutfak
Schmidt Holzinger Innenarchitekten

Schmidt Holzinger Innenarchitekten
Schmidt Holzinger Innenarchitekten
Schmidt Holzinger Innenarchitekten

Burada mutfak adası baş rolü oynuyor. Bir yüzü ocağın bulunduğu tezgaha bakan masanın diğer yüzüyse eskitilmiş efektli masaya bakıyor. Küçük boyutuyla çok estetik bir görüntü çizen mutfak adası mutfak adasından beklenen tüm işlevleri gerçekleştirecek şekilde tasarlanmış. Eviye içinde barındıran masa yemek hazırlama alanı olarak da kullanılabiliyor.

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