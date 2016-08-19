Mutfak adalı 5 küçük mutfak

Mutfak adaları modern mutfakların vazgeçilmez bir unsuru haline geldi. Hem yemek pişirmek, hem yemek hazırlamak, hem de yemek yemek için kullanılan bu bölüm yeni mutfaklarda başrol oynuyor. Üstelik mutfak adalarının alt bölümleri depolama alanı olarak da kullanılıyor. Hem minmal, hem modern çizgiler taşıyabilen adalar çok farklı boyutlarda kullanılabiliyor.
Bugün size çok şık beş mutfak adasından oluşan bir seçki hazırladık.
Minimalist tarzın en büyük özelliklerinden biri beyaz rengi oldukça fazla kullanması. Bu yarım adalı mutfak da fazlalığa boğulmadan minimalist bir tarzla yapılmış. Yarım adada ne gösterişli dolap tutamaçları, ne de gereksiz süsler bulunuyor. Tavandaki led aydınlatma yarım adayı aydınlatıyor. Bir tezgah bir de kahvaltı barından oluşan yarım ada göz dolduruyor. Beyazın hakim olduğu mutfakta geri plandaki duvar kağıdı kaplaması mutfağa hareket kazandırıyor.
Mavi mobilyaların hakim olduğu mutfakta wenge tarzı koyu renkli mutfak adası hoş bir kontrast yaratıyor. Beyaz ve koyu kahverenginin harman olduğu mutfak adası küçük boyutuna rağmen oldukça işlevsel. Hem yemek hazırlama alanı, hem de yemek masası işlevi görüyor.
Ahşabın hakim olduğu pop bir mutfak olur mu? Resimde gördüğünüz mutfak tam da böyle bir mutfak. Genel havası, oturma çözümleri ve aydınlatmasıyla 50'li yılları anımsatan mutfak, ankastre ürünler ve mutfak adasıyla modern tarza göz kırpıyor.
Bu mutfakta ahşap ve çelik mükemmel birliktelik oluşturmuş ve hoş bir modern mutfak oluşturmuş. İskandinav Mutfakta İskandinav tarzın esintilerini görmek de mümkün. Kullanılan malzeme ve biçimler ferah bir atmosfer oluşmasında etkili olmuş. Mutfak adası daha çok bir masa gibi tasarlanmış ama mutfak adasından beklenecek her türlü işlevi karşılayacak biçimde. Adayı aydınlatan avizeye de dikkat çekmeden geçemeyeceğiz.
Burada mutfak adası baş rolü oynuyor. Bir yüzü ocağın bulunduğu tezgaha bakan masanın diğer yüzüyse eskitilmiş efektli masaya bakıyor. Küçük boyutuyla çok estetik bir görüntü çizen mutfak adası mutfak adasından beklenen tüm işlevleri gerçekleştirecek şekilde tasarlanmış. Eviye içinde barındıran masa yemek hazırlama alanı olarak da kullanılabiliyor.
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