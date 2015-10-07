Ayvalık'ta masal gibi bir yazlık

Yazlık ev denilince aklınıza ilk ne geliyor? Adı üstünde, yazlık dediğinizi duyar gibiyiz. Yazlıkların bize göre olmaz olmazlarından biri dekorasyonlarında neşe ve mutluluk unsurlarıdır pek tabii ki. Çünkü yaz mevsimi ve tatil zaten neşe ve mutluluğu çağrıştırır. Bugün de hayalci ve masalsı yapısıyla neşenin eksik olmadığı bir evin kapısını çalıyoruz. Merkezi Eskişehir'de bulunan Katizi Mimarlık tarafından dizayn edilmiş olan bu şirin ve sevimli yazlık Ayvalık'ta yer alıyor.
Bu evin en dikkat çekici özelliği kapıları! Kapıları sanki birer dolap kapısı gibi dizayn edilen evde odalara geçişleri de bir hayal aleminde gibi, dolaplar arasında yolculuk ediyormuşsunuz gibi yapıyorsunuz. Adeta kocaman dolapların içinde geziyor, bir masal aleminde yaşıyorsunuz. Kapıların yanlarında bulunan alanlar ise gerçekten depolama alanı olarak kullanılıyor. Dahiyane değil mi!
Salonda basit, yalın ama konforlu bir tasarım anlayışı benimsenmiş. Evin her yaşam alanına sireyet eden açık renkli uçuk tonlar salonda da kendisini belli ediyor. Dolap içlerinden odalar arası dolaşım sağlanıyormuş gibi bir tasarıma sahip olan bu neşeli ve masalsı evde evin karakterini oluşturan bu hayalci doku uçuk renklerle sürdürülüyor.
Mutfakta ise bembeyaz bir inci ile karşı karşıya geliyoruz adeta. Mutfak dolaplarıi mutfak tezgahı, yerler ve duvarlar… Hepsi bembeyaz. Eşsiz bir zarafet ve temizlik hissinin buram buram yayıldığı mutfağın L şeklindeki yerleşimi de oldukça kullanışlı ve ergonomik.
Dediğimiz gibi bütün eve açık ve uçuk renkler hakim olmuş durumda. Masalsı ve hayalperest doku evin her noktasında kendisini şiddetli bir biçimde hissettiriyor. Mutfakta da bembeyaz atmosferin keskinliği bu retro tarzlı modern ve göz alıcı buzdolabı ile yumuşatılmış. Uçuk mavi tonu beyazın zarafetini bozacak en ufak bir etkiye bile sahip değil, tam tersine yaşam alanının bu zarif duruşuna hayalci bir dokunuş olma niteliği taşıyor.
Evin dikkat çekici tasarım ayrıntılarından biri de yerlerde kullanılan ahşap rabıta kaplamalar. Kapılardaki dolap kapısı yanılsaması yaratan çizgili dokuya uygun olan yer döşemelerinin beyaz olması evin genel dokusuna uyum sağlayan ve evin karakterini vurgulayan ve bulutların üzerindeymişsiniz gibi hissettiren bir atmosfer yaratan şık ve modern bir ayrıntı olma niteliği taşıyor.
Banyoda ise yine evin genelinde gördüğümüz temizliğin ve ferahlığın ön planda tutulduğu bir dekorasyon ve tasarım anlayışı hakim. Islak zemin ve duvarlarda alacalı mermer desenli ve görünümlü fayanslar kullanılarak banyoya seçkin ve estetik bir katkıda bulunulmuş. Şeffaf duşakabin kapısı da özellikle dar banyoları geniş göstermek ve mekana ferahlık ve aydınlık katmak için ideal tercihlerden biri olarak öne çıkıyor.
Ebeveyn banyosundaki lavaboyu görünce yüzünüzü bir gülümseme kaplıyor adeta çünkü bu lavabo koca bir kristal kaseyi andırıyor ve bu hayalperest daire için mükemmel ve benzersiz bir seçim olarak dikkat çekiyor. Beyaz lavabo tezgahının üzerindeki uzun ince ayna da dar banyo alanını genişletmek için bire bir.
Evin girişi de, altı basamaklı merdiveni, beyaz tırabzanları, beyaz panjurları ve iki yanı bakımlı ve yemyeşil çimlerle kaplı yürüyüş yolu ile evin içi kadar sevimli ve şirin.
Bu yazlık evi beğendiyseniz ve şimdiden yazın gelmesini iple çekiyorsanız Bodrum’da yazlık ev ferahlığı isimli yazımız da ilginizi çekebilir.