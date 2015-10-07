Ayvalık'ta masal gibi bir yazlık

Evin girişi de, altı basamaklı merdiveni, beyaz tırabzanları, beyaz panjurları ve iki yanı bakımlı ve yemyeşil çimlerle kaplı yürüyüş yolu ile evin içi kadar sevimli ve şirin.

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