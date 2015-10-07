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Ayvalık'ta masal gibi bir yazlık

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SUNAY EVİ Artur Sitesi Ayvalık, Paspartu Mimarlık Paspartu Mimarlık MutfakMutfak Tezgâhları Ahşap Mavi
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Yazlık ev denilince aklınıza ilk ne geliyor? Adı üstünde, yazlık dediğinizi duyar gibiyiz. Yazlıkların bize göre olmaz olmazlarından biri dekorasyonlarında neşe ve mutluluk unsurlarıdır pek tabii ki. Çünkü yaz mevsimi ve tatil zaten neşe ve mutluluğu çağrıştırır. Bugün de hayalci ve masalsı yapısıyla neşenin eksik olmadığı bir evin kapısını çalıyoruz. Merkezi Eskişehir'de bulunan Katizi Mimarlık tarafından dizayn edilmiş olan bu şirin ve sevimli yazlık Ayvalık'ta yer alıyor.

Dolapların içinden geçermiş gibi…

oda geçişleri Paspartu Mimarlık Ev İçiOda Ayırıcı & Paravanlar
Paspartu Mimarlık

oda geçişleri

Paspartu Mimarlık
Paspartu Mimarlık
Paspartu Mimarlık

Bu evin en dikkat çekici özelliği kapıları! Kapıları sanki birer dolap kapısı gibi dizayn edilen evde odalara geçişleri de bir hayal aleminde gibi, dolaplar arasında yolculuk ediyormuşsunuz gibi yapıyorsunuz. Adeta kocaman dolapların içinde geziyor, bir masal aleminde yaşıyorsunuz. Kapıların yanlarında bulunan alanlar ise gerçekten depolama alanı olarak kullanılıyor. Dahiyane değil mi!

Uçuk renkler, sade mobilyalar

salon Paspartu Mimarlık Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
Paspartu Mimarlık

salon

Paspartu Mimarlık
Paspartu Mimarlık
Paspartu Mimarlık

Salonda basit, yalın ama konforlu bir tasarım anlayışı benimsenmiş. Evin her yaşam alanına sireyet eden açık renkli uçuk tonlar salonda da kendisini belli ediyor. Dolap içlerinden odalar arası dolaşım sağlanıyormuş gibi bir tasarıma sahip olan bu neşeli ve masalsı evde evin karakterini oluşturan bu hayalci doku uçuk renklerle sürdürülüyor.

Bembeyaz bir zarafet

SUNAY EVİ Artur Sitesi Ayvalık, Paspartu Mimarlık Paspartu Mimarlık MutfakMutfak Malzemeleri
Paspartu Mimarlık

SUNAY EVİ Artur Sitesi Ayvalık

Paspartu Mimarlık
Paspartu Mimarlık
Paspartu Mimarlık

Mutfakta ise bembeyaz bir inci ile karşı karşıya geliyoruz adeta. Mutfak dolaplarıi mutfak tezgahı, yerler ve duvarlar…  Hepsi bembeyaz. Eşsiz bir zarafet ve temizlik hissinin buram buram yayıldığı mutfağın L şeklindeki yerleşimi de oldukça kullanışlı ve ergonomik.

Retro tarzı buzdolabı

mutfak Paspartu Mimarlık MutfakMutfak Tezgâhları Ahşap Mavi
Paspartu Mimarlık

mutfak

Paspartu Mimarlık
Paspartu Mimarlık
Paspartu Mimarlık

Dediğimiz gibi bütün eve açık ve uçuk renkler hakim olmuş durumda. Masalsı ve hayalperest doku evin her noktasında kendisini şiddetli bir biçimde hissettiriyor. Mutfakta da bembeyaz atmosferin keskinliği bu retro tarzlı modern ve göz alıcı buzdolabı ile yumuşatılmış. Uçuk mavi tonu beyazın zarafetini bozacak en ufak bir etkiye bile sahip değil, tam tersine yaşam alanının bu zarif duruşuna hayalci bir dokunuş olma niteliği taşıyor.

Bulutların üzerine yürüyormuş gibi

SUNAY EVİ Artur Sitesi Ayvalık, Paspartu Mimarlık Paspartu Mimarlık Ev İçiOda Ayırıcı & Paravanlar
Paspartu Mimarlık

SUNAY EVİ Artur Sitesi Ayvalık

Paspartu Mimarlık
Paspartu Mimarlık
Paspartu Mimarlık

Evin dikkat çekici tasarım ayrıntılarından biri de yerlerde kullanılan ahşap rabıta kaplamalar. Kapılardaki dolap kapısı yanılsaması yaratan çizgili dokuya uygun olan yer döşemelerinin beyaz olması evin genel dokusuna uyum sağlayan ve evin karakterini vurgulayan ve bulutların üzerindeymişsiniz gibi hissettiren bir atmosfer yaratan şık ve modern bir ayrıntı olma niteliği taşıyor.

Temiz ve ferah banyo

SUNAY EVİ Artur Sitesi Ayvalık, Paspartu Mimarlık Paspartu Mimarlık BanyoKüvet & Duşlar
Paspartu Mimarlık

SUNAY EVİ Artur Sitesi Ayvalık

Paspartu Mimarlık
Paspartu Mimarlık
Paspartu Mimarlık

Banyoda ise yine evin genelinde gördüğümüz temizliğin ve ferahlığın ön planda tutulduğu bir dekorasyon ve tasarım anlayışı hakim. Islak zemin ve duvarlarda alacalı mermer desenli ve görünümlü fayanslar kullanılarak banyoya seçkin ve estetik bir katkıda bulunulmuş. Şeffaf duşakabin kapısı da özellikle dar banyoları geniş göstermek ve mekana ferahlık ve aydınlık katmak için ideal tercihlerden biri olarak öne çıkıyor.

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Sevimli bir lavabo

SUNAY EVİ Artur Sitesi Ayvalık, Paspartu Mimarlık Paspartu Mimarlık BanyoLavabolar
Paspartu Mimarlık

SUNAY EVİ Artur Sitesi Ayvalık

Paspartu Mimarlık
Paspartu Mimarlık
Paspartu Mimarlık

Ebeveyn banyosundaki lavaboyu görünce yüzünüzü bir gülümseme kaplıyor adeta çünkü bu lavabo koca bir kristal kaseyi andırıyor ve bu hayalperest daire için mükemmel ve benzersiz bir seçim olarak dikkat çekiyor. Beyaz lavabo tezgahının üzerindeki uzun ince ayna da dar banyo alanını genişletmek için bire bir.

İçi dışı bir: Şirin bir giriş

SUNAY EVİ Artur Sitesi Ayvalık, Paspartu Mimarlık Paspartu Mimarlık Koridor, Hol & MerdivenlerMerdivenler
Paspartu Mimarlık

SUNAY EVİ Artur Sitesi Ayvalık

Paspartu Mimarlık
Paspartu Mimarlık
Paspartu Mimarlık

Evin girişi de, altı basamaklı merdiveni, beyaz tırabzanları, beyaz panjurları ve iki yanı bakımlı ve yemyeşil çimlerle kaplı yürüyüş yolu ile evin içi kadar sevimli ve şirin.

Bu yazlık evi beğendiyseniz ve şimdiden yazın gelmesini iple çekiyorsanız Bodrum’da yazlık ev ferahlığı isimli yazımız da ilginizi çekebilir. 

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