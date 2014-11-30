Top 5: Haftanın en iyi beş yazısı

Bir haftayı daha geride bıraktık. Her zaman olduğu gibi bu hafta da Homify'da ilgi çeken pek çok tasarım fikrini sizlerle paylaştık. Ahşap mobilyaları boyarken dikkat edilecek hususlardan, salonunuzu dekore ederken kullanabileceğiniz önerilere ve rustik dekorasyonun sırlarına kadar işinize yarayacak bir takım tüyolar verdiğimiz yazıların yanında, en güzel yatak odası takımlarından, salon takımlarına kadar göz alıcı tasarım örneklerini sizlerle paylaştık.
Geçen hafta en çok ilgi çeken yazılarımızdan bir derleme hazırladık. Gelin bu yazılarda öne çıkan fikir ve tasarım örneklerini tekrar hatırlayalım ve ilham veren fikirlerle yeniden kendimizden geçelim.
Son zamanlarda eskiyen mobilyaları atma eğilimi giderek yükseliyor. Oysa bu mobilyaları atmak yerine biraz yaratıcılığımızı kullanarak onları yeniden elden geçirmek, yepyeni mobilyalar elde etmemize yarayabilir. Eski mobilyaları yenileme yollarından biri de onları boyamak. Ancak ahşap boyarken dikkat edilmesi gereken bazı unsurlar var. Bu yazıda ahşap mobilyaları boyarken işinize yarayacak ipuçlarını bulabileceksiniz. Yazıyı okuyunca mobilyaları boyamadan önce yapılacaklardan, etkili bir zımparalama için dikkat edilecek hususlara, astar, boya ve vernik aşamalarının inceliklerine kadar pek çok bilgiye sahip olacaksınız. Bu hususlara dikkat edip, biraz da yaratıcılığınızı işin içine katarsanız yeni gibi mobilyalara sahip olabilirsiniz.
Evin en çok vakit geçirilen yerlerinden biridir salon. Çoğu zaman misafirleri ağırladığımız bu alan, bu nedenle çok fazla özeni hak ediyor. Salon mobilyalarının renginden, duvarların rengine, eşyaların nasıl yerleştirileceğinden, yemek masasının salonda olup olmayacağına ve slaonda halı kullanıp kullanılmayacağına kadar pek çok konu kafa kurcalar durur. Bu yazıyı okuyunca tüm bu sorularınıza cevaplar bulabileceksiniz. Misafirlerinizin gözlerini kamaştıran bir salon dekore edebileceksiniz.
Rustik dekorasyon tasarım dünyasının bugünlerde en önemli trendlerinden biri. Ancak rustik bir atmosfer yaratırken kullanılacak malzemeden, renklere ve dokulara kadar dikkat edilmesi gereken pek çok nokta var. Mutfaktan, salona, oturma odasından, banyoya kadar evin her bölümüne rustik bir hava katmanız mümkün. Bu yazıda da rustik bir atmosfer yaratmak için gerekli malzeme seçiminden renk seçimine kadar pek çok konuda ipucuna erişebileceksiniz. Çok fazla masraf etmeden evinizde rustik bir hava yakalamak istiyorsanız bu yazıya kesinlikle göz atmalısınız.
Salonlar misafirleri ağırladığımız, yorucu iş gününün ardından yorgunluğumuzu attığımız, yemek yediğimiz, kısacası uyumak dışında pek çok şeyi yaptığımız bir bölüm ve evin kalbi durumunda. Eskiden salonlar sadece misafir geldiğinde açılır ve normal zamanlarda girilmesi yasak bölgeler olurdu. Şimdilerde ise durum değişti. Ev halkı da zamanının çoğunu salonda geçiriyor. Salona karakterini kazandıran özellikler arasında taban döşemeleri, duvarların rengi, pencerelerin şekli olsa da, asıl olan seçilen salon takımlarıdır. Bugünlerde salon takımları konusunda sayısız seçenek mevcut. Klasikten, moderne pek çok tarzda farklı salon takımı bulmak mümkün. Bu yazıda size ilham verecek, göz kamaştırıcı salon takımları var. İster L kanepe, ister oturma grubu sevin, bu yazıda siz de zevkinize uygun salon takımları bulabileceksiniz.
Yatak odası günün yorgunluğundan uzaklaştığımız kişisel mabedlerimizdir. Herkes göz alıcı bir yatak odası takımına sahip olmak ister. Bazen ekonomik koşullar istediğimiz yatak odası takımına sahip olmamıza engel olsa da, yine de sevdiğimiz bir şeyler bulmak mümkün olabiliyor. Bazen yatak odası eşyalarını takım olarak almak mümkünken, bazen de birbirine uyumlu tek tek alacağımız parçalarla hoş bir yatak odası takımı yaratmamız mümkün. Bu yazıda çok farklı tarzlarda yatak odası takımlarını görüp, kendi yatak odanızı oluşturma konusunda fikir alabilirsiniz.