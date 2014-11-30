Top 5: Haftanın en iyi beş yazısı

Bir haftayı daha geride bıraktık. Her zaman olduğu gibi bu hafta da Homify'da ilgi çeken pek çok tasarım fikrini sizlerle paylaştık. Ahşap mobilyaları boyarken dikkat edilecek hususlardan, salonunuzu dekore ederken kullanabileceğiniz önerilere ve rustik dekorasyonun sırlarına kadar işinize yarayacak bir takım tüyolar verdiğimiz yazıların yanında, en güzel yatak odası takımlarından, salon takımlarına kadar göz alıcı tasarım örneklerini sizlerle paylaştık.

Geçen hafta en çok ilgi çeken yazılarımızdan bir derleme hazırladık. Gelin bu yazılarda öne çıkan fikir ve tasarım örneklerini tekrar hatırlayalım ve ilham veren fikirlerle yeniden kendimizden geçelim.