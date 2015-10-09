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Görkemli bir malikane

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İbrahim S. Malikanesi, AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD. AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD. Modern Koridor, Hol & Merdivenler
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Bir malikanede yaşamak istemez miydiniz? Kim istemez ki? dediğinizi duyar gibiyiz. Peki malikaneyi malikane yapan, sıradan villalardan ayıran şey nedir? Türk Dil Kurumu'na göre malikanenin tanımı, geniş bir alana kurulmuş büyük ve gösterişli ev anlamına geliyor. Ancak her büyük eve malikane demek pek de doğru olmaz değil mi? Dekorasyon ve tasarım açısından da görenlerin bir daha unutamayacağı bir estetik, konfor ve fonksiyonelliğe sahip olması gerekir malikanelerin. Pek tabii ki mimari olarak da akılda kalıcı bir gösteriş ve heybete sahip olmalı. İşte bu yazımızda da herkesin hayallerini süsleyecek kadar görkemli bir malikanenin kapılarını çalacağız. Bu kendisine hayran bırakan malikanenin tasarımında merkezi İzmir'de bulunan Açıt Mimarlık ve Dekorasyon isimli firmanın imzası var.

Heybetli bir giriş

İbrahim S. Malikanesi, AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD. AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD. Modern Evler
AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD.

İbrahim S. Malikanesi

AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD.
AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD.
AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD.

Görkemli binanın giriş yolu zarafet ve seçkinliği harmanlayarak ortaya elit bir estetik çıkarıyor. Siyah parmaklıklarla desteklenen giriş yürüme yolu bizi devasa boyuttaki klasik ahşap kapıya yönlendiriyor. Binanın dış cephesinde ise geniş balkonlar dikkat çekiyor. Ama elbette ki bu binanın en ayırt edici özelliği ve imzası, ön taraftaki iki koca sütun. Bu sütunlar eve hem görkem ve asalet hem de sanatsal ve tarihi bir estetik katıyor.

Uzaktan selam veren palmiyeler

İbrahim S. Malikanesi, AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD. AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD. Modern Evler
AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD.

İbrahim S. Malikanesi

AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD.
AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD.
AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD.

Palmiyeler zenginliğin, refahın, seçkinliğin ve yaz mevsiminin simgesidir pek tabii ki. Dolayısıyla da görkemli ve göz alıcı bir malikanenin giriş yolunu süsleyebilecek en uygun ağaçlardır palmiyeler. Şık ve temiz bahçe düzenlemesinin arasında giriş yolunun iki yanına yerleştirilmiş bu palmiye ağaçları daha eve yaklaşmadan gelenlere selam veriyor.

Enfes şehir manzarası

İbrahim S. Malikanesi, AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD. AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD. Modern Balkon, Veranda & Teras
AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD.

İbrahim S. Malikanesi

AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD.
AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD.
AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD.

Evin dış kısmından gördüğümüz geniş balkonlardan birine çıktığımızda muazzam bir şehir manzarasıyla karşı karşıya kalıyoruz. Şehir manzarası derken, öyle betonların boğduğu ve apartmanların dip dibe dizildiği bir şehir manzarası değil. Yemyeşil ağaçlarla ve şehir korularıyla kaplı bir manzara…

Balo salonunu andıran yaşam alanları

İbrahim S. Malikanesi, AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD. AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD. Modern Koridor, Hol & Merdivenler
AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD.

İbrahim S. Malikanesi

AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD.
AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD.
AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD.

Evin dış cephesinde gördüğümüz lüks ve gösteriş içerideki yaşam alanlarında da iç mimari tasarım açısından etkisini sürdürüyor. Hollywood filmlerindeki baloların yapıldığı büyük salonları hatırlatan merdiven alanı da bu gösterişin en başarılı ve estetik göründüğü yaşam alanlarından sadece biri. Aydınlatma öğesinin tavandan zemine kadar inen şıkır şıkır aksesuarları ortamı şenlendirmeye yetiyor.

Tavan dekorasyonu

İbrahim S. Malikanesi, AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD. AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD. Modern Duvar & Zemin
AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD.

İbrahim S. Malikanesi

AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD.
AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD.
AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD.

Evin tavan ve duvarlarında da benzeri görülmemiş estetik uygulamalar görüyoruz. Örneğin bu tavanda yuvarlak bir niş uygulamasıyla hem derinlik arttırılmış hem de eşsiz bir estetik yaratılarak aydınlatmanın da direkt olmayan yollarla odayı ışıklandırması sağlanıyor. Duvarlarda ise her odaya uygun klasik ve gösterişli duvar kağıtları bulunuyor.

Evin içindeki sütunlar

İbrahim S. Malikanesi, AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD. AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD. Modern Koridor, Hol & Merdivenler
AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD.

İbrahim S. Malikanesi

AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD.
AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD.
AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD.

Evin girişinde gördüğümüz ve eve görkemli bir doku katan sütunlar evin içinde de atmosferi değiştirmeye devam ediyor. Fotoğrafta da görüldüğü gibi sütunlarla ayrılmış bölmeler çok amaçlı yaşam alanı tasarıları için ideal bir alt yapı ve zemin hazırlıyor.

Havuz alanı

İbrahim S. Malikanesi, AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD. AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD. Modern Evler
AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD.

İbrahim S. Malikanesi

AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD.
AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD.
AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD.

Elbette bu geniş ve gösterişli evin arka tarafında bir de yüzme havuzu var. Geniş ve derin havuzu düzenli ve bakımlı yeşil bahçe çevrelerken havuzun hemen ardında ise geniş bir teras alanı bulunuyor.

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