Görkemli bir malikane

Bir malikanede yaşamak istemez miydiniz? Kim istemez ki? dediğinizi duyar gibiyiz. Peki malikaneyi malikane yapan, sıradan villalardan ayıran şey nedir? Türk Dil Kurumu'na göre malikanenin tanımı, geniş bir alana kurulmuş büyük ve gösterişli ev anlamına geliyor. Ancak her büyük eve malikane demek pek de doğru olmaz değil mi? Dekorasyon ve tasarım açısından da görenlerin bir daha unutamayacağı bir estetik, konfor ve fonksiyonelliğe sahip olması gerekir malikanelerin. Pek tabii ki mimari olarak da akılda kalıcı bir gösteriş ve heybete sahip olmalı. İşte bu yazımızda da herkesin hayallerini süsleyecek kadar görkemli bir malikanenin kapılarını çalacağız. Bu kendisine hayran bırakan malikanenin tasarımında merkezi İzmir'de bulunan Açıt Mimarlık ve Dekorasyon isimli firmanın imzası var.