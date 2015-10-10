Özgün ve yaratıcı bir daire dekorasyonu

Özgün, yenilikçi, yaratıcı ve göz kamaştırıcı derecede elegan bir dekorasyon. Üstelik Türkiye'den! Merkezi Bartın'da bulunan Bilgece Tasarım tarafından dizayn edilen göz alıcı ve estetiğiyle büyüleyen bir daireye konuk oluyoruz bu yazımızda. Mobilyaların seçiminden duvar ve tavan dekorasyonuna, renk uyumundan ahşap ve diğer doğal malzemelerin kullanımına kadar her bir ayrıntının ve küçük detayların bile incelikle düşünülerek ve en şık, en fonksiyonel ve en konforlu şekilde dizayn edildiği bu daire, içinde yaşayanlar için gerçek anlamıyla bir yuva olma niteliği taşıyor. Yaşam kalitemizi yükseltmenin ve huzurlu ve mutlu bir hayat yaşamanın yolunun dekorasyon ve tasarımdan geçtiğini bize bir kez daha kanıtlayan bu evde gördüğünüz her şey özel olarak ev sakinlerinin ihtiyaç ve zevklerine uygun olarak tasarlanmış. Böyle bir evde yaşamanın gündelik hayatınızı güzelleştireceği kesin. Çünkü etrafınızdaki manzaranın estetik özellikler taşıması ve size özel olması psikolojinizi pozitif anlamda derinden etkiler ve enerjinizi yükseltir.
Evin oturma odası açık mutfakla aynı alanda yer alıyor. Ahşabın yoğunluklu olarak kullanıldığı mutfak oturma odası ile yan yana dizayn edilmiş. Mutfak dolaplarının renkleri oturma alanındaki L şeklindeki konforlu koltukla uyum içinde. Ahşap doğallığının elegan bir etki yarattığı mutfak ise tek kelime ile büyüleyici.
Mutfaklarda ahşap kullanımı her zaman fark yaratan estetik ve yenilikçi bir mutfak dekorasyonu uygulaması olarak öne çıkıyor. Bu mutfak da bunun başarılı örneklerinden bir tanesi. Mutfak dolaplarında ise son zamanlarda giderek yaygınlaşan yaratıcı ve alanı genişleten son trendlerden biri olan çift renkli mutfak dolabı uygulaması kullanılmış. Üst dolapların beyaz olması alana belirli bir ferahlık katıyor. Oturma alanıyla mutfağı bölen yemek masası da mutfağın genel yapısıyla ahenk içinde.
Evin açık mutfağın yanında yer alan oturma odasından başka bir de daha geniş bir salonu var. Bu salonda da yine göz alıcı bir dekorasyon karşılıyor bizi. Seçkin misafirleri ağırlamak için ideal bir dekorasyon ve tasarıma sahip olan salonda bir de geniş bir yemek masası bulunuyor. Elbette yine ahşap öğeler ve yalın ama gösterişli modern mobilyalar kendilerini hemen belli ediyor.
Yatak odalarını dekore ederken öncelikli olarak dikkat edilmesi gereken temel unsur huzurlu ve dingin bir yapıya sahip olmasıdır. Günü sonlandırdığımız ve yeni bir güne başladığımız yatak odalarında haddinden fazla hareketlilik yorucu ve sağlıksız olabilirken aşırı durgunluk da kötü bir enerji yayabilir. Bu yatak odasında ise ölçülü bir hareketlilik erde ve halılardaki desen, motif ve renklerle sağlanmış. Yatak başı ve diğer mobilyalar ise yine göz kamaştırıyorlar.
Beyaz ama üzerindeki kabartmalarla hareketli ve canlı bir hale gelen minimal tasarımlı dolaplar, dolaplarla hoş bir kontrast oluşturan koyu renk yer döşemeleri ve düzenli bir yerleşimle yenilikçi ve özgün bir genç odası tasarımı.
Dediğimiz gibi evin her ayrıntısı incelikle düşünülmüş. Tavan dekorasyonu ve ışıklandırmalar da bu ayrıntılara dahil elbette. Ahşap doku tavanda da etkisini gösteriyor ve sağlıklı bir endirekt aydınlatma yaratıyor.