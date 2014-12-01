Önce & Sonra: Bir evi baştan yaratmak

Çocuklarınızı büyüttüğünüz ilk eviniz sizin için önemlidir. Bu evlerin duvarları arasında ailenizi aile yapan yüzlerce anı yaşar. Çocuklar büyüdüğünde daha geniş bir eve ihtiyaç duyarsınız ve ilk aklınıza gelen bu anıları geride bırakıp yeni bir eve taşınmaktır. Çoğumuz için yeni bir ev almak ya da taşınmak çok masraflı olabilir. Bu yüzden evi yenilemek bir başka çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Yeni bir görünüme kavuşturulmuş pek çok ev var. Bu nedenle evinizin içini ve dışını yenileme isteği hiç de garipsenecek bir istek değil.
Bu yazıda uzmanlar Lee+MR'ın yardımıyla eski görüntüsüyle uzaktan yakından alakası kalmamış, yenilenmiş bir evi göreceğiz. Bu ev sanki bir esetik cerrah eli değmiş gibi baştan yaratılmış. 1959'da inşa edilen elli yıl sonra yepyeni bir görünüme kavuşmuş. Mimariden aydınlatmaya tüm unsurları yenilenmiş. Tek bir şirket tarafından gerçekleştirilen iç tasarımda sinerjiyi hissedebiliyorsunuz. Evin öncesini ve sonrasını gösteren fotoğraflarla değişimin boyutuna şahit olacaksınız.
Challenge GmbH evin değişimini harika fotoğraflarla yansıtıyor. Turumuzu evin gece dışarıdan görünümüyle başlıyoruz. Tabandan tavana yükselen pencerelerden evini içini görebiliyoruz. Evin bahçesine ahşap dokulu bir verandayla açılıyorsunuz. Camın yoğun kullanımıyla ferah bir havaya kavuşan evde, mahremiyetten de ödün verilmemiş. Evin dışı beyaz duvarlarla sınırlanmış.
Bu fotoğrafta mutfağın eski halini görüyoruz. Mimarlar eski mutfağı, dengeli bir açık mutfak ve yaşama alanına dönüştürmek için epey gayret sarf etmişler. Alışık olmayan gözler için buranın nasıl bir şeye dönüşeceğini hayal etmek zor, ama usta mimarlar buranın göz kamaştırıcı bir yere dönüşeceğini başından beri biliyorlardı.
Açık planlı mutfak ve oturma odasında bir mutfak havuzu bulunuyor ve oturma alanı minimalist bir tarzda tasarlanmış. Koyu çatı kirişleri belki de evin eski halinden bir havayı yaşatmak için ortada bırakılmış. Pencere ve kapı çerçevelerinde de kirişlere uyum gösteren koyu renkler tercih edilmiş. Tamamen beyazın kullanıldığı odaya karakter kazandıran bu tercih hoş bir kontrast yaratmış. Üst katın başladığı yer de koyu renkli ahşapla belirlenmiş ve odanın hoş atmosferine katkı sağlamış.
Bu fotoğrafta da oturma odasının yeni bir görünüme kavuşturulmadan önceki halini görüyorsunuz. Duvarların sıvasına varıncaya kadar kazınmış. Pencerelerden, tabanlara ve duvarlara kadar oda komple yenilenmeye hazır hale getirilmiş.
Minimalizm severler için bire bir. Tamamen yenilenen bu oda göz alıyor. Her haliyle bizi dinlenmeye ve sükunete davet ediyor. Çıtır çıtır yanan şömine ve bahçenin yemyeşil manzarası hem evde yaşayanlara, hem de misafirleri modern ve heyecan verici bir ortamda dinlenme olanağı sunuyor. Yumuşacık kanepenin üzerinde, dışarıda yapan yağmuru ya da lapa lapa karan karı huzur içinde izleyebilirsiniz.
Odanın tasarımında kullanılan cansız renkler dışarıdaki manzaranın canlılığını vurguluyor. Kapınızın yanı başında böyle bir manzaranız varken evinizi gereksiz şekilde dolduracak sanat eserlerine neden ihtiyaç duyasınız ki?
Banyo dinlenmenin ve canlanmanın mabedidir. Eskiden yeşil, sarı ve kahverengi banyolar için çok kullanılan renklerdi. Ama bugünlerde bu renklerin modası geçti. Resimde de gördüğünüz gibi banyonun eski hali çok banal ve sıkıcı görünüyor. Diğer tüm odalar gibi banyonun da yenilenmeye ihtiyacı olduğu açık.
Bu son fotoğraf banyonun yenilenmiş halini yansıtıyor. Tamamen farklı görünüyor, değil mi? Ebeveyn yatak odasıyla açık bir kapıyla ayrılan banyo hem yatak odasından, hem de pencereden gelen ışıkla oldukça aydınlık görünüyor. Evin diğer bölümleri gibi banyoda da beyaz renk kullanılmış ve banyoyu daha da aydınlık hale getirmiş. Işıklandırma için seçilmiş avizenin modern görünümü ise banyoya estetik bir hava katmış.
Umarız bu restorasyon projesi ilginizi çekmiştir. Siz de yeni bir ev satın almak yerine daha az masrafla evinizi baştan sona yenileyebilirsiniz.