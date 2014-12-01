Önce & Sonra: Bir evi baştan yaratmak

Çocuklarınızı büyüttüğünüz ilk eviniz sizin için önemlidir. Bu evlerin duvarları arasında ailenizi aile yapan yüzlerce anı yaşar. Çocuklar büyüdüğünde daha geniş bir eve ihtiyaç duyarsınız ve ilk aklınıza gelen bu anıları geride bırakıp yeni bir eve taşınmaktır. Çoğumuz için yeni bir ev almak ya da taşınmak çok masraflı olabilir. Bu yüzden evi yenilemek bir başka çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Yeni bir görünüme kavuşturulmuş pek çok ev var. Bu nedenle evinizin içini ve dışını yenileme isteği hiç de garipsenecek bir istek değil.

Bu yazıda uzmanlar Lee+MR'ın yardımıyla eski görüntüsüyle uzaktan yakından alakası kalmamış, yenilenmiş bir evi göreceğiz. Bu ev sanki bir esetik cerrah eli değmiş gibi baştan yaratılmış. 1959'da inşa edilen elli yıl sonra yepyeni bir görünüme kavuşmuş. Mimariden aydınlatmaya tüm unsurları yenilenmiş. Tek bir şirket tarafından gerçekleştirilen iç tasarımda sinerjiyi hissedebiliyorsunuz. Evin öncesini ve sonrasını gösteren fotoğraflarla değişimin boyutuna şahit olacaksınız.