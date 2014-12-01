현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Önce & Sonra: Bir evi baştan yaratmak

Aydin Sanli Aydin Sanli
Loading admin actions …

Çocuklarınızı büyüttüğünüz ilk eviniz sizin için önemlidir. Bu evlerin duvarları arasında ailenizi aile yapan yüzlerce anı yaşar. Çocuklar büyüdüğünde daha geniş bir eve ihtiyaç duyarsınız ve ilk aklınıza gelen bu anıları geride bırakıp yeni bir eve taşınmaktır. Çoğumuz için yeni bir ev almak ya da taşınmak çok masraflı olabilir. Bu yüzden evi yenilemek bir başka çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Yeni bir görünüme kavuşturulmuş pek çok ev var. Bu nedenle evinizin içini ve dışını yenileme isteği hiç de garipsenecek bir istek değil.

Bu yazıda uzmanlar Lee+MR'ın yardımıyla eski görüntüsüyle uzaktan yakından alakası kalmamış, yenilenmiş bir evi göreceğiz. Bu ev sanki bir esetik cerrah eli değmiş gibi baştan yaratılmış. 1959'da inşa edilen elli yıl sonra yepyeni bir görünüme kavuşmuş. Mimariden aydınlatmaya tüm unsurları yenilenmiş. Tek bir şirket tarafından gerçekleştirilen iç tasarımda sinerjiyi hissedebiliyorsunuz. Evin öncesini ve sonrasını gösteren fotoğraflarla değişimin boyutuna şahit olacaksınız.

Göz alıcı bir dış cephe

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Challenge GmbH evin değişimini harika fotoğraflarla yansıtıyor. Turumuzu evin gece dışarıdan görünümüyle başlıyoruz. Tabandan tavana yükselen pencerelerden evini içini görebiliyoruz. Evin bahçesine ahşap dokulu bir verandayla açılıyorsunuz. Camın yoğun kullanımıyla ferah bir havaya kavuşan evde, mahremiyetten de ödün verilmemiş. Evin dışı beyaz duvarlarla sınırlanmış.

Mutfak: öncesi

homify
homify

homify
homify
homify

Bu fotoğrafta mutfağın eski halini görüyoruz. Mimarlar eski mutfağı, dengeli bir açık mutfak ve yaşama alanına dönüştürmek için epey gayret sarf etmişler. Alışık olmayan gözler için buranın nasıl bir şeye dönüşeceğini hayal etmek zor, ama usta mimarlar buranın göz kamaştırıcı bir yere dönüşeceğini başından beri biliyorlardı.

Mutfak: sonrası

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Açık planlı mutfak ve oturma odasında bir mutfak havuzu bulunuyor ve oturma alanı minimalist bir tarzda tasarlanmış. Koyu çatı kirişleri belki de evin eski halinden bir havayı yaşatmak için ortada bırakılmış. Pencere ve kapı çerçevelerinde de kirişlere uyum gösteren koyu renkler tercih edilmiş. Tamamen beyazın kullanıldığı odaya karakter kazandıran bu tercih hoş bir kontrast yaratmış. Üst katın başladığı yer de koyu renkli ahşapla belirlenmiş ve odanın hoş atmosferine katkı sağlamış.

Oturma odası: öncesi

homify
homify

homify
homify
homify

Bu fotoğrafta da oturma odasının yeni bir görünüme kavuşturulmadan önceki halini görüyorsunuz. Duvarların sıvasına varıncaya kadar kazınmış. Pencerelerden, tabanlara ve duvarlara kadar oda komple yenilenmeye hazır hale getirilmiş.

Oturma odası: sonrası

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Minimalizm severler için bire bir. Tamamen yenilenen bu oda göz alıyor. Her haliyle bizi dinlenmeye ve sükunete davet ediyor. Çıtır çıtır yanan şömine ve bahçenin yemyeşil manzarası hem evde yaşayanlara, hem de misafirleri modern ve heyecan verici bir ortamda dinlenme olanağı sunuyor. Yumuşacık kanepenin üzerinde, dışarıda yapan yağmuru ya da lapa lapa karan karı huzur içinde izleyebilirsiniz.

Odanın tasarımında kullanılan cansız renkler dışarıdaki manzaranın canlılığını vurguluyor. Kapınızın yanı başında böyle bir manzaranız varken evinizi gereksiz şekilde dolduracak sanat eserlerine neden ihtiyaç duyasınız ki?

Banyo: öncesi

homify Modern Banyo
homify

homify
homify
homify

Banyo dinlenmenin ve canlanmanın mabedidir. Eskiden yeşil, sarı ve kahverengi banyolar için çok kullanılan renklerdi. Ama bugünlerde bu renklerin modası geçti. Resimde de gördüğünüz gibi banyonun eski hali çok banal ve sıkıcı görünüyor. Diğer tüm odalar gibi banyonun da yenilenmeye ihtiyacı olduğu açık.

Banyo: sonrası

homify Modern Banyo
homify

homify
homify
homify

Bu son fotoğraf banyonun yenilenmiş halini yansıtıyor. Tamamen farklı görünüyor, değil mi? Ebeveyn yatak odasıyla açık bir kapıyla ayrılan banyo hem yatak odasından, hem de pencereden gelen ışıkla oldukça aydınlık görünüyor. Evin diğer bölümleri gibi banyoda da beyaz renk kullanılmış ve banyoyu daha da aydınlık hale getirmiş. Işıklandırma için seçilmiş avizenin modern görünümü ise banyoya estetik bir hava katmış.

Umarız bu restorasyon projesi ilginizi çekmiştir. Siz de yeni bir ev satın almak yerine daha az masrafla evinizi baştan sona yenileyebilirsiniz.

Ahşap taklidi duvar ve zemin kaplamaları
Bir evin nasıl en güzel şekilde restore edilip yenilebileceğinin en güzel örneklerinden biri bu yazıda.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler