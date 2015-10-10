Kır evleri: Rüya gibi bir yaşamın sığınakları

İnsanın tüm duyularına hitap eden ve ruhunu canlandıran kır evlerinin yerini başka hiçbir ev türü tutamaz herhalde. Şehirden uzakta, doğanın içinde naturel malzemelerle inşa edilmiş o güzelim kır evleri hem bir kişiliği ve karakteri olan hem de tarihsel bir görünümü olan evlerdir. Artık günümüzde kır evlerinin yapıları da oldukça modernleşti; kullanılan malzemeler çoğunlukla yine ahşap ve taş gibi doğal malzemeler olsa da bu malzemeler artık modern dokunuşlarla yorumlanıyorlar ve zaman zaman da cam gibi çağdaş malzemelerle de harmanlanıyorlar. Geleneksel malzemeler modern dokunuşlu ve konforlu mobilyalarla bir araya geliyor ve sonuçta ortaya her insanda içinde yaşama arzusu hissettiren mimari ve dekorasyon tasarımlar ortaya çıkıyor.
Ve dağ, evini yarattı. Yalın bir nezaket ve estetiğe sahip olan bu ev taş ve ahşabın mükemmel uyumuyla çevresindeki manzaraya tam anlamıyla kaynaşıyor ve el değmemiş doğanın içinde huzurlu bir yuva yaratıyor. Geleneksel malzeme ve yöntemle inşa edilmiş olan bu evin modern ahşap ünitelerle birleşimi kendine hayran bırakıyor adeta. Eve bakınca elbette ilk dikkat çeken şey eve sonradan eklenmiş olan ahşap balkon ve teras alanları. Doğallığın geleneksel mimariyle modern tasarımı buluşturduğu bu huzur dolu ev İspanya'da yer alıyor.
Kır evlerinin ortak noktalarından biri de sadece dış cephelerinin değil aynı zamanda iç yaşam alanlarının da rustik ve doğal malzemelerle dizayn edilmesi. Modern dokunuşlarla tasarım ve dekorasyonlarda kullanılan ahşap malzemeler mükemmel ve eşsiz sonuçlar doğuruyor. Portekiz'de yer alan bu kır evinin salonu da bunun başarılı örneklerinden biri.
Sıradaki örnek kır evi Amerika'da yer alıyor ve Uptik Studios isimli bir tasarım firması tarafından dizayn edilmiş. İnşasında ve dekorasyonunda ahşap malzemelerin hakim olduğu evin verandasındayız. Eğri oturup doğru konuşalım, bu hayatımızda gördüğümüz en güzel ve en tarz sahibi veranda olabilir. Yağmurlu günlerde de dışarıyla bağınızı koparmanıza gerek olmasın diye pergolalı olarak tasarlanmış olan verandanın dokusu Western tarzı filmlerdeki evleri andırıyor değil mi?
Malzemeleri oldukları gibi ve hiçbir işlemden geçirmeden kullanmak evlerin hem içinde hem de dışında rustik dokuyu arttırarak sıra dışı görünümler yaratıyor. Özellikle çıplak taş duvarlarda etkileyici rustik görünüm her zaman fark yaratıyor. İtalya'dan bu örnekte de duvarda hasarlı bir görünüm olsa da üzeri kaplanmayarak evin kendine has tarihi ve karakteri korunmuş. Ahşap masa da tam da kır evlerinde olması gereken bu sıcak ve havalı ortamla mükemmel bir uyum içinde.
Eski dokuları korumak kır evlerinin dekorasyon ve tasarımlarında uygulanan köklü geleneklerden biri ve bu tarz her zaman trend! İtalya'dan bir kır evinin mutfağındayız şimdi de ve mutfaktaki tasarım unsurlarına teker teker baktığımızda neredeyse hepsinin eski moda tasarımlara sahip olduğunu fark ediyoruz. Örneğin tavan, eski köy evlerinde kullanılan doğal ahşap tavanlardan. Mutfak dolapları da yine aynı şekilde çok eskilerde kullanılan modelleri andırıyor. Ama mutfağın bütününe baktığınızda, içinizi benzersiz bir huzur kaplıyor.
Yazımızın başında da söylediğimiz gibi, kır evleri her zaman eski tarzlar kullanılarak inşa edilmiyor. Ancak yeni tarzlarla tasarlanan ve dizayn edilen kır evlerinde de yine doğal malzemelerin kullanılması önemli. Bu örnekte de rustiğin modernle buluşmasını ve iç içe geçmesini görüyoruz. Çağdaş bir tasarımla cam ve ahşabın o müthiş dansı büyüleyici bir sıcaklık ve etkileyici bir yuva yaratmış.
Kır evleri genellikle geniş alanlara sahip oldukları için birden fazla katlı oluyorlar ve merdiven alanları da bu tip evlerin karakterini belli eden ana alan olarak öne çıkıyor. Bu tarz bir kütük merdiven ise hem sıra dışı ve akıllıca bir tasarım hem de doğal ve karizmatik bir görünüme sahip.
Avustralya'nın uçsuz bucaksız ve büyüleyici ormanlarının arasına gizlenmiş olan bu ev ise geniş cam kullanımıyla modern bir dizayna sahip olsa da ormanın o eşsiz güzellikteki doğallığına da saygı duruşunda bulunan ve o güzelliği asla bozmayan naturel bir tasarım anlayışıyla inşa edilmiş.
Dediğimiz gibi kır evlerinin en önemli tasarım unsurlarından biri de mobilyalar. Kullanılan mobilyaların evin sıcak ve huzur dolu yapısını bozmayacak, yorucu olmayan, doğal ve sıra dışı bir tasarıma sahip olmaları ana odak noktası.
Bu fantastik bir film için inşa edilmiş ya da peri masallarından fırlamış gibi görünen tılsımlı ev ise Hollanda'nın dağlarında konumlanıyor. Modern mimarinin geniş camlarını, ekolojik çatı ve cephe dekorasyonuyla bir araya getirmiş.