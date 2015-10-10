Kır evleri: Rüya gibi bir yaşamın sığınakları

İnsanın tüm duyularına hitap eden ve ruhunu canlandıran kır evlerinin yerini başka hiçbir ev türü tutamaz herhalde. Şehirden uzakta, doğanın içinde naturel malzemelerle inşa edilmiş o güzelim kır evleri hem bir kişiliği ve karakteri olan hem de tarihsel bir görünümü olan evlerdir. Artık günümüzde kır evlerinin yapıları da oldukça modernleşti; kullanılan malzemeler çoğunlukla yine ahşap ve taş gibi doğal malzemeler olsa da bu malzemeler artık modern dokunuşlarla yorumlanıyorlar ve zaman zaman da cam gibi çağdaş malzemelerle de harmanlanıyorlar. Geleneksel malzemeler modern dokunuşlu ve konforlu mobilyalarla bir araya geliyor ve sonuçta ortaya her insanda içinde yaşama arzusu hissettiren mimari ve dekorasyon tasarımlar ortaya çıkıyor.