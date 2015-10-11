Modern ve klasiğin iç içe geçtiği göz alıcı bir daire

Evlerimizi dizayn ederken elbette hepimiz kendi tarzlarımı ve kişilik özelliklerimizi de dekorasyonlarımıza yansıtmak isteriz. Bu doğrultuda da bazı evlere klasik bir tarz hakim olurken bazılarında ise modern tarzlar hüküm sürer. Peki ya evinizde birden fazla bir arada barındırmak mümkün mü? Elbette mümkün. Zaten her odanın ve her yaşam alanının kendilerine has farklı özellikleri vardır ve bu özellikler doğrultusunda da farklı şekillerde ve farklı ihtiyaçlar gözetilerek dizayn edilmelidirler. Dolayısıyla mesela mutfağınızda daha modern ve minimal bir tasarım istiyorsanız, bu salonunuzda gösterişli ve klasik bir dekorasyon yaratamayacağınız anlamına gelmez. Önemli olan yaşam alanlarının arasındaki geçişi pürüzsüz bir şekilde yapabilmek ve evin genelinde absürt bir atmosfer oluşturmadan farklı tarz ve tasarım anlayışlarını yansıtabilmektir. İşte bu yazımızda da bunu son derece başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş olan bir dekorasyonu inceleyeceğiz.
Tasarımında Hiba İç Mimari ve Dekorasyon imzası taşıyan bu evin salonunda gösterişli ve klasik bir dizayn anlayışı benimsenmiş. Ev sahiplerinin de istekleri ve ihtiyaçları sonucunda her mobilyanın birbirleriyle sabit bir uyum içinde olduğu bir dekorasyon yaratılmış. Son derece klasik modelli koltuklar, koltuklara eşlik eden yemek takımı, işlemeli ve kaliteli malzemeden yapılan orta sehpa, düzenli ve şık perdeler ve aydınlatma öğeleri pürüzsüz bir ahenk yaratıyorlar.
Evin mutfak kısmında ayrıca gündelik aile yemeklerinde kullanılan daha sade bir yemek alanı mevcut ama misafir ağırlamak için düzenlenen salonda yer alan yemek alanında da salondaki mobilyaların takımı olan bir masa sandalye takımı ile karşılaşıyoruz. Klasik dekorasyonlarda en önemli şeyin uyum ve istikrar olduğunu göz önüne alırsak bu salon ve yemek odasına tam not vermemek mümkün değil.
Söylediğimiz gibi mutfakta, gündelik bir yemek masasını da kapsayan modern bir dekorasyon hakim. Bunun birincil ve en önemli nedeni de elbette modern mutfakların çok daha kullanışlı ve fonksiyonel bir yapıya sahip olmaları. Ancak siyah ve beyaz kontrastının kullanıldığı bu modern mutfak alanında da istikrar sürdürülüyor ve böylece evin salonu ve mutfağı arasında uçuk farklar oluşmuyor.
Yazının başında da belirttiğimiz gibi farklı tasarımlara sahip yaşam alanları yaratmanın en önemli inceliği aradaki geçişleri yumuşak bir şekilde yapabilmektir. Bunun da anahtarı pek tabii ki koridor ve merdiven alanlarında yatıyor. Bu merdiven alanında ise klasik ve gösterişli aydınlatma öğesi ve duvarlar, modern ahşap tırabzanlarla ve çağdaş bir manzara resmiyle harmanlanarak evin genel havasını en iyi şekilde yansıtmayı başarmış.
Yatak odası dekorasyonunda ise yine klasik ve modernin iç içe geçtiği ve iki tarzın da olumlu ve şık özelliklerinin harmanlandığı bir dekorasyon anlayışı hakim durumda. Yorucu olmayan ve mobilya kalabalığına yol açmayan bir mobilya tercihi ve yerleşimi, odanın altın renkli ayrıntılarıyla harmanlanırken dinlendirici açık renk hakimiyeti huzur verici renkli berjer takımıyla yumuşatılmış ve canlandırılmış.