Modern ve klasiğin iç içe geçtiği göz alıcı bir daire

Evlerimizi dizayn ederken elbette hepimiz kendi tarzlarımı ve kişilik özelliklerimizi de dekorasyonlarımıza yansıtmak isteriz. Bu doğrultuda da bazı evlere klasik bir tarz hakim olurken bazılarında ise modern tarzlar hüküm sürer. Peki ya evinizde birden fazla bir arada barındırmak mümkün mü? Elbette mümkün. Zaten her odanın ve her yaşam alanının kendilerine has farklı özellikleri vardır ve bu özellikler doğrultusunda da farklı şekillerde ve farklı ihtiyaçlar gözetilerek dizayn edilmelidirler. Dolayısıyla mesela mutfağınızda daha modern ve minimal bir tasarım istiyorsanız, bu salonunuzda gösterişli ve klasik bir dekorasyon yaratamayacağınız anlamına gelmez. Önemli olan yaşam alanlarının arasındaki geçişi pürüzsüz bir şekilde yapabilmek ve evin genelinde absürt bir atmosfer oluşturmadan farklı tarz ve tasarım anlayışlarını yansıtabilmektir. İşte bu yazımızda da bunu son derece başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş olan bir dekorasyonu inceleyeceğiz.