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Mutfakların karakterini belirleyen 10 sıradışı tezgah modeli

Homify TR Homify TR
Crespià, Dröm Living Dröm Living İskandinav Mutfak
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Modern evlerin nüfus artışı ve şehirlerdeki yoğun kalabalıklar sebebiyle metrekare ve alan genişliği açısından giderek küçülmeye başladığı yeni mimari tasarımlar ve apartman dairesi modelleri iç mekan tasarım ve dekorasyonlarını da küçük alanları daha ergonomik kullanmak üzere gelişmeye zorladı. Ortaya çıkan modern iç mimari ve dekorasyon örnekleri ise tasarımlar gelişip zenginleştikçe her geçen gün daha da estetik bir hale büründü ve dolayısıyla artık yalnızca alan tasarrufu sağlamak amacıyla değil, kullanım kolaylığı ve estetik kaygılarla da tercih edilmeye başlandı. Mutfak tezgahlarında da bu durum farklı değil. Eskiden geniş ve büyük evlerde kullanılan yemek odası dekorasyonları ya da mutfakta yer alan geniş yemek masası uygulamaları çoğu ev sakini için rafa kaldırıldı ve onların yerine mutfak tezgahının uzantısı olan ve hem kullanım kolaylığı ve yer tasarrufu sağlayan ergonomik yapılarıyla hem de estetik görünümleriyle gönüllere taht kuran tezgahın uzantısı bar tipi yemek alanları yoğun olarak tercih edilmeye başlandı. Mutfakların karakterini belirleyen bu sıradışı tezgah modellerinin en güzellerini bu yazımızda derledik.

Rustik ve endüstriyel bir arada

Retrofit - Residência Alphaville, Moran e Anders Arquitetura Moran e Anders Arquitetura Modern Mutfak
Moran e Anders Arquitetura

Moran e Anders Arquitetura
Moran e Anders Arquitetura
Moran e Anders Arquitetura

Küçük alanlarda çok yönlü ve işlevli mutfaklar yaratmak isteyen okurlarımız için ilham verici nitelikte olan sıradışı mutfak tezgahları derlememize rustik görünümüyle tarz sahibi bir dekorasyona sahip olan bu mutfakla başlıyoruz. U şeklinde dizayn edilerek hem fonksiyonel hem de estetik bir tasarım yaratılan bu mutfakta oturma alanının oluşturulduğu tezgahın altında tuğla kullanılarak eşsiz ve sıradışı bir görünüm yaratılmış. Üst mutfak dolaplarında yer alan metalik renk de endüstriyel ve modern bir manzara yaratıyor.

Kırmızının çekiciliği

Cozinha com churrasqueira ARQ Ana Lore Burliga Miranda Modern Mutfak
ARQ Ana Lore Burliga Miranda

Cozinha com churrasqueira

ARQ Ana Lore Burliga Miranda
ARQ Ana Lore Burliga Miranda
ARQ Ana Lore Burliga Miranda

Kırmızının cazibesi her zaman her yaşam alanında fark yaratmayı başarıyor. Bu mutfakta da lavabonun bulunduğu tezgahın arkasında yaratılan kırmızı oturma alanı albenisini konuşturuyor. Kırmızı, beyaz ve siyahın bir araya geldiği bu göz alıcı mutfakta tezgah dışında dikkat çeken bir diğer ayrıntı da yine özellikle küçük mutfaklar için ideal bir tasarım fikri ortaya koyuyor: Tavana yerleştirilen askı ünitesiyle dolaplarda yer kaplamayan ve üstelik mekana kendine has bir karakter katan mutfak gereçleri.

Hareketli ve eğlenceli tasarım

Kitchen Past-IT (Hands Made Ideas), Simona Garufi Simona Garufi Endüstriyel Mutfak
Simona Garufi

Simona Garufi
Simona Garufi
Simona Garufi

İspanyol tasarımcı Simona Garufi tarafından dizayn edilen bu mutfak ise modern stilin bir yıldızı gibi parlıyor adeta. Hem hareketli, hem eğlenceli, hem de oldukça kullanışlı bir tasarıma sahip olan mutfağın tezgahında hem küçük bir oturma alanı, hem de lavabo dahil geniş bir çalışma alanı oluşturulmuş.

Pratik ve etkili

Cobertura Gutierrez, Cassio Gontijo Arquitetura e Decoração Cassio Gontijo Arquitetura e Decoração Modern Mutfak
Cassio Gontijo Arquitetura e Decoração

Cassio Gontijo Arquitetura e Decoração
Cassio Gontijo Arquitetura e Decoração
Cassio Gontijo Arquitetura e Decoração

Eğer mutfağınızda yemek masası konulacak kadar büyük bir alanınız yoksa mutfak tezgahınıza ekleyeceğiniz ince bir eklenti bile böyle şık yemek alanları yaratmaya yetecektir.

Açık mutfaklar için ideal bir tasarım fikri

Residência Goiânia/GO, Donakaza Donakaza Modern Mutfak
Donakaza

Donakaza
Donakaza
Donakaza

Sıradaki mutfak örneği ise küçük ve açık mutfaklı oturma odaları için ilham verici bir model. Açık mutfakla oturma alanının arasına yerleştirilen bölme niteliğindeki tezgah hem yemek alanı yaratıyor hem de tezgahı büyütüyor.

Geniş bir mutfak adası

Modern and Bold Kitchen Diner homify Modern Mutfak Siyah kitchen,black,white,marble,work surfaces,modern,large
homify

Modern and Bold Kitchen Diner

homify
homify
homify

Bu mutfakta ise yeterince geniş alan bulunmasına rağmen büyük bir mutfak adası ve mutfak adasının bir kenarına yerleştirilmiş oturma alanı tercih edilmiş ve duvara yaslana tezgahın açık renkleriyle geniş mutfak adasının koyu tonları arasında şık bir kontrast yaratılmış.

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Kontrast etkisi

Desarrollo de Interiorísmo , LA RORA Interiorismo & Arquitectura LA RORA Interiorismo & Arquitectura Modern Mutfak
LA RORA Interiorismo &amp; Arquitectura

LA RORA Interiorismo & Arquitectura
LA RORA Interiorismo &amp; Arquitectura
LA RORA Interiorismo & Arquitectura

Kontrastın büyüsünün bir başka örneğini de bu fotoğrafta görebiliyoruz. Yine U şeklindeki yerleşimiyle hem fonksiyonel hem estetik bir tasarım ve beyaz mutfak alanının yanında oluşturulan siyah yemek alanı.

Zarif dizayn

Projeto de arquitetura de casa junto ao mar, a3mais a3mais Modern Mutfak
a3mais

a3mais
a3mais
a3mais

Zarif tasarım ve dekorasyonlardan hoşlanıyorsanız bu mutfak tam size göre. L şeklindeki mutfak tezgahına eklenen tezgah seviyesinde bir yemek masasıyla eşsiz bir görünüm elde edilmiş.

Kırçıllı tonlar

CASA ROTI, Estudio Meraki Estudio Meraki Modern Mutfak Ahşap rengi
Estudio Meraki

Estudio Meraki
Estudio Meraki
Estudio Meraki

Kırçıllı ahşap tonlarındaki mutfak dolaplarıyla eşsiz ve sıradışı bir estetik görünüme sahip olan bu mutfak da, geniş mutfak adası ve oturma alanıyla büyüleyici bir atmosfere kavuşmuş.

Eklektik bir tarz

Crespià, Dröm Living Dröm Living İskandinav Mutfak
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

Ve hem mutfak dolaplarının çoğaltıldığı hem de rustik dokusuyla mutfağın geneline kendine özgü bir karakter ve estetik katan bu eklektik mutfakla listemizi sonlandırıyoruz. Daha farklı mutfak adası modellerini de incelemek isterseniz Modern mutfak adaları isimli yazımıza da bekleriz.

Tam bir masal evi
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