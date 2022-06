Mutfakların karakterini belirleyen 10 sıradışı tezgah modeli

Kırmızının cazibesi her zaman her yaşam alanında fark yaratmayı başarıyor. Bu mutfakta da lavabonun bulunduğu tezgahın arkasında yaratılan kırmızı oturma alanı albenisini konuşturuyor. Kırmızı, beyaz ve siyahın bir araya geldiği bu göz alıcı mutfakta tezgah dışında dikkat çeken bir diğer ayrıntı da yine özellikle küçük mutfaklar için ideal bir tasarım fikri ortaya koyuyor: Tavana yerleştirilen askı ünitesiyle dolaplarda yer kaplamayan ve üstelik mekana kendine has bir karakter katan mutfak gereçleri.