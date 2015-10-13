Mutfakların karakterini belirleyen 10 sıradışı tezgah modeli

Modern evlerin nüfus artışı ve şehirlerdeki yoğun kalabalıklar sebebiyle metrekare ve alan genişliği açısından giderek küçülmeye başladığı yeni mimari tasarımlar ve apartman dairesi modelleri iç mekan tasarım ve dekorasyonlarını da küçük alanları daha ergonomik kullanmak üzere gelişmeye zorladı. Ortaya çıkan modern iç mimari ve dekorasyon örnekleri ise tasarımlar gelişip zenginleştikçe her geçen gün daha da estetik bir hale büründü ve dolayısıyla artık yalnızca alan tasarrufu sağlamak amacıyla değil, kullanım kolaylığı ve estetik kaygılarla da tercih edilmeye başlandı. Mutfak tezgahlarında da bu durum farklı değil. Eskiden geniş ve büyük evlerde kullanılan yemek odası dekorasyonları ya da mutfakta yer alan geniş yemek masası uygulamaları çoğu ev sakini için rafa kaldırıldı ve onların yerine mutfak tezgahının uzantısı olan ve hem kullanım kolaylığı ve yer tasarrufu sağlayan ergonomik yapılarıyla hem de estetik görünümleriyle gönüllere taht kuran tezgahın uzantısı bar tipi yemek alanları yoğun olarak tercih edilmeye başlandı. Mutfakların karakterini belirleyen bu sıradışı tezgah modellerinin en güzellerini bu yazımızda derledik.