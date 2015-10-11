Türkiye'den elegan ve neşeli bir ev

Elegan kavramı çoğunlukla oldukça gösterişli, zarif, seçkin ve şık ev dekorasyonlarını tanımlamak için kullanılan Fransızca'dan dilimize geçmiş bir sözcük. Bir ev dekorasyonunu elegan diye tanımlamak için o dekorasyonun bakar bakmaz kendisine hayran bırakması gerekir. Ancak bu, söz konusu dekorasyonun aynı zamanda eğlenceli ve neşeli olmayacağı anlamına da gelmez. Çoğunlukla ev dekorasyonlarında düşülen bir yanılgı da, eğlenceli ve neşeli yaşam alanı dizaynlarının şıklıktan ödün vermek zorunda olmasının sanılması. Oysa hem şık ve göz alıcı, hem de canlı ve eğlenceli yaşam alanları yaratmak son derece mümkün ve üstelik yaşam kalitemizi yükseltmek için de gerekli. Peki nasıl? diye soran okurlarımız varsa, hem şık ve gösterişli, hem de neşeli ve eğlenceli olmayı başarabilen örnek bir ev dekorasyonuyla hemen cevap verelim.