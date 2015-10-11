Türkiye'den elegan ve neşeli bir ev

Elegan kavramı çoğunlukla oldukça gösterişli, zarif, seçkin ve şık ev dekorasyonlarını tanımlamak için kullanılan Fransızca'dan dilimize geçmiş bir sözcük. Bir ev dekorasyonunu elegan diye tanımlamak için o dekorasyonun bakar bakmaz kendisine hayran bırakması gerekir. Ancak bu, söz konusu dekorasyonun aynı zamanda eğlenceli ve neşeli olmayacağı anlamına da gelmez. Çoğunlukla ev dekorasyonlarında düşülen bir yanılgı da, eğlenceli ve neşeli yaşam alanı dizaynlarının şıklıktan ödün vermek zorunda olmasının sanılması. Oysa hem şık ve göz alıcı, hem de canlı ve eğlenceli yaşam alanları yaratmak son derece mümkün ve üstelik yaşam kalitemizi yükseltmek için de gerekli. Peki nasıl? diye soran okurlarımız varsa, hem şık ve gösterişli, hem de neşeli ve eğlenceli olmayı başarabilen örnek bir ev dekorasyonuyla hemen cevap verelim.
Hiba İç Mimari ve Dekorasyon tarafından dizayn edilen evin salonundan başlayalım gezmeye. Seçkin misafirleri ağırlayabileceğiniz ağırbaşlı ve oturaklı bir salon ya da oturma odası yaratmak istiyorsanız ama bir yandan da bu salona evin genelinde hakim olan mutluluk ve pozitif enerji veren unsurlar da eklemek istiyorsanız tek yapmanız gereken şey ufak dokunuşlarla salonunuzu renklendirmek. Bu şık ve açık tonların hakim olduğu salonda da canlı renkli yastıklarla bu dokunuş gerçekleşmiş. Tavandaki hareketli aydınlatma öğesi de bu dokunuşa katkıda bulunan enerjili detaylardan biri.
Mutfak dekorasyonunda ise yine salonun oturma alanında uygulandığı gibi ağırbaşlı bir tasarım tercih edilse de tavandan sarkan hareketli aydınlatma ünitesi odaya neşeli bir hava katarken, etrafa pozitif enerji saçan ama aynı zamanda da ağırbaşlı ve derin bir duygu veren bir diğer unsur da Mutfak dekorasyonunda yeni trend: Çift renkli dolaplar yazımızda da ele aldığımız gibi, üst mutfak dolaplarının alt mutfak dolaplarıyla farklı renklerde uygulanması.
Mutfak dekorasyonlarında hareket ve canlılık sağlamanın en önemli yollarından biri de tezgah arkasında kullanılan mutfak mozaikleridir. Mutfağınıza uyumlu ve hareketli mozaikler seçerseniz mutfağınızın tüm havasını değiştirmeniz bile mümkün hale gelir.
Evin eğlenceli ve neşeli bir tasarıma sahip olmasının temel sebeplerinden biri de evde birden fazla çocuk ve genç yaşıyor olması. Dinamik bir tasarım yaratmanın en kolay ve etkili yollarından biri pek tabii ki dinamik ve renkli perdeler tercih etmektir. Bu genç odasında da yaşam alanına ana karakterini veren perdelere tavanda yer alan neşeli aydınlatma sistemi eşlik ediyor.
Pembenin o masum ve yüksek enerjili sevimliliğinden faydalanılarak dizayn edilen bu çocuk odasında da yine baş rolde hareketli ve canlı renkli perdeler var ve yine tavandaki o benzersiz ve sempatik aydınlatma unsuru odaya yapılan önemli dokunuşlardan biri olarak öne çıkıyor.
Banyolarda ise modern, şık ve elegan bir tasarımı canlandırmanın çok kolay bir yöntemi var: Tıpkı örnek banyoda olduğu gibi banyo tezgahına mis kokulu ve güzel görünümlü bir çiçek yerleştirmek. Tek bir çiçekle tüm mekanın sıradanlıktan nasıl bir anda kurtulduğuna şaşıracaksınız.