Küçük havuzlarla büyük keyifler

Sıcak yaz günlerinin bunaltıcı havalarında serinletici bir havuza kim hayır diyebilir ki? Ama elbette havuz denilince akla hemen büyük havuzlar, masraflı lüks bahçeler geliyor. Üstelik masraf kalemini gözden çıkarsanız bile yeterince büyük bir bahçeniz yoksa havuz sahibi olmanın mümkün olmadığı düşünülür hep. Oysa küçük havuzlarla küçücük bahçelerde bile yaz mevsimini tatil havasına dönüştürmek son derece mümkün! Üstelik büyük havuzların masrafından ve bakım zahmetinden de kurtulmuş oluyorsunuz böylece. Yuvarlak, kare ya da dikdörtgen… İstediğiniz şekillerde küçük havuzları küçük bahçelere ve hatta teraslara yerleştirmek hem estetik açıdan hem de konfor ve yaşam kalitesi açısından inanılmaz bir değişim olacak. Sizin için derlediğimiz bu küçük havuz seçenekleri yazımızdaki modellerden ilham alabilirsiniz.
Havuz tasarımlarının son derece küçük bahçelerde de mümkün olduğunu göstermek için listemizde yer alan en küçük havuzlardan biriyle başlayalım dedik. Bu küçücük bahçeye mükemmel bir havuz sığacağını tahmin edemezdiniz değil mi? Ama köşeye yaslanmış yuvarlak havuz sayesinde bahçede hem nefes alıp oturacak alan yaratılmış hem de sıcaklarda kendinizi içine atıp serinleyerek yazın tadını çıkarabileceğiniz şık bir havuz!
Biraz daha büyük bahçeler için daha geniş yuvarlak havuzlarla yüzme keyfinizi arttırabilirsiniz. Etrafındaki yuvarlak ve ahşap güneşlenme alanı da harika bir doku yaratıyor değil mi? Aslında bu havuz da normal havuzlara göre oldukça küçük bir alan kaplıyor ama kompakt yapısıyla çok daha geniş kullanımlı bir konfor yaratıyor. Ve küçük bir ayrıntı: Bu fotoğrafta havuzun kullanılmadığı zamanlarda üzerini örten bir düzenek görüyoruz. Bu tür düzenekler havuzlar için mutlaka ihmal edilmemesi gereken ayrıntılardır.
Bu tür yerden yüksek havuzlar da küçük bahçeler için mükemmel bir tasarım ve konfor seçeneği oluşturuyorlar. Bu model ve benzeri yerden yüksek modellerin en büyük özellikleri bahçenizin istediğiniz bir yerine konumlanabiliyor olmaları elbette, hatta evinizin içinde bile havuz keyfi yaşamanız bu tür portatif havuzlarla mümkün. Üstelik çok da şık ve modern görünüyorlar.
Dikdörtgen şekilli bu havuz teras alanının ahşap zeminine yerleştirilerek oturma alanının bir parçası haline getirilmiş. Böylece hem ayrıca bir havuz alanı ve güneşlenme yeri oluşturmaya gerek duyulmamış hem de iç içe alanlarla açık bir teras oluşturulmuş.
Kim demiş havuz alanlarının geniş güneşlenme bölgeleri ve dışarıdan gelecek bakışlardan korunmak için kocaman duvarları olması şart diye? Bu örnekteki ki küçük bir paravan ve tek bir güneşlenme minderi bile havuz keyfi yaşamak ve dışarıdan rahatsız edilmemek için yeterli!
Hiçbir havuz klasik dikdörtgen havuzların yerini tutamaz diyenlerdenseniz sıradaki havuz tam size göre demektir. Uzun ve ince bir bahçenin içine yerleştirilmiş olan bu dikdörtgen havuz, küçük de olsa bahçenin yapısıyla uygun bir tasarıma sahip olduğu için oldukça ferah ve geniş görünüyor.
Mavi mozaikli modern bahçe çeşmesinin havuzun başına yerleştirilmesiyle rahatlama ve keyfe gerçek bir davetiye çıkaran bu havuz da son derece basit, yalın ve sade modellerden biri.
Evinizin önünde bahçeniz yoksa üzülmeyin, teraslarda ya da hatta geniş balkonlarda havuz gibi kullanabileceğiniz bir seçenek de elbette hidromasajlı küvetler. Elbette küçük hidromasajlı küvetler tam olarak yüzme havuzlarının yerini tutmayacaktır ancak büyük ya da küçük bir havuz için gerekli koşullara sahip olmayan evler için hidromasajlı küvetler de hem serinlemek, hem günün yorgunluğunu atmak, hem de sağlığınız için oldukça iyi bir tasarım fikri. Evinizin hem içinde hem de dış mekanlarında kullanabileceğiniz hidromasajlı küvet seçeneklerine bir göz gezdirmek isterseniz Dinlendirici, sağlıklı ve keyifli hidromasajlı küvet modelleri isimli yazımız da ilginizi çekebilir.
Küçük havuzları daha estetik ve ferah hale getirmenin en kolay yolu havuzun çevresinde kullanacağınız aksesuar ve bitkilerdir. Küçük bahçenizi havuz alanı haline getirecekseniz doğal olarak toprak alanı bu tip bir güneşlenme alanına çevireceksiniz demektir. Future Pool GMBH tarafından dizayn edilen bu örnekteki gibi yeşil bitkilerle havuzun çevresini canlandırırsanız havuz çevresinde çorak bir atmosfer yaratmamış olursunuz.
Küçük havuzlar tabii ki büyük havuzlara nazaran çok daha az masraflı olabilirler ama unutmayın ki nihayetinde havuzunuz küçük de olsa büyük de olsa belirli bir bakım gerektirir ve bu da aslında maliyetli bir süreçtir. Havuzun içinden yükselen merdivenler kullanabileceğiniz gibi, bu fotoğrafta gördüğümüz gibi klasik merdivenler kullanmak da havuz masrafını azaltan yöntemlerden biri.