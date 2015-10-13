Küçük havuzlarla büyük keyifler

Evinizin önünde bahçeniz yoksa üzülmeyin, teraslarda ya da hatta geniş balkonlarda havuz gibi kullanabileceğiniz bir seçenek de elbette hidromasajlı küvetler. Elbette küçük hidromasajlı küvetler tam olarak yüzme havuzlarının yerini tutmayacaktır ancak büyük ya da küçük bir havuz için gerekli koşullara sahip olmayan evler için hidromasajlı küvetler de hem serinlemek, hem günün yorgunluğunu atmak, hem de sağlığınız için oldukça iyi bir tasarım fikri. Evinizin hem içinde hem de dış mekanlarında kullanabileceğiniz hidromasajlı küvet seçeneklerine bir göz gezdirmek isterseniz Dinlendirici, sağlıklı ve keyifli hidromasajlı küvet modelleri isimli yazımız da ilginizi çekebilir.