Banyo dekorasyonları için ilham verici fikirler

Küçük banyolarda dikkat edilmesi gereken en önemli şey pek tabii ki yerleşimdir. Banyodaki yerleşim yaşam alanının geniş ya da dar görünmesine, demode ya da şık duruşuna oldukça önemli etkilerde bulunur. ACA19 Claudio Attorresi isimli İtalyan dekorasyon ve iç mimari firmasının dizayn ettiği bu banyoda ise başarılı bir banyo yerleşimi örneğiyle karşı karşıyayız. Lavabo tezgahının klozetin karşısına yerleştirilmiş olması alandan tasarruf sağlarken, duşakabinin şeffaf yapısı da ferahlık hissi vererek yaşam alanını aydınlatıyor.