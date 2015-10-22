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Banyo dekorasyonları için ilham verici fikirler

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VILLA PRIVATA MONTEFORTE CILENTO, SUPER BLOC SRL SUPER BLOC SRL BanyoKüvet & Duşlar
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Küçük bir banyonuz var ve dekorasyonu artık sizi sıkıyor mu? Merak etmeyin, tüm banyonuzu yıkıp dökmeden yapabileceğiniz ufak değişikliklerle eski sıkıcı ve sıradan banyonuzdan kurtulabilir ve yepyeni bir banyoya kavuşabilirsiniz. Mesela yalnızca lavabonuzu yenileyerek, hatta sadece banyonuzdaki plastik aksesuarları metal aksesuarlarla değiştirerek banyonuzun görünümün baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Kulağa imkansız gibi geldiğinin fakındayız ama değil. İşte özellikle küçük banyo dekorasyonları için ilham verici estetik fikirler.

En önemli şey yerleşim

ACA0006, ACA19 Claudio Attorresi ACA19 Claudio Attorresi Modern Banyo
ACA19 Claudio Attorresi

ACA19 Claudio Attorresi
ACA19 Claudio Attorresi
ACA19 Claudio Attorresi

Küçük banyolarda dikkat edilmesi gereken en önemli şey pek tabii ki yerleşimdir. Banyodaki yerleşim yaşam alanının geniş ya da dar görünmesine, demode ya da şık duruşuna oldukça önemli etkilerde bulunur. ACA19 Claudio Attorresi isimli İtalyan dekorasyon ve iç mimari firmasının dizayn ettiği bu banyoda ise başarılı bir banyo yerleşimi örneğiyle karşı karşıyayız. Lavabo tezgahının klozetin karşısına yerleştirilmiş olması alandan tasarruf sağlarken, duşakabinin şeffaf yapısı da ferahlık hissi vererek yaşam alanını aydınlatıyor.

Çağdaş tasarımlar ve modern renkler

NUOVI SPAZI PER IL BENESSERE CASA - P, Giuseppe Maria Padoan bioarchitetto - casarmonia progetti e servizi Giuseppe Maria Padoan bioarchitetto - casarmonia progetti e servizi BanyoOturma Grupları
Giuseppe Maria Padoan bioarchitetto – casarmonia progetti e servizi

Giuseppe Maria Padoan bioarchitetto - casarmonia progetti e servizi
Giuseppe Maria Padoan bioarchitetto – casarmonia progetti e servizi
Giuseppe Maria Padoan bioarchitetto - casarmonia progetti e servizi

Sıradışı modelli lavabolar ve modern tasarımlar banyonuzun her zaman sıradan banyolardan çok daha farklı görünmesine sebep olur. Çağdaş tasarımlı banyo gereçleri kullanarak banyonuzdaki sıkıcılıktan kurtulabilirsiniz. Ayrıca duvar ve zemin dekorasyonunuzda da sade ama modern renkler kullanmanızı öneriyoruz.

Tezgah üstü lavabolar

Martina abitazione Venezia, Rizzo 1830 Rizzo 1830 BanyoLavabolar
Rizzo 1830

Rizzo 1830
Rizzo 1830
Rizzo 1830

Tezgahın üzerine yerleştirilen lavabolar da küçük banyolar için şık ve elegan bir görünüm yaratan modellerin başında geliyor. Dar alanlara uygulandığında mükemmel sonuçlar veren bu tür modeller banyonuzu tamamen değiştirebilecek seçenek olabilir.

Canlı renkler her zaman fark yaratır

CASA A+M. UN APPARTAMENTO ALL'INSEGNA DEL MINIMAL, TAU ARCHITETTURA TAU ARCHITETTURA BanyoLavabolar
TAU ARCHITETTURA

TAU ARCHITETTURA
TAU ARCHITETTURA
TAU ARCHITETTURA

Banyolarda genellikle hep aynı soğuk renklerin kullanıldığını görüyoruz, oysa banyo gereçlerinde, mesela bu örnekteki gibi lavabo ünitesinde kullanılan canlı renkler banyonuza yüksek enerji ve canlılık katarak mekanın dikkat çekici bir görünüme kavuşmasını sağlayacaktır.

Banyoda ahşap kullanmaktan çekinmeyin

ILUMINACIÓN EN EL BAÑO (THE ONE 2015), LEDS-C4 LEDS-C4 BanyoIşıklandırma
LEDS-C4

LEDS-C4
LEDS-C4
LEDS-C4

Her geçen gün giderek gelişen ve zenginleşen tasarım ve dekorasyon teknolojisinde artık ahşap kullanım akanları da bir hayli çoğaldı çünkü artık suya dayanıklı ahşap malzemelerle ıslak zeminlerde de ahşap kullanılabiliyor. Ahşabın o büyüleyici dokusunu banyolarınıza taşımak da tüm mekanın havasını değiştirecek fikirlerden biri elbette. Ahşap tezgahı ve zeminiyle büyüleyici bir şıklığa sahip olan bu banyoyu beğendiyseniz Banyoda ahşap kullanımının 12 çarpıcı örneği isimli yazımız da ilginizi çekebilir.

Aydınlatma

Sebastopoli, 267, SA.GER SA.GER BanyoIşıklandırma
SA.GER

SA.GER
SA.GER
SA.GER

Işıklandırma her yaşam alanında olduğu gibi banyolarda da dekorasyonu göstermesi açısından oldukça büyük bir önem taşıyor. Farklı ve sıra dışı ışıklandırma stilleriyle banyonuzun stil sahibi olmasını sağlayabilir, sıradan bir banyoyu çarpıcı bir etkiyle sıkıcı olmaktan kurtarabilirsiniz.

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Modern bir küvet

VILLA PRIVATA MONTEFORTE CILENTO, SUPER BLOC SRL SUPER BLOC SRL BanyoKüvet & Duşlar
SUPER BLOC SRL

SUPER BLOC SRL
SUPER BLOC SRL
SUPER BLOC SRL

Modern küvet ve hidromasajlı küvetler de hem banyonuzu estetik açıdan güzelleştiren hem de yaşam kalitenizi ve konforlunuzu arttıran tasarım ve banyo unsurlarıdır. Yoğun geçen bir günün sonunda kendinizi sıcak küvetinizde ya da keyifli hidromasajlı küvetinizde dinlendirmekten daha huzurlu bir şey olamaz herhalde. Bunun için modern tasarımlı estetik hidromasajlı küvetleri seçerseniz sıradan banyonuzu da şenlendirebilirsiniz.

Geniş aynalarla geniş ve şık mekanlar

Badspiegel mit Spiegelleuchte, Schreiber Licht-Design-GmbH Schreiber Licht-Design-GmbH BanyoAynalar
Schreiber Licht-Design-GmbH

Schreiber Licht-Design-GmbH
Schreiber Licht-Design-GmbH
Schreiber Licht-Design-GmbH

Geniş aynalar her zaman işe yarar, üstelik her yaşam alanında! Ama elbette aynalara en çok ihtiyaç duyulan alanlar banyolardır ve banyo aynalarınızı mümkün olduğu kadar geniş ve büyük tutarsanız hem dar banyonuzu daha geniş göstermiş olursunuz hem de sağladığı ferahlık hissi ve estetik dokusuyla elegan bir banyo yaratabilirsiniz.

Kalorifer peteği deyip geçmeyin

PIETRA E NUOVI INTONACI - BAGNO CASA P, Giuseppe Maria Padoan bioarchitetto - casarmonia progetti e servizi Giuseppe Maria Padoan bioarchitetto - casarmonia progetti e servizi BanyoTekstil Ürünleri & Aksesuarlar
Giuseppe Maria Padoan bioarchitetto – casarmonia progetti e servizi

Giuseppe Maria Padoan bioarchitetto - casarmonia progetti e servizi
Giuseppe Maria Padoan bioarchitetto – casarmonia progetti e servizi
Giuseppe Maria Padoan bioarchitetto - casarmonia progetti e servizi

Banyolarda beyaz kalorifer peteklerine bir hayli alışığız değil mi? Oysa bu tip metal renkli pırıl pırıl üniteler de banyolara eşsiz bir doku ve karizmatik bir hava kazandırıyor.

Plastikleri atın, metal aksesuarlar alın

BAÑOS, Muebles Flores Torreblanca Muebles Flores Torreblanca BanyoTekstil Ürünleri & Aksesuarlar
Muebles Flores Torreblanca

Muebles Flores Torreblanca
Muebles Flores Torreblanca
Muebles Flores Torreblanca

Metal demişken, tüm banyolarda kullandığımız bu küçük araç gereçler aslında dekorasyonun bir parçası değilmiş, sadece küçük ayrıntılarmış gibi görünse de aslında banyonuzun tüm dokusunu değiştirmeye yeten önemli ayrıntılardır. Örneğin tuvalet kağıdı başlığı, sabunluk, havluluk gibi malzemeler plastikse, onlardan derhal kurtulun ve yerlerine modern metal aksesuar koyun. Değişimin etkisine inanamayacaksınız!

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