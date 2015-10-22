Banyo dekorasyonları için ilham verici fikirler

Küçük bir banyonuz var ve dekorasyonu artık sizi sıkıyor mu? Merak etmeyin, tüm banyonuzu yıkıp dökmeden yapabileceğiniz ufak değişikliklerle eski sıkıcı ve sıradan banyonuzdan kurtulabilir ve yepyeni bir banyoya kavuşabilirsiniz. Mesela yalnızca lavabonuzu yenileyerek, hatta sadece banyonuzdaki plastik aksesuarları metal aksesuarlarla değiştirerek banyonuzun görünümün baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Kulağa imkansız gibi geldiğinin fakındayız ama değil. İşte özellikle küçük banyo dekorasyonları için ilham verici estetik fikirler.
Küçük banyolarda dikkat edilmesi gereken en önemli şey pek tabii ki yerleşimdir. Banyodaki yerleşim yaşam alanının geniş ya da dar görünmesine, demode ya da şık duruşuna oldukça önemli etkilerde bulunur. ACA19 Claudio Attorresi isimli İtalyan dekorasyon ve iç mimari firmasının dizayn ettiği bu banyoda ise başarılı bir banyo yerleşimi örneğiyle karşı karşıyayız. Lavabo tezgahının klozetin karşısına yerleştirilmiş olması alandan tasarruf sağlarken, duşakabinin şeffaf yapısı da ferahlık hissi vererek yaşam alanını aydınlatıyor.
Sıradışı modelli lavabolar ve modern tasarımlar banyonuzun her zaman sıradan banyolardan çok daha farklı görünmesine sebep olur. Çağdaş tasarımlı banyo gereçleri kullanarak banyonuzdaki sıkıcılıktan kurtulabilirsiniz. Ayrıca duvar ve zemin dekorasyonunuzda da sade ama modern renkler kullanmanızı öneriyoruz.
Tezgahın üzerine yerleştirilen lavabolar da küçük banyolar için şık ve elegan bir görünüm yaratan modellerin başında geliyor. Dar alanlara uygulandığında mükemmel sonuçlar veren bu tür modeller banyonuzu tamamen değiştirebilecek seçenek olabilir.
Banyolarda genellikle hep aynı soğuk renklerin kullanıldığını görüyoruz, oysa banyo gereçlerinde, mesela bu örnekteki gibi lavabo ünitesinde kullanılan canlı renkler banyonuza yüksek enerji ve canlılık katarak mekanın dikkat çekici bir görünüme kavuşmasını sağlayacaktır.
Her geçen gün giderek gelişen ve zenginleşen tasarım ve dekorasyon teknolojisinde artık ahşap kullanım akanları da bir hayli çoğaldı çünkü artık suya dayanıklı ahşap malzemelerle ıslak zeminlerde de ahşap kullanılabiliyor. Ahşabın o büyüleyici dokusunu banyolarınıza taşımak da tüm mekanın havasını değiştirecek fikirlerden biri elbette. Ahşap tezgahı ve zeminiyle büyüleyici bir şıklığa sahip olan bu banyoyu beğendiyseniz Banyoda ahşap kullanımının 12 çarpıcı örneği isimli yazımız da ilginizi çekebilir.
Işıklandırma her yaşam alanında olduğu gibi banyolarda da dekorasyonu göstermesi açısından oldukça büyük bir önem taşıyor. Farklı ve sıra dışı ışıklandırma stilleriyle banyonuzun stil sahibi olmasını sağlayabilir, sıradan bir banyoyu çarpıcı bir etkiyle sıkıcı olmaktan kurtarabilirsiniz.
Modern küvet ve hidromasajlı küvetler de hem banyonuzu estetik açıdan güzelleştiren hem de yaşam kalitenizi ve konforlunuzu arttıran tasarım ve banyo unsurlarıdır. Yoğun geçen bir günün sonunda kendinizi sıcak küvetinizde ya da keyifli hidromasajlı küvetinizde dinlendirmekten daha huzurlu bir şey olamaz herhalde. Bunun için modern tasarımlı estetik hidromasajlı küvetleri seçerseniz sıradan banyonuzu da şenlendirebilirsiniz.
Geniş aynalar her zaman işe yarar, üstelik her yaşam alanında! Ama elbette aynalara en çok ihtiyaç duyulan alanlar banyolardır ve banyo aynalarınızı mümkün olduğu kadar geniş ve büyük tutarsanız hem dar banyonuzu daha geniş göstermiş olursunuz hem de sağladığı ferahlık hissi ve estetik dokusuyla elegan bir banyo yaratabilirsiniz.
Banyolarda beyaz kalorifer peteklerine bir hayli alışığız değil mi? Oysa bu tip metal renkli pırıl pırıl üniteler de banyolara eşsiz bir doku ve karizmatik bir hava kazandırıyor.
Metal demişken, tüm banyolarda kullandığımız bu küçük araç gereçler aslında dekorasyonun bir parçası değilmiş, sadece küçük ayrıntılarmış gibi görünse de aslında banyonuzun tüm dokusunu değiştirmeye yeten önemli ayrıntılardır. Örneğin tuvalet kağıdı başlığı, sabunluk, havluluk gibi malzemeler plastikse, onlardan derhal kurtulun ve yerlerine modern metal aksesuar koyun. Değişimin etkisine inanamayacaksınız!