Şıklığıyla göz dolduran bir dekorasyon

Modern mimarinin ve dekorasyon tarzlarının gelişmesi ile birlikte ev dekorasyonlarındaki çeşitlilik de giderek artıyor. Ama pek tabii ki modern dekorasyonlar arttıkça klasik stiller de unutulmuyor. Klasiğin modern tarzla harmanlanması ise oldukça zor ama başarılı bir şekilde gerçekleştiği zaman harika sonuçlar yaratan bir dekorasyon tarzı. Eklektik tarz olarak adlandırılan, farklı tarzların iç içe geçmesiyle oluşan bu dekorasyon tarzı eşsiz bir şıklığa dönüşüyor çünkü tüm tarzların en şık ve elegan özelliklerini tek bir yaşam alanında buluşturabiliyor. Ama dediğimiz gibi, klasiği modernle harmanlamak her zaman çok kolay bir iş değil. Hebart Mimarlık ve Dekorasyon tarafından dizayn edilen bu evde ise eklektik tarzın oldukça çarpıcı ve başarılı bir örneğiyle karşılaşıyoruz. Gelin birlikte bu şık evin kapısını çalalım.
Koridor alanına girer girmez hemen gösterişli ayna dikkatimizi çekmeyi başarıyor. Geniş ve güneş gibi açılan yapısıyla klasik bir dokunuşa sahip olan aynanın tasarımında altın rengi tonlarının değil beyazın tercih edilmesi klasiği modernle harmanlamanın en iyi yollarından biri. Dresuar yerine klasik bir komodin kullanılması da hemen göze çarpan sıra dışı detaylardan.
Salonda eklektik tasarımın doruk yaptığı şık ve göz kamaştıran bir dekorasyon örneği ile karşılaşıyoruz. Kapitone dikişli ve parlak kumaşlı olan koltuklar, Chesterfield tarzı koltuk modellerinin farklı bir örneğini oluşturarak klasik tarzın zarafet ve seçkin dokusunu temsil ediyorlar. Klasik dokunuşların perde desenlerinde de devam ettiğini görebiliyoruz. Televizyon ünitesinde ve duvarda asılı aksesuarlarda ise modern bir tarzın etkileri görülüyor. Bu salonu beğendiyseniz siz de eklektik bir tarza sahipsiniz demektir; Birbirinden büyüleyici 10 eklektik tasarım isimli derleme yazımız da ilginizi çekebilir.
Etkileyici ve sıra dışı görünümüyle göz alıcı olan banyoya geliyoruz. Ahşap, beyaz ve siyahın bir araya gelerek harika bir renk geçişi oluşturduğu banyodaki modern ve kullanışlı duş aletleri hemen dikkat çeken öğelerden biri. Banyo dolaplarında kullanılan ahşap ve beyaz tezgahın ardındaki siyah banyo fayanslarıyla adeta dans ediyormuş gibi bir görünüm yaratıyor. Yuvarlak ve çerçevesiz ayna ise yine modern bir stilin temsilcisi olarak öne çıkıyor.
Ebeveyn banyosunda da evin diğer banyosunda gördüğümüz doku ve atmosferin bir benzeriyle karşılaşıyoruz. Kabartmalı yapısıyla parlak siyah fayanslar büyüleyici bir karizma ekliyorlar yaşam alanına. Geniş ayna ve çiftli lavabo ünitesi de ahşapla mükemmel bir uyum içinde.
Eğlenceli, neşeli ve renkli bir yatak odası görmeye hazır mısınız? Ama aynı zamanda da dinlendirici ve sağlıklı. Aksesuarlarla pozitif enerji saçan bu yatak odasında çoğunlukla açık renk tonları tercih edilerek yatak odasının temel işlevi olan dinlendirici ortam yaratılırken, perdelerin renkli yapısı da odayı sıkıcı ve sıradan olmaktan kurtarıyor.
Ve son olarak yine oldukça enerjik ve renkli bir atmosfere sahip olan genç odasına geliyoruz. Perdelerin rengarenk olması odanın gençliğini vurgulayan ana tasarım unsuru olarak öne çıkıyor. Tavan ve duvar dekorasyonu ise yaşam alanının esas karakterini belirleyen ve onu sıradanlıktan kurtaran ve benzersizleştiren ana dekorasyon detaylarından biri.