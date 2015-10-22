Şıklığıyla göz dolduran bir dekorasyon

Modern mimarinin ve dekorasyon tarzlarının gelişmesi ile birlikte ev dekorasyonlarındaki çeşitlilik de giderek artıyor. Ama pek tabii ki modern dekorasyonlar arttıkça klasik stiller de unutulmuyor. Klasiğin modern tarzla harmanlanması ise oldukça zor ama başarılı bir şekilde gerçekleştiği zaman harika sonuçlar yaratan bir dekorasyon tarzı. Eklektik tarz olarak adlandırılan, farklı tarzların iç içe geçmesiyle oluşan bu dekorasyon tarzı eşsiz bir şıklığa dönüşüyor çünkü tüm tarzların en şık ve elegan özelliklerini tek bir yaşam alanında buluşturabiliyor. Ama dediğimiz gibi, klasiği modernle harmanlamak her zaman çok kolay bir iş değil. Hebart Mimarlık ve Dekorasyon tarafından dizayn edilen bu evde ise eklektik tarzın oldukça çarpıcı ve başarılı bir örneğiyle karşılaşıyoruz. Gelin birlikte bu şık evin kapısını çalalım.