Modern yaşamın tüm konforuna sahip rustik ev

Dağlık ve kırsal alanların tipik evlerinde ortak olarak gördüğümüz ahşap malzemeler bir eve doğallık kazandırdığı kadar estetik ve görsellikte kazandırır. Soğuk bölgelerde yalıtım amaçlı olarak kullanılıyor olsa da rustik evlerde bu amaçların tamamı için kullanılabilir. Homify bu gün sizleri modern yaşamın tüm konforunu taşıyan rustik tarzda dekore edilmiş bir eve götürüyor. Abacus Mimarlık Ofisi çalışanları tarafından hayata geçirilmiş olan bu evde geleneksel ile modern birleştirilmiş, modern yaşamın tüm ihtiyaçlarını karşılayacak bir konsept ile inanılmaz güzellikte bir ev ortaya çıkarılmış. Bu evin tüm detaylarına hakim olmak için yakından incelememiz gerekiyor.
Evin ana cephesi betonarme ile ahşabın bir arada uyumlu bir şekilde dans ettiği, görsellik bakımından üst düzey bir görselliğe sahip, kapı, pencere ve çatı bölmelerinin ahşap ile güzelleştirildiği bir cephe olarak uygulanmış. Ahşap balkon korkulukları üzerine yerleştirilen ahşap saksılar içindeki renkli çiçekler , bahçe ve alt duvar süslemeleri ile muhteşem görünüme sahip, estetik bir ana cephe oluşturulmuş.
evin ana cephesi özel bir tasarım ve titiz bir uygulama ile çok özel bir ana cephe haline getirilmiş, bahçe peyzajı, bahçe süs aksesuarları da ana cephe ile uyumlu olacak şekilde seçilerek ortaya resimdeki gibi uyumlu ana cephe ve bahçe çıkarılmış. Bahçe içinde ayrılmış bölümler olan çim alanları üzerinde yer alan süs aksesuarları beyaz renklerde yapılmış, ana cephe ile uyumlu olması sağlanarak görsellik pekiştirilmiş.
Evin salonu oldukça geniş bir alana yayılmış bir şekilde dekore edilmiş. Ahşap kapı, pencere, kolon ve kirişler arasında beyaz duvarlar sanki süs tabloları gibi duruyor. Ahşap orta masa televizyon ünitesi salonun görselliğini katlarken siyah oturma grupları ve kırmızı minderler salonun renkliliğini artırıp konforun kusursuz olmasını sağlamış.
Evin yemek odası tamamen ahşap kaplamalar tercih edilerek dekore edilmiş. Ahşap yemek masası ile uyum tamamlanmış ve tablolar ile bu uyum daha renkli ve görsel hale getirilmiş. Masa üzerinde yer alan kırmızı çiçekler ve meyveler yemek odasına özgü bir hava oluşturduğu gibi ahşap kontrastını biraz olsun dağıtmış.
Evin mutfak bölümü, diğer bölümler gibi ahşap ile yoğun olacak şekilde dekore edişmiş ve mutfağın hem görsel hem de işlevsel olması için tasarıma özen gösterilmiş. Ahşap üzerine yerleştirilen mermer tezgah beyaz rengi ile hem mutfağa uyum sağlamış hem de mutfağın daha görsel olmasına katkı sağlamış. Tüm detayları ile konforundan ödün verilmeden görsel bir mutfak ortaya çıkarılmış.
Evin banyo bölümü de ahşapların yoğun olarak kullanıldığı ve beyaz banyo küveti ile ahşap, beyaz renk uyumunun sağlandığı bir alan olarak dekore edilmiş. Beyaz renkli klozet ve banyo küveti banyo da oluşan ahşap rengin kasvetini dağıtarak ortaya resimdeki gibi özel bir banyo çıkarılmış.