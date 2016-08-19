Modern yaşamın tüm konforuna sahip rustik ev

Dağlık ve kırsal alanların tipik evlerinde ortak olarak gördüğümüz ahşap malzemeler bir eve doğallık kazandırdığı kadar estetik ve görsellikte kazandırır. Soğuk bölgelerde yalıtım amaçlı olarak kullanılıyor olsa da rustik evlerde bu amaçların tamamı için kullanılabilir. Homify bu gün sizleri modern yaşamın tüm konforunu taşıyan rustik tarzda dekore edilmiş bir eve götürüyor. Abacus Mimarlık Ofisi çalışanları tarafından hayata geçirilmiş olan bu evde geleneksel ile modern birleştirilmiş, modern yaşamın tüm ihtiyaçlarını karşılayacak bir konsept ile inanılmaz güzellikte bir ev ortaya çıkarılmış. Bu evin tüm detaylarına hakim olmak için yakından incelememiz gerekiyor.