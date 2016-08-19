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Modern yaşamın tüm konforuna sahip rustik ev

umit atdağ umit atdağ
CASA RUSTICA/RAFFINATA, STUDIO ABACUS di BOTTEON arch. PIER PAOLO STUDIO ABACUS di BOTTEON arch. PIER PAOLO Rustik Yemek Odası
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Dağlık ve kırsal alanların tipik evlerinde ortak olarak gördüğümüz ahşap malzemeler bir eve doğallık kazandırdığı kadar estetik ve görsellikte kazandırır. Soğuk bölgelerde yalıtım amaçlı olarak kullanılıyor olsa da  rustik evlerde bu amaçların tamamı için kullanılabilir. Homify bu gün sizleri  modern yaşamın tüm konforunu taşıyan rustik tarzda dekore edilmiş bir eve götürüyor.  Abacus Mimarlık Ofisi çalışanları tarafından hayata geçirilmiş olan bu evde geleneksel ile modern birleştirilmiş, modern yaşamın tüm ihtiyaçlarını karşılayacak bir konsept ile inanılmaz güzellikte bir ev ortaya çıkarılmış. Bu evin tüm detaylarına hakim olmak için yakından incelememiz gerekiyor.

Ana cephe

CASA RUSTICA/RAFFINATA, STUDIO ABACUS di BOTTEON arch. PIER PAOLO STUDIO ABACUS di BOTTEON arch. PIER PAOLO Rustik Evler
STUDIO ABACUS di BOTTEON arch. PIER PAOLO

STUDIO ABACUS di BOTTEON arch. PIER PAOLO
STUDIO ABACUS di BOTTEON arch. PIER PAOLO
STUDIO ABACUS di BOTTEON arch. PIER PAOLO

Evin ana cephesi betonarme ile ahşabın bir arada uyumlu bir şekilde dans ettiği, görsellik bakımından üst düzey bir görselliğe sahip, kapı, pencere ve çatı bölmelerinin ahşap ile güzelleştirildiği bir cephe olarak uygulanmış. Ahşap balkon korkulukları üzerine yerleştirilen ahşap saksılar içindeki renkli çiçekler , bahçe ve alt duvar süslemeleri ile muhteşem görünüme sahip, estetik bir ana cephe oluşturulmuş.

Bahçe ve ana cephe

CASA RUSTICA/RAFFINATA, STUDIO ABACUS di BOTTEON arch. PIER PAOLO STUDIO ABACUS di BOTTEON arch. PIER PAOLO Rustik Evler
STUDIO ABACUS di BOTTEON arch. PIER PAOLO

STUDIO ABACUS di BOTTEON arch. PIER PAOLO
STUDIO ABACUS di BOTTEON arch. PIER PAOLO
STUDIO ABACUS di BOTTEON arch. PIER PAOLO

evin ana cephesi özel bir tasarım ve titiz bir uygulama ile çok özel bir ana cephe haline getirilmiş, bahçe peyzajı, bahçe süs aksesuarları da ana cephe ile uyumlu olacak şekilde  seçilerek  ortaya resimdeki gibi uyumlu ana cephe ve bahçe çıkarılmış. Bahçe içinde ayrılmış bölümler olan çim alanları üzerinde yer alan süs aksesuarları beyaz renklerde yapılmış, ana cephe ile uyumlu olması sağlanarak görsellik pekiştirilmiş.

Salon

CASA RUSTICA/RAFFINATA, STUDIO ABACUS di BOTTEON arch. PIER PAOLO STUDIO ABACUS di BOTTEON arch. PIER PAOLO Rustik Oturma Odası
STUDIO ABACUS di BOTTEON arch. PIER PAOLO

STUDIO ABACUS di BOTTEON arch. PIER PAOLO
STUDIO ABACUS di BOTTEON arch. PIER PAOLO
STUDIO ABACUS di BOTTEON arch. PIER PAOLO

Evin salonu oldukça geniş bir alana yayılmış bir şekilde dekore edilmiş. Ahşap kapı, pencere, kolon ve kirişler arasında beyaz duvarlar sanki süs tabloları gibi duruyor.  Ahşap orta masa televizyon ünitesi salonun görselliğini katlarken  siyah oturma grupları ve kırmızı minderler salonun renkliliğini artırıp konforun kusursuz olmasını sağlamış.

Yemek odası

CASA RUSTICA/RAFFINATA, STUDIO ABACUS di BOTTEON arch. PIER PAOLO STUDIO ABACUS di BOTTEON arch. PIER PAOLO Rustik Yemek Odası
STUDIO ABACUS di BOTTEON arch. PIER PAOLO

STUDIO ABACUS di BOTTEON arch. PIER PAOLO
STUDIO ABACUS di BOTTEON arch. PIER PAOLO
STUDIO ABACUS di BOTTEON arch. PIER PAOLO

Evin yemek odası  tamamen ahşap kaplamalar tercih edilerek dekore edilmiş. Ahşap yemek masası ile  uyum tamamlanmış ve tablolar ile bu uyum daha renkli ve görsel hale getirilmiş. Masa üzerinde yer alan kırmızı çiçekler ve meyveler  yemek odasına özgü bir hava oluşturduğu gibi ahşap kontrastını  biraz olsun dağıtmış.

Mutfak

CASA RUSTICA/RAFFINATA, STUDIO ABACUS di BOTTEON arch. PIER PAOLO STUDIO ABACUS di BOTTEON arch. PIER PAOLO Rustik Mutfak
STUDIO ABACUS di BOTTEON arch. PIER PAOLO

STUDIO ABACUS di BOTTEON arch. PIER PAOLO
STUDIO ABACUS di BOTTEON arch. PIER PAOLO
STUDIO ABACUS di BOTTEON arch. PIER PAOLO

Evin mutfak bölümü, diğer bölümler gibi ahşap ile yoğun olacak şekilde dekore edişmiş ve mutfağın hem görsel hem de işlevsel olması için tasarıma özen gösterilmiş. Ahşap üzerine yerleştirilen mermer tezgah  beyaz rengi ile hem mutfağa uyum sağlamış hem de  mutfağın daha görsel olmasına katkı sağlamış. Tüm detayları ile konforundan ödün verilmeden görsel bir mutfak ortaya çıkarılmış.

Banyo

CASA RUSTICA/RAFFINATA, STUDIO ABACUS di BOTTEON arch. PIER PAOLO STUDIO ABACUS di BOTTEON arch. PIER PAOLO Rustik Banyo
STUDIO ABACUS di BOTTEON arch. PIER PAOLO

STUDIO ABACUS di BOTTEON arch. PIER PAOLO
STUDIO ABACUS di BOTTEON arch. PIER PAOLO
STUDIO ABACUS di BOTTEON arch. PIER PAOLO

Evin banyo bölümü  de ahşapların yoğun olarak kullanıldığı ve beyaz banyo küveti ile ahşap, beyaz renk uyumunun sağlandığı bir alan olarak dekore edilmiş. Beyaz renkli klozet ve banyo küveti banyo da oluşan ahşap rengin kasvetini dağıtarak ortaya resimdeki gibi özel bir banyo çıkarılmış.

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