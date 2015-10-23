Türkiye'den modern ve tarz sahibi bir daire

Ev dekorasyonlarında giderek gelişen tasarım anlayışları ve tarzları ve internetin uçsuz bucaksız bir bilgi ve örnek kaynağı olması nedeniyle artık çok şık ve göz alıcı tasarımlar yaratmak eskiye göre çok daha kolay. Ancak evlerimizi dizayn ederken bugün hâlâ kolay olmayan ve oldukça incelikli bir zevk sahibi olmanın lazım geldiği ve uzmanlık gerektiren bir şey var; o da kendine özgü bir tarz sahibi ev dekorasyonu yaratabilmek. Çünkü gerçekten kendine özgü ve göz alıcı bir dekorasyon yaratmanın yolu yalnızca son trendleri takip etmekten ve son moda mobilyalar satın almaktan geçmiyor. Bir kere ilk olarak evinize sizden bir şeyler katabilmeli, yaşam alanlarınızı sıradan yaşam alanlarından farklılaştırabilmelisiniz. Bunun için de yalnızca sıra dışı aksesuarlar satın almak maalesef yeterli değil. Bir evi dizayn ederken mutlaka ama mutlaka ona karakterli ve kişisel bir dokunuşla dokunmalısınız. Bu tarz evlere pek sık rastlanmadığı aşikar. Bu yüzden bugün konuk olacağımız evi de hevesle gezebiliriz. Umuyoruz ki bu ev, yaşam alanlarına yenilik ve kişilik kazandırmak isteyen okurlarımıza ilham verecektir. Buyurun gezmeye başlayalım.
Evin koridor ve merdiven alanında dairenin tamamında göreceğimiz şıklık ve estetik hakimiyeti hissediliyor. Dresuarlar genellikle koridorlarımızı hareketlendiren gösterişli ve klasik mobilyalardır. Burada kullanılan dresuar ise gösterişli olsa da modern tarzıyla dikkat çekmeyi başarıyor. Aydınlatmalı basamaklar ve duvar dekorasyonu da koridorun karakterini oluşturan detaylardan.
Hebart Mimarlık ve Dekorasyon tarafından dizayn edilen evdeki turumuza salonla devam edelim. Evde genel olarak modern bir tasarım anlayışının hakim olduğunu baştan söyleyelim. Bütün yaşam alanlarında modern ve büyüleyici bir uyum söz konusu. Gelgelelim evin salonunda daha klasik dokunuşlarla eklektik bir atmosfer yaratılmış. Deri ve kadifenin iç içe geçtiği koyu renkli koltuklar malzeme olarak klasik bir dizaynı çağrıştırsa da konfor ve tasarım açısından modern bir görünüm ortaya koyuyorlar. Perde seçiminde de yine aynı stille karşılaşıyoruz. Klasik motifler ve modern bir tasarım… Duvarda asılı olan Kaplumbağa Terbiyecisi bizi geçmişe götürürken cam kafesler içindeki aydınlatmalı ahşap aksesuarlar da bizi modernizmin kucağına atıyor. Tüm bunların mükemmel bir doku sağlaması bir yana, esas kişisel dokunuş yemek alanının üzerinde yer alan kırmızı aydınlatma öğesinden geliyor.
Bir başka açıdan baktığımızda kırmızı avizesiyle eşsiz bir karaktere kavuşan yemek alanının ardında yer alan ve salonu derinleştirerek onda daha canlı ve hareketli bir doku katan boydan boya ayna ünitesini fark ediyoruz.
Genç odasında ise yaşam alanının adına ve tanımına uygun bir şekilde tüm mobilya ve aksesuarlar konforlu, canlı ve yüksek enerjili modern unsurlardan oluşturulmuş. Konforlu L koltuk fonksiyonel ve rahat yapısıyla dikkat çekerken üzerindeki ağır başlı gri tonu rengarenk yastıklarla canlandırılmış ve gençleştirilmiş. Şehir isimleriyle kaplı açık renkli ama aynı zamanda da hareketli duvar kağıdı ise odayı kendine has ve özgün bir karaktere büründüren esas unsur olarak öne çıkıyor.
Mutfakta da konfor ve fonksiyonellik ön planda tutulmuş. Özellikle lavabo ve ocağın karşılıklı yerleşimleri aslında her mutfakta olması gereken ergonomik bir özellik. Parlak beyaz ve metalin eşsiz uyumuyla modern bir görünüme kavuşan mutfak alanının dışarı açılan geniş camlarının önünde oluşturulan oturma alanı konfor ve rahatlığı temsil ediyor. Tavan nişi ve aydınlatması da oldukça dikkat çekiyor. Aspiratörün üzerine yerleştirilen bitkiler ise tatlı ve kişisel birer dokunuş niteliğinde.