75 metrekarelik mütevazi ve zarif ev

Bu gün tamamen orijinal olan ve 4 kişilik bir ailenin konfor ve rahat içerisinde rahatça yaşayabileceği, 75 metre kareden oluşan muhteşem evi ziyarete gidiyoruz. Mimar Laura Lisbo tarafından projelendirilip hayata geçirilen bu ev mütevazi bir daire olarak tüm odalarının işlevsel, kullanışlı ve fonksiyonel bir şekilde dekore edilmesi, konforun ön planda tutulması ile küçük olmasına rağmen 4 kişilik bir aile için yeterli bir ev haline getirilmiş. Homify farkı ile yakından inceleyeceğimiz bu ev minimum alandan maksimum fayda sağlamamız açısından bize yol gösterici örnek bir ev oluyor. Birlikte yakından inceleyerek mütevazi bir evin nasıl işlevsel bir şekilde dekore edildiğine yakından tanık olalım.
Genel olarak evi incelediğinizde resimde yer alan oda oldukça zarif ve güzel görünüyor. Duvar renklerinin açık tonlarda seçilmiş olması, mobilyaların küçük ve işlevsel olması, tezat renklerin bir arada uyumlu olarak kullanılması alanın maksimum verimlilikte kullanılmasına katkıda bulunmuş. Yer döşemeleri beyaz renkli fayanslar ile kaplanmış ve açık tonlar dar alanların daha geniş görünmesini sağlamış.
Evin mutfak alanı küçük olmasına rağmen işlevsel bir şekilde dekor edilmiş ve şeffaf mutfak masası sayesinde aynı zamanda yemek odası olarak kullanılması sağlanmış. Beyaz mutfak dolapları ve beyaz zemin kaplaması odanın geniş olmasını sağlayarak şeffaf sandalyeler ve masa oda içerisinde yer kaplamayan bir mobilya takımı olarak karşımıza çıkıyor.
Oturma odasına geldiğimizde odanın küçük ama basit bir dekorasyon ile zarif bir oda haline getirildiğini görüyoruz. Küçük pencere önü boş bırakılmış ve bir adet kanepe ile odanın dekorasyonu tamamlanmış. Özel tablo ve niş süs teşhir alanı küçük odanın zarafetini artırmış. Siyah renkli kanepe ile beyaz zemin döşemeleri tezat renklerin uyumu sağlanarak odanın zarafeti artırılmış.
Evin içinde yer alan geniş bölümler ara bölmeler ile ayrılarak farklı yaşam alanları oluşturulmuş ve ihtiyaç duyulan odalar bu şekilde elde edilmiş. 75 metre kare olmasına rağmen ara bölmeler ile yaşam alanları yapılmış ve resimdeki gibi mutfak ve oda sırt sırta olacak şekilde bir dekorasyon yapılmış. Ara bölme olarak kitaplık ve tv ünitesi kullanılarak odanın dekorasyon konsepti aynı zamanda sanal bir sınır olarak kullanılmış.
Evin projelendirme aşamasından önce işlevsiz ve kullanışsız olan hali resimdeki gibi verimsiz bir düzende dekore edilmiş, insanların yaşam alanları yerine kötü dekorasyonlar ile fonksiyonel olmayan odalar oluşturulmuş. Bu hali ile kötü görünen ev projelendirme aşamasından sonra mütevazi ama 4 kişiye yeten bir ev haline gelmiş.
Projelendirme aşamasından sonra evin fonksiyonel ve işlevsel olmasını sağlayan temel hali resimdeki gibi düzenlenmiş. Yaşam alanları ve 4 kişilik bir aileye yetecek tüm konfor sağlanmış, yerleşim planı resimdeki gibi muhteşem bir şekilde yapılmış