75 metrekarelik mütevazi ve zarif ev

Bu gün tamamen orijinal olan ve 4 kişilik bir ailenin konfor ve rahat içerisinde rahatça yaşayabileceği, 75 metre kareden oluşan muhteşem evi ziyarete gidiyoruz. Mimar Laura Lisbo tarafından projelendirilip hayata geçirilen bu ev mütevazi bir daire olarak tüm odalarının işlevsel, kullanışlı ve fonksiyonel bir şekilde dekore edilmesi, konforun ön planda tutulması ile küçük olmasına rağmen 4 kişilik bir aile için yeterli bir ev haline getirilmiş. Homify farkı ile yakından inceleyeceğimiz bu ev minimum alandan maksimum fayda sağlamamız açısından bize yol gösterici örnek bir ev oluyor. Birlikte yakından inceleyerek mütevazi bir evin nasıl işlevsel bir şekilde dekore edildiğine yakından tanık olalım.