Bir harabenin parmak ısırtan bir eve dönüşümü

Az önce gördüğünüz o korkunç avlunun bu yeni haline bakınca insan bu tadilat projesinden etkilenmeden edemiyor. Gerçekten de çok özenli bir proje çerçevesinde gerçekleştirilen yenilemenin ardından, avlu küçük olmasına rağmen insanı kendine çeken, kahvrengi ahşap tonlarıyla müthiş bir sıcaklık vaât eden, şahane bir mekâna dönüşmüş durumda.

Bu projeyi beğendiyseniz, ’Huzurlu bir hayatın resmi’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.